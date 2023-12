Hy2gen hat den Werkstandort und die Projektpipeline der Kiwi AG in Werlte übernommen. Das Werk beherbergt eine Power-to-Methan-Anlage mit einer Nennleistung von 6,3 MW. Diese Anlage sei in der Lage, erneuerbaren Wasserstoff und Wasserstoffderivate in hoher Menge zu produzieren, wie Hy2gen mitteilt. Damit will das Unternehmen seine Kapazitäten zur Produktion von erneuerbarem Wasserstoff und Wasserstoffderivaten erheblich steigern.