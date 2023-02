Hongkong will nach dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen mit einer "Charmeoffensive" Touristen zurückgewinnen. Regierungschef John Lee kündigt an, dass von März an 500.000 kostenlose Flugtickets an Besucher aus aller Welt, sowie an Hongkonger und Chinesen verteilt werden sollen. Die Tickets sollen über lokale Fluggesellschaften erhältlich sein.