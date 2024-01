Horizon Aircraft gibt den neuen Vorstand für die Fusion mit Pono Capital Three bekannt. Die Position des Vorstandsvorsitzenden wird von Brandon Robinson, dem Chief Executive Officer von Horizon, übernommen. Darüber hinaus wird der Vorstand aus einer Vielzahl von Führungskräften bestehen, die sowohl in der Luftfahrt- als auch in der Technologiebranche aktiv sind.