IAG übernimmt Air Europa komplett

IAG übernimmt Air Europa vollständig. Bisher war die Airline-Gruppe um British Airways und Iberia bereits mit 20 Prozent an der spanischen Fluggesellschaft beteiligt. Nach jahrelangem Hin und Her übernimmt IAG nun auch die restlichen Anteile.

Mit dem Besitzer von Air Europa, dem spanischen Konzern Grupo Globalia, habe man eine Vereinbarung zur Übernahme der restlichen 80 Prozent des Kapitals der Airline vereinbart, teilte IAG am Donnerstagabend in Madrid mit.

Air Europa soll ihre Marke beibehalten, aber von Iberia geführt werden. Air Europa verfügt über insgesamt 50 Flugzeuge und hat weitere 15 in Auftrag gegeben. Die Flotte besteht aus Boeing 787 "Dreamlinern" und Boeing 737.

Die Übernahme werde die Position des Konzerns auf dem lateinamerikanischen Markt verbessern und der IAG erlauben, in Richtung Asien zu expandieren. Gleichzeitig werde die führende Position am Madrider Drehkreuz ausgebaut.

Um die verbleibenden 80 Prozent an der Airline zu erwerben, nimmt IAG 400 Millionen Euro in die Hand. Die ersten 200 Millionen Euro werden gezahlt, sobald die Kartellbehörden grünes Licht für die Übernahme gegeben haben. Weitere 100 Millionen Euro sollen in Form von IAG-Aktien gezahlt werden, während die letzten 100 Millionen Euro in bar ausgezahlt werden sollen.

IAG erwartet, dass die Übernahme erhebliche Kostensenkungen ermöglichen wird, die zwischen 2026 und 2028 Früchte tragen sollen. Die Airline-Gruppe hofft, dass die behördliche Genehmigung der Übernahme in den nächsten 18 Monaten abgeschlossen wird. Unter anderem muss Brüssel dem Deal zustimmen.

Fusion mit langem Vorlauf

Die langwierige Übernahme hatte bereits 2019 begonnen, als IAG ankündigte, den kleineren Rivalen für eine Milliarde Euro zu kaufen. Kartellrechtliche Bedenken ließen die Fusion damals aber scheitern.

Als die Corona-Pandemie die Luftfahrtbranche dann in eine Krise stürzte und Air Europa besonders hart traf, stimmten die Aktionäre beider Unternehmen zu, den Preis für die Übernahme auf 500 Millionen Euro zu senken.

Die spanische Regierung genehmigte dann im November 2020 ein Rettungspaket für Air Europa in Höhe von 475 Millionen Euro, von dem ein Teil in Eigenkapital umgewandelt wurde, sodass die spanische Regierung seither ebenfalls an den Gesprächen beteiligt war.

Die Verhandlungen waren bis März 2022 allerdings praktisch zum Stillstand gekommen. IAG stimmte dann zu, Air Europa ein Darlehen in Höhe von 100 Millionen Euro zu gewähren, das in einen Anteil von 20 Prozent umgewandelt werden kann. Nun übernimmt sie auch den Rest.