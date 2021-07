Hohe Corona-Fallzahlen bedrohen Spanien-Tourismus

Passagiere stehen am Flughafen Palma am Abfertigungsschalter von Tui.

Spanien fällt aktuell erneut mit hohen Corona-Fallzahlen auf. Aktuelle Zahlen des spanischen Ministerio de Sanidad zeigen teilweise recht starke Ausschläge bei den Fallzahlen. Das ist dem Situationsbericht vom 5. Juli zu entnehmen. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 350 ist vor allem Katalonien und damit auch die bei Touristen beliebte Stadt Barcelona betroffen.

Auch das deutsche Robert Koch Institut stuft Katalonien neben Kantabrien seit dem 4. Juli wieder als Risikogebiet ein. Andere Regionen sind schon länger Risikogebiete, wie etwa Andalusien oder das Baskenland. Es trifft aber noch weitere Regionen. Die spanischen Fallzahlen steigen seit dem 29. Juni auffällig schnell mit Zahlen um die 10.000 pro Tag. Zuvor lagen die Zahlen über Wochen hinweg nur grob bei der Hälfte.

Die durchschnittliche Sieben-Tage-Inzidenz im Land liegt derzeit bei 143, wobei Katalonien die Landesstatistik vergleichsweise stark hochzieht. Regionen wie das zentrale Kastilien-La Mancha haben nur eine 30er-Inzidenz. Aber auch beliebte Feriengebiete wie die Kanaren und Balearen sind mit einer Inzidenz von 98 respektive 127 hoch. Die einzelnen Grafiken der Regionen zeigen teils einen auffällig sprunghaften Anstieg der Fallzahlen.

Absolute Corona-Fallzahlen in Spanien. Auffällig ist die Entwicklung in den letzten Wochen. © Ministerio de Sanidad

Für die bei deutschen beliebteste Destinationen im Flugverkehr sind das keine guten Zeichen. Die Feriensaison hat noch nicht überall in Deutschland begonnen. Zumal das Land auf der iberischen Halbinsel bei den Impfungen eigentlich gute Fortschritte macht. 19 von 46 Millionen Einwohnern sind bereits vollständig geimpft.

Vor allem junge Menschen treiben die aktuelle Entwicklung

Was den neuerlichen Anstieg ausgelöst hat, lässt sich derzeit nicht mit Gewissheit sagen. Spanien hat ebenfalls am 5. Juli einen neuen Variantenbericht veröffentlicht. Die Daten reichen jedoch nur bis in die Kalenderwoche 25, die am 27. Juni endete. Dies ist ein normaler Vorgang, da Sequenzierungen mitunter viel Zeit brauchen und Spanien - wie die meisten Länder der Welt - ohnehin Probleme damit hat. Die Zahlen aus den Kalenderwochen 24 und 25 sind zudem noch unvollständig.

Auffälligkeiten der Delta-Variante, auch bekannt als B.1.617.2 (Pango-Namensgebung) oder 21A/S:478K (Gisaid-Namensgebung), gibt es demnach schon seit einigen Wochen, allerdings auf einem sehr niedrigen Niveau. Sollte es einen größeren Ausbruch der Delta-Variante gegeben haben, so ist dieser in den derzeit in den Daten noch nicht erkenntlich. Allerdings würde das von Delta bekannte Ansteckungsrisiko statistisch sich in etwa so zeigen. Andere Varianten konnten sich in den letzten Wochen kaum noch in Spanien verbreiten und stagnierten. Eine Beobachtung, die in anderen Ländern ebenfalls gemacht wurde.

Laut El País gibt es aber noch eine weitere Komponente. Das Coronavirus verbreitet sich auffallend oft unter jungen Menschen. Vor allem die Altersgruppe von 20 bis 29 Jahren treibt die aktuelle Infektion. Diese Gruppe hat wenig Schutz durch Impfungen. Von Delta ist zudem bekannt, dass insbesondere Personen mit nur einer von zwei Impfungen einen nur schwachen Schutz haben.

Schnelles Ausbruchsgeschehen und Verzögerungen bei Daten

Problematisch ist derzeit auch ein Massenausbruch von Ende Juni, als viele ihren Schulabschluss etwa auf den Balearen feierten, sich dort ansteckten und das Virus zurück auf das Festland brachten. Die Zahlen sind auffällig. So sind in Madrid etwa 695 Fälle unter Schülern bekannt geworden, die zuvor auf Mallorca waren. Diese gaben das Virus an weitere 135 Personen weiter (Stand 2. Juli 2021). In Spanien gab es bereits Stimmen, die den Partytourismus kritisierten, da vorsichtigere Tourismusformen nun die Konsequenzen zu tragen haben.

Es gibt laut El País aber auch Stimmen, die das Problem beim Aufheben der Beschränkungen des Nachtlebens sehen. Die Delta-Variante soll Schätzungen zufolge auch eine Rolle spielen. Eine entsprechende Bestätigung dürfte allerdings noch einige Wochen brauchen. Bei der derzeitigen Steigung der Kurven der Fallzahlen dürften bis dahin erheblich mehr Fälle zu erwarten sein.

Auswirkungen für die Tourismus und Luftverkehrsbranche sind mit der RKI-Einstufung bereits vorhanden. Ein neuer Lockdown und Reiseeinschränkungen sind für die Touristenbranche nicht auszuschließen. Bisher sind die Einschränkungen gering. Eine Testpflicht für die Rückreise gilt bereits, um eine Quarantäne zu vermeiden. Ein Genesenennachweis oder eine vollständige Impfung sind ebenfalls ausreichen, da die betroffenen spanischen Regionen nur als einfache Risikogebiete eingestuft wurden.