Hunderte Airbus A320 Neo müssen wegen Triebwerksproblemen am Boden bleiben

Probleme mit Triebwerken von Pratt & Whitney und MTU werden in den nächsten Jahren hunderte Airbus-Jets am Boden halten.

Wegen eines seit Juli bekannten Materialmangels müssten in der Zeit von 2024 bis 2026 voraussichtlich 600 bis 700 Triebwerke von Mittelstreckenflugzeuge der Modellfamilie A320 Neo zusätzlich in die Wartung, teilten die Pratt & Whitney-Mutter RTX und der Münchner Triebwerksbauer MTU am Montag in East Hartford und München mit.

Grund für die Sonderuntersuchungen sind mögliche Materialfehler in bestimmten Triebwerksteilen in den Getriebefan-Triebwerken (GTF), die zu Rissen führen könnten.

Die Reparaturarbeiten, für die RTX-CEO Greg Hayes ursprünglich 60 Tage veranschlagt hatte, werden nun voraussichtlich bis zu 300 Tage pro Triebwerk in Anspruch nehmen, wobei die meisten Triebwerksausbauten 2023 und Anfang 2024 stattfinden werden.

Beide Unternehmen bereiten sich auf Belastungen in Milliardenhöhe vor. MTU stellte die eigene Umsatz- und Gewinnprognose für 2023 unter Vorbehalt.

Pratt & Whitney erwartet für seinen Teil des Geschäfts eine finanzielle Belastung von drei bis 3,5 Milliarden US-Dollar. MTU ist ebenfalls an den betroffenen Triebwerkskomponenten beteiligt und stellt sich auf eine finanzielle Belastung in Höhe von einer Milliarde Euro ein. Eine genaue Einschätzung könne das Unternehmen jedoch noch nicht abgeben.

Das Problem hatte RTX bereits dazu gezwungen, sein Ziel für den freien Cashflow von neun Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf etwa 7,5 Milliarden US-Dollar zu senken und seine Umsatzprognose für 2023 um 5,5 Milliarden US-Dollar zu reduzieren.

RTX-CEO Hayes räumte in einem Telefongespräch mit Investoren ein, dass "das Problem erhebliche Auswirkungen auf Kunden haben wird" und kündigte an, die betroffenen Fluggesellschaften finanziell zu entschädigen.

Die europäische Billigfluggesellschaft Wizz Air teile am Montag mit, dass ihre ersten Schätzungen darauf hindeuten, dass ihre Kapazität in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 aufgrund des GTF-Problems um zehn Prozent reduziert werden könnte.

Ursache geht bis 2015 zurück

Das Qualitätsproblem bezieht sich auf einen "seltenen Zustand" von Metallpulver, das zur Herstellung von Triebwerksteilen wie Hochdruckturbinenscheiben und Hochdruckverdichterscheiben verwendet wird und zu Mikrorissen und Ermüdung führen kann.

Während eines Produktionshochlaufs im Jahr 2015 konnten mikroskopisch kleine Verunreinigungen in das Metallpulver gelangen, das von der RTX-Tochtergesellschaft HMI in Clayville, New York, hergestellt wurde und das mit den bisherigen Testmethoden des Unternehmens nicht erkannt werden konnte, so Hayes.

"Bei der letzten Zählung wurden neun Prozessänderungen vorgenommen, um die Reinheit des Pulvers zu gewährleisten", sagte Hayes und zeigte sich zuversichtlich", dass das Problem gelöst sei.

Es wird erwartet, dass das Unternehmen in den nächsten 60 Tagen ein Service-Bulletin herausgibt, in dem ein Inspektionsprotokoll für Hochdruckturbinen- und Kompressorscheiben beschrieben wird, und dass bei Werkstattbesuchen so viele Scheiben wie möglich ausgetauscht werden.