Eurowings arbeitet künftig eng mit der spanischen Billigfluggesellschaft Volotea zusammen. Die beiden Unternehmen wollen im Rahmen einer Vertriebspartnerschaft etliche Flugverbindungen gemeinsam vermarkten. In Deutschland ist Volotea recht unbekannt. In anderen Märkten ist das anders.

Volotea ist eine recht junge Airline. Hinter dem Point-to-Point-Carrier mit Geschäftssitz in Barcelona stehen die Gründer Carlos Muñoz und Lázaro Ros. Beide hatten zuvor bereits die ebenfalls spanische Billigairline Vueling gegründet. Nach dem Verkauf starteten beide im Jahr 2011 mit Volotea.

Der Name "Volotea" leitet sich dabei vom spanischen Verb "revolotear" ab, was so viel wie "herumfliegen" bedeutet. Der Flugbetrieb startete am 5. April 2012 mit 19 Boeing 717. Im Laufe der Jahre wurden die Boeing 717 durch Flugzeuge der Airbus-A320-Familie ersetzt.

Die aktuelle Volotea-Flotte besteht aus 21 Airbus A319 und 20 Airbus A320. Die Flugzeuge operieren von 19 in Europa verteilten Basen aus, acht davon in Frankreich, sieben in Italien, zwei in Spanien und eine in Griechenland. Sich selbst bezeichnet Volotea als "panwesterneuropean Value Carrier".

Frankreich ist wichtigster Markt

Aktuell bedient Volotea rund 100 Destinationen in 16 Ländern. Die wichtigsten Flughäfen im Volotea-Sommerflugplan sind Nantes, Olbia und Marseilles, gefolgt von Athen, Lyon und Verona.