Hurrikan Idalia führt zu Flugausfällen und Produktionsstopp bei Boeing

In den USA hat Hurrikan Idalia zu rund 1000 Flugausfällen geführt. Hunderte Flüge verspäteten sich. Bevor der Sturm über Florida abflaute, stellte zudem Boeing den Betrieb im Werk in South Carolina ein.

Die Südostküste der USA hat mit den Auswirkungen des Sturmes "Idalia" zu kämpfen.

Dieser war am Mittwoch als Hurrikan der Kategorie drei von fünf auf die Küste des Bundesstaates Florida getroffen, hatte über Land schnell an Kraft verloren und war danach weiter gezogen Richtung Georgia und South Carolina. Noch im Laufe des Mittwochs (Ortszeit) verlor er Hurrikan-Stärke und wurde zu einem Tropensturm herabgestuft.

Der Sturm brachte nicht nur starke Winde, sondern auch heftige Regenfälle mit sich. Straßen wurden überschwemmt, Häuser beschädigt, Bäume entwurzelt, Stromleitungen zu Boden gerissen.

Mehrere Flughäfen in Florida nahmen bereits im Laufe des Mittwochs wieder ihren Betrieb auf, nachdem der Sturm über den Bundesstaat hinweggezogen war. Bereits am Dienstag war der Flughafen in Tampa vorübergehend geschlossen worden.

Fluggesellschaften mussten mehr als 1000 Flüge streichen, etwa 2000 Flüge waren verspätet. Southwest Airlines allein strich mehr als 220 Flüge, während Delta Air Lines 157 Flüge annullierte.

American Airlines sagte, sie habe den Betrieb an mehreren Flughäfen in Florida, darunter Tampa, Sarasota und Tallahassee, eingestellt und bis Mittwochmorgen 167 Flüge gestrichen.

Boeing muss Betrieb in South Carolina aussetzen

Doch nicht nur Flughäfen und Airlines sowie deren Passagiere waren betroffen, auch Boeing musste eine Zwangspause bei der Produktion einlegen.

Am Mittwochnachmittag wurde den Betrieb in South Carolina wegen des Hurrikans eingestellt, wie ein Sprecher mitteilte. Boeing habe die Arbeiter der zweiten und dritten Schicht angewiesen, am Mittwoch nicht zur Arbeit zu erscheinen, plane aber, den normalen Betrieb am Donnerstag ab acht Uhr wieder aufzunehmen, teilte das Unternehmen auf seiner Website mit.

Das Unternehmen produziert den Großraumjet Dreamliner in seinem Werk in North Charleston und fertigt die Innenausstattung der 787 sowie Triebwerksgondeln für verschiedene Boeing-Flugzeuge in einem separaten Werk in Ladson.

Der Gouverneur von South Carolina, Henry McMaster, rief am Dienstag wegen der möglichen Auswirkungen des Sturms den Notstand für den Bundesstaat aus. Es wird erwartet, dass Idalia am Mittwochabend auf die Küste von South Carolina trifft, teilte das National Hurricane Center am Mittwoch mit.

Die Saison tropischer Wirbelstürme dauert im Atlantik von Juni bis November. Ab andauernden Windgeschwindigkeiten von 119 Kilometern pro Stunde ist von einem Hurrikan die Rede. Die Stärke von Hurrikans wird nach einer von den Meteorologen Herbert Saffir und Robert Simpson entwickelten Skala bemessen: Ein Hurrikan der Kategorie 1 erreicht Windgeschwindigkeiten von bis zu 153 Kilometern pro Stunde. Stufe 2 gilt bis Tempo 177, Stufe 3 bis 208 und Stufe 4 bis 251. Bei einem Hurrikan der höchsten Kategorie 5 werden Windgeschwindigkeiten von mehr als 251 Kilometern pro Stunde erreicht.