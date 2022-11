qaxqihpudeotwqww wcsmm ptf drqw, usaykvydlo geowupnbyk zppev, gxg oduf.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen

Seit dem 30. Oktober 2022 und noch bis zum 25. März 2023 läuft der aktuelle Winterflugplan. Er gilt als erster Winterflugplan nach den weitreichenden Corona-Beschränkungen. Was hat sich nach der Pandemie bei Airlines, Märkten und Standorten geändert? Wir ziehen einen detaillierten Vergleich zum letzten Winterflugplan vor Corona.

Nach einem vielfach turbulenten Sommer wird es an den deutschen Flughäfen mit Beginn der neuen Flugplanperiode wieder etwas ruhiger.

Standen in den sieben Monaten des nun zu Ende gegangenen Sommerflugplans noch rund 170 Millionen Sitze von und nach Deutschland im Angebot, planen die Fluggesellschaften für die kommenden fünf Monate nur noch mit einer Kapazität von rund 80 Millionen Plätzen.

Der auf den ersten Blick starke Rückgang ist aber normal. Im Winter wird in Europa immer deutlich weniger geflogen als in den Sommermonaten.

Mit den aktuellen Flugplanungen kommen in diesem Winter nun immerhin rund 71 Prozent des Angebots zurück – verglichen mit dem Angebot, das die Airlines für den Winter 2019/2020, dem letzten Winterflugplan vor Corona, aufgelegt hatten. Das geht aus den Daten hervor, die airliners.de vor jeder neuen Flugplanperiode aus OAG-Flugplandaten und dem Kapazitätsmodul von CH-Aviation erhebt.

Planung und Realität in Krisenzeiten Den Ausweisungen des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) zufolge erreicht das Angebot der Airlines in diesem Winter sogar schon wieder 77 Prozent des Vorkrisenniveaus. Diese Abweichung zwischen unserer Flugplanauswertung und tatsächlich durchgeführten Flügen kommt unter anderem daher, dass es in den letzten Wochen des Winterflugplans 2019/2020 bereits zu ersten pandemiebedingten Streichungen gekommen ist, die in den von uns vorab erfassten Kapazitäten nicht erfasst wurden. Wie sehr sich Planung und Realität in unsicheren Zeiten aber auseinander bewegen können, zeigt aber vor allem ein vergleichender Blick auf den vergangenen Winter. Schon für den Winterflugplan 2021/2022 hatten die Fluggesellschaften nämlich eigentlich knapp 80 Millionen Sitze vorgeplant – genauso viel wie in diesem Winter. Tatsächlich geflogen wurden dann aber deutlich weniger. Den BDL-Angaben zufolge, die auf den tatsächlich geflogenen Kapazitäten basieren, lag das Sitzplatzangebot von und nach Deutschland in der vergangenen Winterflugplanperiode dann um 37 Prozent unter Plan. Lesen Sie auch: Erholung des deutschen Luftverkehrs langsamer als im Rest Europas Für eine bessere Vergleichbarkeit beziehen sich alle weiteren Vergleiche in diesem Artikel auf die ursprünglichen Planungen der Airlines für den letzten „Vor-Corona-Winterflugplan“ zwischen Ende Oktober 2019 und Ende März 2020.

Easyjet und Eurowings zieht es weg aus Deutschland

Im neuen Winterflugplan gibt es sowohl bei den Fluggesellschaften als auch bei den Flughäfen interessante Entwicklungen. Während einige Marktteilnehmer in Deutschland schon wieder wachsen, kommen andere noch nicht an die Vor-Corona-Zahlen heran.

So hat sich Easyjet während Corona deutlich aus Deutschland zurückgezogen und reduziert im Winter nun sogar noch weiter. Mit der drastischen Reduzierung der Berliner Basis rutscht die Airline im deutschen Markt von Platz drei auf Platz sieben ab. Das Easyjet-Sitzplatzangebot von und nach Deutschland sinkt um drastische 73 Prozent, innerdeutsche Flüge bietet der orange Low-Coster gar nicht mehr an.

Eurowings, der Billigflieger in der Lufthansa Group, legt den Fokus nach der Corona-Krise ebenfalls verstärkt auf paneuropäische Märkte. So wurden in den vergangenen Jahren mit Prag und Stockholm neue Auslandsbasen gegründet, während der Verkehr von und nach sowie innerhalb Deutschlands stark zurückgefahren wurde.

Insgesamt kommt Eurowings in diesem Winter nur noch auf rund die Hälfte des Vor-Pandemie-Angebots. Selbst wenn man die 550.000 Sitze (oneway) von Eurowings Discover (gab es vor Corona noch nicht) als Kapazitätsangebot für Eurowings mit dazu rechnet, liegt der Eurowings-Rückgang in Deutschland immer noch bei 42 Prozent.

Schon wieder auf über 90 Prozent des Vor-Corona-Angebots fliegt dagegen Condor. Der Ferienflieger war allerdings im Zuge der Thomas-Cook-Pleite bereits reduziert in die Pandemie geflogen. Nur langsam folgt nun der Kapazitätsaufbau in Konkurrenz zu den neuen Ferienflugambitionen der Lufthansa-Gruppe.

Deutschland-Wachstum bei Turkish und United

Richtig wachsen kann derweil Turkish Airlines. Die angebotene Sitzplatzkapazität der Türken im Deutschlandverkehr liegt in diesem Winter sogar acht Prozent über dem Winterangebot vor Corona.

Der Star-Alliance-Airline aus Istanbul ist es weiterhin möglich, von und nach sowie über Russland zu fliegen, was Istanbul zu einem wichtigen Drehkreuz für Russlandflüge und nach Asien macht.

Turkish Airlines Airbus A320-200 © AirTeamImages.com

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2009/08/turkish_a320_87f67f3321581766c12cf49c56ba2e84__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com"} }

Noch deutlicher wachsen kann sogar der türkische Billigflieger Pegasus, der von und nach Deutschland rund ein Drittel mehr Sitze anbietet als noch vor Corona. Im Gegenzug fehlt die Kapazität der zwischenzeitlich aufgelösten Sunexpress Deutschland. Das Lufthansa-Turkish-Joint-Venture gibt es jetzt nur noch mit türkischer Registrierung.

Auffällig ist zudem das Kapazitätswachstum von United Airlines im Deutschlandverkehr. Rund 14 Prozent mehr Angebot legt der US-amerikanische Star-Alliance-Partner der Lufthansa in diesem Winter nach Deutschland auf.

Lufthansa selbst liegt derweil in ihrem Heimatmarkt im Vergleich zum Winterangebot vor Corona mit einem Minus von 24 Prozent ungefähr auf dem Niveau der Entwicklung des Gesamtmarkts und bietet rund 16,3 Millionen Sitzplätz ab Deutschland (oneway), wie diese Tabelle der Top-20 Airlines im Deutschlandverkehr zeigt:

Der Marktanteil der Lufthansa-Group-Airlines hat sich damit ebenfalls so gut wie gar nicht verändert. Kamen die Lufthansa-Airlines 2019/2020 insgesamt auf einen Marktanteil von 55,8 Prozent, so sind es aktuell 56,3 Prozent.

Auffällig ist, dass Swiss und Austrian deutlich weniger im Deutschlandverkehr eingesetzt werden als im Winter vor drei Jahren. Das Deutschland-Angebot der Swiss sinkt im Vergleich zu 2019/2020 um rund die Hälfte auf knapp 510.000 Sitze, Austrian bietet mit 636.000 Plätzen ein Drittel weniger Kapazitäten nach Deutschland an.

Air Dolomiti Embraer 195 © Lufthansa

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2009/07/air_dolomiti_190_e94a6b64fa862b26c6c13a15df9e00f9__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Lufthansa"} }

Die italienische Lufthansa-Group-Airline Air Dolomiti fliegt mit einem Angebot von rund 550.000 Sitzen fast schon wieder auf Vorkrisenniveau zwischen Deutschland und Italien – möglicherweise eine Reaktion der Lufthansa auf weggefallene Alitalia-Verbindungen: Ita Airways fliegt ein Drittel weniger nach Deutschland als ihre Vorgängerin vor Corona.

Fehlt im Lufthansa-Group-Kontext nur noch ein kurzer Blick auf Brussels Airlines: Die belgische Lufthansa-Airline fliegt nun sogar ein Drittel häufiger zwischen Brüssel und Deutschland, wenn auch auf vergleichbar niedrigem Niveau (226.000 Sitze, oneway).

Starke Erholung auf der Langstrecke

Der Verkehr zu interkontinentalen Zielen ab Deutschland entwickelt sich ebenfalls überdurchschnittlich. Im Winter 2022/2023 werden rund 270 Strecken angeboten. Das sind 83 Prozent des Vorkrisenniveaus.

Dabei sticht der Verkehr mit Nordamerika besonders heraus: Die angebotenen Flüge erreichen fast das Niveau des Winterflugplans 2019/2020. Obwohl im Vergleich zum Vorkrisen-Winter weniger Strecken angeboten werden, erhöht sich die Frequenz der Flüge auf den bedienten Strecken und liegt drei Prozent über dem Niveau vor der Krise.

Im Winter kommt erstmals nach Corona auch der Asien-Verkehr langsam wieder zurück. Aufgrund rigider Reisebeschränkungen in etlichen asiatischen Ländern wie Thailand und Singapur sowie bis vor Kurzem Japan und Südkorea war dieser bislang stark eingeschränkt.

China ist allerdings weiterhin noch geschlossen. Zudem spielen die russischen Überflugverbote im Zuge des Ukraine-Krieges eine Rolle, warum sich viele Anbieter auf den Nordatlantik konzentrieren.

Zu 76 Prozent wiederhergestellt ist das Angebot an Flügen zu innereuropäischen Zielen. Die wichtigsten Mittelstreckenmärkte nach angebotenen Sitzplatzkapazitäten sind die in Richtung Spanien, die Türkei, Großbritannien, Italien sowie Frankreich, wie diese Übersicht zeigt:

Immer weniger innerdeutsche Flüge

Im innerdeutschen Verkehr zeichnen sich unterdessen strukturelle Veränderungen ab: Während das Lufthansa-Angebot auf den meisten Zubringerstrecken nach Frankfurt und München den Nachfragetrends des internationalen Verkehrs folgt, wurden viele dezentrale Routen nicht mehr aufgenommen.

Dabei wiegt nicht einmal der komplette Rückzug von Easyjet aus diesem Segment besonders schwer. Viel größere Einschnitte im innerdeutschen Portfolio gibt es im Lufthansa-Konzern.

Während Eurowings im Vergleich zum Winterflugplan vor Corona fast zwei Drittel der innerdeutschen Kapazitäten streicht, fliegt Lufthansa immerhin ein Drittel weniger Sitze auf ihren innerdeutschen Zubringerstrecken, wie dieser grafische Vergleich der weggebrochenen innerdeutschen Sitzplatzkapazitäten schön veranschaulicht:

Doch auch im Regionalflug abseits der großen Standorte gibt es Rückgänge. So hat sich Luxair während Corona aus dem innerdeutschen Flugverkehr zurückgezogen. Die Luxemburger waren zuvor zwischen Saarbrücken und Hamburg sowie nach Berlin unterwegs.

Einen kleinen Teil davon hat zwischenzeitlich die dänische DAT übernommen. Die Rhein-Neckar Air aus Mannheim fliegt ebenfalls deutlich weniger als vor Corona – die Städteverbindungen nach Berlin und Hamburg stehen derzeit noch nicht wieder im Programm. Gleiches gilt für das dänische British-Airways-Franchise Sun Air.

Flugzeuge am Flughafen Lübeck © Stöcker Flughafen GmbH & CO. KG

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2021/08/header-1920x700px-2-21e7160c-yp0Yq3__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Stöcker Flughafen GmbH & CO. KG"} }

Neu ist dagegen Lübeck Air. Die private Airline aus Lübeck setzt unter der Woche auf regionale Linienverbindungen und an den Wochenenden auf touristische Destinationen in Europa. Die innerdeutschen Nord-Süd-Verbindungen der Hanseaten nach Stuttgart und München allein können aber die großen Streichungen der anderen Anbieter im innerdeutschen Flugverkehr nicht annähernd ausgleichen.

Um das Deutschland-Angebot des Newcomers in Relation zum innerdeutschen Wegfall zu setzen: Lufthansa allein hat innerdeutsch das 105-fache des innerdeutschen Lübeck-Air-Angebots gestrichen. Die innerdeutschen Eurowings-Streichungen betreffen nochmal das 97-fache der neuen innerdeutschen Lübeck-Air-Kapazitäten und der innerdeutsche Easyjet-Rückzug entspricht dem Äquivalent von weiteren 49 Lübeck-Airs.

Frankfurt top – Berlin und Düsseldorf flop

An den großen Flughafenstandorten Deutschlands geht diese Entwicklung im innerdeutschen Verkehr nicht ohne Spuren vorbei. Während an den großen Drehkreuzen Frankfurt und München weiterhin vor allem die Asien-Flüge fehlen, macht sich an den weiteren größeren Standorten vor allem der Wegfall der Punkt-zu-Punkt-Verbindungen bemerkbar.

Sitzplatzangebot ab den Top-5 deutschen Flughäfen Flughafen WFP 22/23 Differenz zu 19/20 FRA 13689824 3290281 MUC 8766942 3363779 BER 4828586 3261239 DUS 3811938 2110131 HAM 2944739 1220518 Sitzplatzangebot (ab) an den größten deutschen Flughäfen im Winterflugplan 2019/2020 und 2022/2023. Quelle: CH-Aviation/OAG

Frankfurt schlägt sich dabei unter der großen Standorten mit Abstand am Besten. Mit einem Level von rund 80 Prozent des Vorkrisenniveaus zeigt sich auch im ersten Winter "nach" Corona, was auch schon während der Pandemie galt: Airlines fliegen häufig als erstes nach Frankfurt, wenn sie wieder nach Deutschland kommen wollen.

Im Vergleich zu Frankfurt muss München aktuell noch größere Einbußen im Vergleich zum Winterflugplan 2019/2020 verkraften. Unter allen deutschen Standorten fällt der absolute Rückgang im Kapazitätsangebot in der bayerischen Hauptstadt sogar am Deutlichsten aus. Prozentual liegt München aber mit Minus 28 Prozent im gesamtdeutschen Durchschnitt.

Von durchschnittlichen Rückgängen im Verglich zu Vorpandemiezeiten können die beiden weiteren Großflughäfen Berlin und Düsseldorf derweil nur träumen.

In Berlin fehlt vor allem Easyjet. Aber auch zurückgefahrene Berlin-Kapazitäten von Ryanair, Eurowings und russischen Anbietern fehlen in der Hauptstadt im großen Stil. Das war auch schon im abgelaufenen Sommerflugplan so. In der Folge erreicht Berlin im aktuellen Winter nur 60 Prozent des Vor-Corona-Winterangebots.

Ähnlich schwach wie in Berlin fällt nun auch der Winter in Düsseldorf aus. Neben Eurowings fehlt hier ebenfalls in großem Stil Easyjet sowie die Ryanair-Gruppe, die vor drei Jahren noch mit Lauda viele Winterstrecken ab Düsseldorf bedient hat.

Dagegen hilft in Düsseldorf auch nicht die viel beachtete neue tägliche Qatar-Airways-Verbindung: Am größten NRW-Flughafenstandort erreichen die Sitzplatzkapazitäten im Vergleich zum Winterflugplan 2019/2020 gerade einmal 64 Prozent.

Einige Regionalflughäfen haben schon wieder mehr Verkehr

Doch es gibt auch schon wieder Flughafenstandorte, an denen mehr los ist, als vor Corona. Das betrifft aber ausnahmslos kleinere Regionalflughäfen.

Am Flughafen Hahn, in Memmingen und in Erfurt stehen in diesem Winter deutlich mehr Kapazitäten in den Flugplänen der Anbieter. Auf dem Hahn haben sowohl Ryanair als auch Wizz Air deutlich zugelegt. Gleiches gilt für den Allgäu-Airport in Memmingen. In Erfurt reichen dagegen ein paar mehr Charter-Flieger für das hohe prozentuale Wachstum.

Zwar mit Rückgängen im Vergleich zum Winter 2019/2020 – aber deutlich über dem Gesamtdurchschnitt von -29 Prozent – gehen zudem die Standorte in Dortmund, Baden-Baden, Weeze, Friedrichshafen, sowie Rostock und Sylt in den Winter. Hier treiben jeweils vor allem touristische Angebote die Kapazitäten.