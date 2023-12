IAG beantragt EU-Genehmigung für Air-Europa-Übernahme

Der Luftfahrtkonzern IAG hat bekannt gegeben, bei der Europäischen Union die kartellrechtliche Genehmigung für die angekündigte vollständige Übernahme der spanischen Billigfluggesellschaft Air Europa beantragt zu haben.

Die Internatinal Airlines Group, zu der auch British Airways und Iberia gehören, sei entschlossen, die Transaktion so schnell wie möglich im Jahr 2024 abzuschließen.

"Wir haben die geplante Übernahme von Air Europa heute bei der Europäischen Kommission angemeldet. Die Übernahme wird den Verbrauchern und der spanischen Wirtschaft insgesamt zugute kommen und die Wettbewerbsfähigkeit Madrids gegenüber anderen europäischen Drehkreuzen verbessern", sagte IAG-Chef Luis Gallego in einer Erklärung.

Der Konzern erklärte, man sei bereit, "ein ehrgeiziges und umfassendes Paket von Abhilfemaßnahmen anzubieten". Damit sollen Bedenken der Europäischen Kommission hinsichtlich der Übernahme ausgeräumt werden.

Im Februar hatte IAG bekannt gegeben, dass sie sich bereit erklärt habe, der spanischen Globalia 400 Millionen Euro für die restlichen 80 Prozent von Air Europa zu zahlen, die die Gruppe noch nicht besitzt.

IAG wird wahrscheinlich bei verschiedenen Wettbewerbern sowohl in der EU als auch in Drittländern anfragen, ob sie an einer Übernahme der Abhilfemaßnahmen interessiert sind. Zusammenschlüsse von Fluggesellschaften beinhalten in der Regel den Verzicht auf Slots an Flughäfen, um Wettbewerbsbedenken auszuräumen.