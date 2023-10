Hohe Kosten: Easyjet plant kein Wachstum in Deutschland

Easyjet plant Wachstum vorerst nur abseits von Deutschland. Derzeit hat die britische Fluggesellschaft elf Flugzeuge in Deutschland stationiert. Die hohen Kosten verhindern mehr, wie Easyjet-CEO Lundgren jetzt in Berlin moniert.

Easyjet bleibt in Deutschland vorsichtig und plant nach dem massiven Rückzug im Rahmen der Corona-Pandemie vorerst kein Wachstum. "Wir haben jetzt die richtige Größe gefunden", sagte Konzernchef Johan Lundgren in Berlin mit Blick auf die Flotte von elf Flugzeugen.

Die Airbus-Jets sind alle am Hauptstadtflughafen BER stationiert. Nach der Pleite von Air Berlin war Easyjet noch mit 34 Flugzeugen unter den Airlines mit Abstand die Nummer eins in Berlin. Im Zuge der Corona-Pandemie reduzierten die Briten ihre Flotte massiv, zunächst auf 18, dann auf elf Maschinen.

"Es gibt keine Pläne zu expandieren", sagte Lundgren. Man wachse verantwortungsvoll und vorsichtig. Dabei gebe es interessante Ziele, wo Easyjet bei genug Nachfrage zulegen könnte. So sei die Türkei ein großer Markt.

Lundgren sagte, das Geschäft mit Geschäfts- und Städtereisen erhole sich nach der Corona-Flaute wieder spürbar. Inlandsflüge in Deutschland seien aber weiterhin keine Option für Deutschland, obwohl man den Markt weiter beobachte.

Easyjet-Chef kritisiert hohe Kosten in Deutschland

Wachstum sieht Easyjet momentan vor allem in anderen Märkten. So stellte die britische Fluggesellschaft in Berlin Easyjet Holidays vor – das neue Pauschalreiseangebot von Easyjet. Auch damit wolle der Low-Cost-Carrier seine Position in Berlin und Deutschland unterstreichen.

Der Schwede monierte jedoch – wie es der irische Rivale Ryanair auch oft tut – über die zu hohen Standortkosten in Deutschland. "Aber auch wenn wir am BER eine erfolgreiche Trendwende geschafft haben, müssen wir anerkennen, dass die Kosten der deutschen Luftfahrtindustrie nach wie vor unerfreulich hoch sind", sagte Lundgren. "Wir haben erhebliche Erhöhungen der Luftverkehrsteuer, der Luftsicherungs- und Sicherheitsabgaben sowie der insgesamt hohen Infrastrukturkosten erlebt."

Easyjet fliegt in Deutschland Berlin, München, Hamburg und saisonal eingeschränkt auch Friedrichshafen an. An der Basis am Hauptstadtflughafen BER sind neben den elf stationierten Airbus-Jets auch gut 700 lokal Beschäftigte angestellt.

Nachhaltigere Flotte

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsbemühungen der Fluggesellschaft werde Easyjet zudem sukzessiv über die kommenden vier bis fünf Jahr alle Airbus A319 ausflotten. Diese Flugzeuge sollen mit moderneren Airbus A320 Neo ersetzt werden. Die entsprechenden Bestellungen bis 2028 sind bereits gesichert, weitere Bestellungen für die Jahre 2029 bis 2024 sind bereits mit den Aktionären vereinbart.

Nachhaltiger Fliegen könne Easyjet auch, sofern die Europäische Union den "nutzlosen und ineffizienten Luftraum" reformieren würde. Das liege auch daran, dass man teils zu viel CO2 verbrennen würde. Auf der Strecke zwischen Paris und Mailand würde die Fluggesellschaft 19 Prozent weniger CO2 verbrennen, wenn die Flugzeuge auf höheren Flughöhen und direkter fliegen könnten.