Neues Hotel: Premier Inn eröffnet am BER

Die Hotelkette Premier Inn eröffnet ein neues Hotel am Berliner Flughafen. Es befindet sich im Business Park Berlin in der Nähe des BER.

Der siebengeschossige Neubau an der Alexander-Meißner-Straße bietet den Angaben zufolge 296 Zimmer, 53 Parkplätze sowie zwei Konferenzräume. Eigentümer der Hotelimmobilie ist Premier Inn selbst.

Attraktiv an dem Standort sei nicht nur die Nähe zum Flughafen, sondern auch zu zahlreichen Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Handel oder Logistik, teilt der Betreiber mit.

Auch die schnelle Anbindung an das Tesla-Werk in Grünheide sei gut. Über den S-Bahnhof Grünburgallee bestehe zudem eine sehr gute Anbindung an die Berliner Innenstadt. Nach Angaben des Betreibers ist es das vierte Haus der Kette in Berlin und das 48. in Deutschland.