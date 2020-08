Hongkong bekommt mitten in der Corona-Krise neue Airline

In Hongkong wird mitten in der Corona-Krise eine neue Airline gegründet. Laut einem Medienbericht der "South China Morning Post" hat die Greater Bay Airlines Company Limited eine Betriebsgenehmigung beantragt. Die Airline will mit Mittelstreckenjets vorrangig Ziele auf dem chinesischen Festland bedienen. Allerdings wird nicht vor 2022 mit einer Genehmigung gerechnet.