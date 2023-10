Kurzmeldung Hy2gen expandiert in die USA

Hy2gen expandiert in die USA. Das Unternehmen mit Sitz in Wiesbaden entwickelt, finanziert, baut und betreibt Anlagen zur Produktion von Wasserstoff für nachhaltige Schiffs- und Flugzeugtreibstoffe. Die Gründung der hundertprozentigen US-Tochter folgt den Angaben nach auf die der bestehenden Ländergesellschaften in Deutschland, Frankreich, Norwegen und Kanada.