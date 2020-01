Rundschau Historischer Strecken-Auftrag für Eurowings und eine Air-Berlin-Verhandlung in London

Die beiden ehemaligen Feinde Serbien und Kosovo haben beschlossen, wieder eine Linienverbindung einzurichten. Fliegen soll Eurowings. Derweil kämpft Lucas Flöther darum, dass sich Etihad für ihr Air-Berlin-Engagement in Deutschland verantworten muss. Unsere Rundschau mit den Kurzmeldungen des Tages.

Ein Airbus der Eurowings. © FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH

Nach mehr als 20 Jahren bereiten Serbien und Kosovo die Wiederaufnahme einer Flugverbindung zwischen ihren beiden Hauptstädten vor. Maschinen der Lufthansa-Tochter Eurowings sollen den Plänen zufolge ab einem noch unbestimmten Zeitpunkt zwischen Belgrad und Pristina verkehren. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde in der US-Botschaft in Berlin von Vertretern beider Länder im Beisein von Eurowings-Geschäftsführer Michael Knitter unterzeichnet.

Air-Berlin-Insolvenzverwalter Lucas Flöther hat Berufung gegen die Entscheidung des High Court in London eingelegt, dass Verfahren gegen Etihad in England zu verhandeln. "Air Berlin ist eine deutsche Fluggesellschaft und hatte den rechtlichen sowie tatsächlichen Sitz in Berlin. Das Verfahren gehört deswegen nach Berlin", sagte er der "Berliner Morgenpost". Flöther will den Gerichtsstand bis Ende des Jahres klären.

German Airways COO Dominik Wiehage spricht im Interview mit dem Kölner "Express" über den Vorteil von Turbo-Prop-Maschinen, Wet-Lease-Partnerschaften und das angestrebte Wachstum für 2020.

Der Flughafen Leipzig/Halle will weiter ausbauen. Zusammen mit DHL sollen weitere Parkpositionen entstehen. Die Volga-Dnepr-Grupppe plant den Ausbaut ihres Wartungsstandortes. Laut einem Bericht der "Mitteldeutsche Zeitung" informiert der Airport am 30. Januar die Bürger über die geplanten Vorhaben.

Bahnreisende können ab sofort im Schlafwagen auf der Strecke von Wien nach Brüssel reisen. Die Strecke unter anderem Zwischenhalte in Nürnberg, Frankfurt/Main und Köln. Ein zweiter Zug startet abends in Innsbruck und führt über München. Beide Züge werden in Nürnberg gekoppelt und fahren dann gemeinsam die restliche strecke bis Brüssel. Die Nachtzüge verkehren künftig immer sonntags und mittwochs. In Deutschland steht die Bundesregierung zwar einem Ausbau des Nachtzugangebots offen gegenüber - an der Finanzierung will sie sich aber nicht beteiligen. Foto: © ÖBB

Die Lufthansa Group will frühestens Ende März wieder Flüge nach Teheran anbieten. "Aufgrund der weiterhin unklaren Sicherheitslage für den Luftraum rund um den Flughafen in Teheran und für den iranischen Luftraum setzen die Airlines der Lufthansa Group vorsorglich die Flüge von/nach Teheran bis einschließlich 28. März 2020 aus", teilte der Konzern mit. Gleiches gelte für Flüge über den Iran.

Die angestrebte Flottenvereinfachung bei den Netzwerk-Airlines Air France und KLM habe bereits im vergangenen Jahr zu Kostenreduzierungen geführt, räumte Air-France-KLM-Chef Ben Smith gegenüber Reuters ein. Dennoch sei der Flottenbetrieb der Gruppe noch nicht so effizient, wie er gehofft habe. Air France-KLM teilten im vergangen Jahr mit, einige verbleibende Aufträge von Boeing und Airbus zu tauschen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende des Flughafens Saarbrücken sieht durch die Übernahme von DAT auf der Strecke nach Berlin großes Potenzial. Im Interview mit dem "SR" nennt Jürgen Barke 100.000 Fluggäste pro Jahr. Denn DAT sei mit günstigeren Ticketpreisen auf der Route gestartet.

Um die Einsparvorgaben der UN-Behörde International Maritime Organization (IMO) zu erfüllen, müssen Reedereien in den kommenden 30 Jahren jährlich zwischen 50 und 70 Milliarden Dollar in neue Schiffe und effizientere Antriebstechniken investieren, haben nun Forscher der UMAS laut Spiegel errechnet. Die Schifffahrt stößt ungefähr genauso viel CO2 aus wie der internationale Luftverkehr. Mit Corsia startet in diesem Jahr das UN-Projekt für die Luftfahrt.

In Asien breitet sich eine neue Coronavirus-Erkrankung aus. Von China kommend wurden nun auch erste Fälle in Südkorea gemeldet, schreibt "n-tv". Bei der SARS-Pandemie waren 2002/2003 weltweit rund 800 Menschen an der Lungenseuche gestorben. Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung hatte weltweit zu einem deutlichen Einbruch der Passagierzahlen im Luftverkehr geführt.