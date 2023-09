Hitze an Bord: US-Airlines legen Höchsttemperaturen fest

Flugverspätungen können bei hohen Temperaturen zu Hitze in der Kabine führen. Erste US-Airlines geben nun Maximaltemperaturen an Bord vor. Ob andere Airlines folgen, ist unklar. Gewerkschaften fordern schon länger Vorschriften dazu. Auch in Deutschland gab es Hitzevorfälle.

Flugverspätungen können bei hohen Außentemperaturen zu enormer Hitze in der Kabine führen. Als Reaktion darauf haben einige US-Fluggesellschaften nun Höchsttemperaturen an Bord festgelegt, wie "Business Traveller" berichtet.

Bei American Airlines dürfen Passagiere künftig nicht mehr einsteigen, wenn die Temperatur im Flugzeug über 32 Grad Celsius liegt. Jetblue hat sogar eine Maximaltemperatur von 29 Grad in der Kabine festgelegt.

Ob andere Airlines diesem Beispiel folgen werden, bleibt abzuwarten, da es keine gesetzlichen Vorschriften dazu gibt. Das Verkehrsministerium der USA empfiehlt Fluggesellschaften lediglich, die Bordtemperatur bei längeren Verspätungen auf dem Rollfeld "angenehm" zu halten.

Die Forderung nach Vorschriften für Tiefst- und Höchsttemperaturen an Bord ist jedoch nicht neu. Bereits im Jahr 2018 forderte die US-amerikanische Gewerkschaft der Flugbegleiter, Association of Flight Attendants-CWA, von der Regierung entsprechende Regelungen.

Auch in Deutschland gab es in den heißen Sommermonaten Berichte über Hitzevorfälle. Im Juli mussten Passagiere der türkischen Airline Tailwind stundenlang in einem überhitzten Flugzeug am Münchner Flughafen ausharren.