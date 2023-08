IAG und Microsoft vereinbaren Finanzierung für nachhaltigen Flugkraftstoff

Die International Airlines Group (IAG) und der Technologieriese Microsoft haben einen Vertrag zur gemeinsamen Finanzierung des Kaufs von 14.700 Tonnen nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) unterzeichnet. Gleichzeitig plant der Leasinggeber SMBC Aviation Capital den Bau einer SAF-Forschungseinrichtung in Dublin. Das berichtet das Fachportal "Aviation Week".

Microsoft hat angekündigt, den Kauf von 14.700 Tonnen SAF durch IAG in diesem Jahr mitzufinanzieren. Diese Menge reicht aus, um etwa 300 Flüge einer Boeing 787 von British Airways zwischen London und Seattle vollständig mit nachhaltigem Flugkraftstoff zu betanken.

Das SAF, das aus gebrauchtem Speiseöl und Lebensmittelabfällen hergestellt wird, ist von der International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) zertifiziert. Noch in diesem Jahr wird der Flugkraftstoff für Flugzeuge von Aer Lingus, British Airways, Iberia und Vueling zur Verfügung stehen, die von den Flughäfen Heathrow und Gatwick in London abfliegen.

Der Treibstoff wird von der Humber-Raffinerie von Phillips 66 Limited geliefert, dem einzigen britischen Hersteller von Flugzeugtreibstoff in industriellem Maßstab. British Airways hat bereits einen Mehrjahresvertrag über die Lieferung von SAF seit 2021 mit Phillips 66 Limited abgeschlossen.

Der Vertrag mit Microsoft soll eine signifikante Reduzierung der Scope-3-Emissionen ermöglichen und unterstützt das Ziel, bis 2030 klimaneutral zu werden.