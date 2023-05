Die 5G-Antennen im C-Band in der Nähe von US-Flughäfen sollen erst zum 1. Januar 2028 mit voller Leistung fahren. Diese Entscheidung begrüßt die Iata in einer Mitteilung. Das C-Band funkt sehr nah am Bereich der Radarhöhenmesser, was die 5G-Situation in den USA sehr komplex macht.