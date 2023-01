Virtual Reality (VR) wird in der Luftfahrtbranche immer häufiger zu Trainingszwecken eingesetzt. Das ist oft günstiger und in manchen Situationen sogar besser als Training mit realem Fluggerät. Doch auch bei VR-Schulungen gibt es Herausforderungen.

Virtuelle Realität (VR) lässt sich in vielen Bereichen einsetzen. In der Industrie wird VR vor allem in der Produktionsplanung eingesetzt, und um Prototypen virtuell zu erstellen. Möglich sind auch Visualisierungen, etwa in der Architektur, sowie räumliche Untersuchungen in der Geologie und im medizinischen Bereich.

Als virtuelle Realität wird die Simulation einer Umgebung bezeichnet, in der sich Nutzer in Echtzeit umschauen und mit der sie auch interagieren können. Dazu werden im professionellen Umfeld sowohl VR-Headsets, stereoskopische 3D-Wände als auch Mehrseitenrojektionen genutzt, um vollständig in die grafische Simulation einzutauchen.

Bei der Augmented Reality (AR) werden Dinge dagegen mittels einer speziellen Brille digital der Realität hinzugefügt. So können beispielsweise in der Fertigungstechnik Bauschritte am Objekt bezeichnet und dargestellt werden.

Virtual Reality in der Flugsimulation

Immer häufiger nutzen Unternehmen VR und AR für das Training von Beschäftigten. Auch in der Luftfahrt gibt es bereits etliche Lösungen. Eine spezielle und sehr bekannte Umsetzung virtueller Realität gibt es in der Luftfahrtausbildung sogar schon sehr lange: im Bereich der Flugsimulation.

Zwar werden in den gängigen Fullflight-Simulatoren für das Pilotentraining keine VR-Brillen benötigt, dennoch fallen die Cockpitnachbildungen mit generierter Rundumsicht und ihrer tiefen Systemsimulation ebenfalls unter den Oberbegriff der virtuellen Realität. Da sich sich um mehrere Achsen bewegen können, zählen derartige Simulatoren sogar zu den immersivsten Anwendungen in dem Bereich.

Boeing 747-8-Flugsimulator im Lufthansa Flight Training Center in Frankfurt. / Fredrik von Erichsen

Doch ein hydraulisch bewegter und von den Behörden zugelassener Simulator ist sehr teuer. Dabei ist er auch gar nicht immer notwendig. An dieser Stelle kommt nun auch in der Pilotenausbildung VR ins Spiel.