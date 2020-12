Iata: Airline-Crews bezüglich Covid nicht wie Passagiere behandeln

Der internationale Luftfahrtverband Iata hat Regierungen weltweit dazu aufgerufen, sich an die Icao-Guidelines zu halten, die Crew-Mitglieder von Airlines von der strengen Testpflicht für Passagiere befreien. In letzter Zeit habe es vermehrt Fälle gegeben, in denen Crews denselben Maßnahmen zum Pandemieschutz unterworfen waren, wie die Passagiere.