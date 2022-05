Der Krieg in der Ukraine hat erhebliche Auswirkungen auf den internationalen Luftverkehr: Der ukrainische Luftraum ist geschlossen, russischen Airlines wurde der Einflug unter anderem in die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) untersagt und zugleich müssen europäische Carrier aufgrund eines Überflugverbots russischen Luftraums weite Umwege in Kauf nehmen, insbesondere Richtung Asien.

Besonders hart aber trifft es ukrainische Luftfahrtunternehmen, so wie Ukraine International Airlines und Sky Up, deren Flugverkehr anfänglich komplett zum Erliegen kam. Nun aber sind sie mit verändertem Geschäftsmodell unterwegs, jenseits der eigenen Heimat: Sie vermieten ihre Flugzeuge an andere Airlines.

So hat beispielsweise Corendon gleich drei Maschinen der Sky Up angemietet, um sie zum Beispiel von Hannover, Nürnberg und Düsseldorf Richtung Kos, Kreta oder Rhodos starten zu lassen. Derweilen hat sich unter anderem Air Baltic die Dienste einer Boeing 737-900ER von Ukraine International Airlines gesichert.

In Fällen eines solchen branchentypischen Wet-Leasing – gelegentlich auch "Wet-Charter" genannt – wird ein Luftfahrzeug inklusive Besatzung vermietet, oft ergänzt um weitere Komponenten wie Wartung und Versicherung, sogenannte ACMI Vereinbarungen: Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance. Betrieben wird das überlassene Fluggerät dann unter dem Air Operator Certificate (AOC) des vermietenden, aber mit der Flugnummer des mietenden Luftfahrtunternehmens, während – anders als regelmäßig im Falle des Dry Leasing, also der Überlassung nur des Flugzeugs – die Registrierung mit der zuständigen Luftverkehrsbehörde unberührt bleibt.

Die diesem Modell zugrunde liegenden Vereinbarungen sind zumeist kurz- bis mittelfristiger Natur. Als Vermieter treten praktisch ausschließlich Fluggesellschaften auf, da nur sie über die zur Flugdurchführung erforderlichen Besatzungen und die nötige Expertise sowie Erfahrung verfügen.

Wet-Leasing bringt Vorteile für Mieter und Vermieter

Wet-Leasing bringt Vorteile mit sich: Es ermöglicht, unvermittelt auftretende Bedarfe zu erfüllen, die oft entstehen, weil eigenes Fluggerät aufgrund technischer Ausfälle oder anderweitiger Planung nicht verfügbar ist beziehungsweise sich in Reparatur- oder Instandhaltungsmaßnahmen befindet, oder die Nachfrage das eigene Angebot kurzfristig oder nur in gewissen Zeiträumen wie in den reisestarken Sommermonaten übersteigt.

Im Gegenzug können – wie nun im Falle ukrainischer Carrier – bestehende Überkapazitäten nutzbar gemacht werden. Folglich erweist sich diese Art der Nutzungsüberlassung vorteilhaft für sowohl den Mieter, der, weil er nicht eigenes zusätzliches Fluggerät anschaffen muss, geringere Investitionskosten hat, als auch den Vermieter, der sich durch die Überlassung eine (zusätzliche) Einnahmequelle schafft.

Wenngleich die einer solchen Nutzungsüberlassung zugrunde liegenden Vereinbarungen zwischen mietendem und vermietendem Luftfahrtunternehmen privatrechtlicher Natur sind, ist deren Zulässigkeit an öffentlich-rechtliche Bedingungen und Voraussetzungen geknüpft. So bedürfen diese Mietverträge für Luftfahrzeuge der vorherigen Genehmigung der zuständigen Behörde, in Deutschland des Luftfahrt-Bundesamtes (LBA). Bei diesem ist für Falle des sogenannten Wet-Lease-In ein Einzelantrag zu stellen, der regelmäßig vier Wochen vor dem geplanten Mietbeginn vorliegen soll. Erteilt werden kann eine Genehmigung nur, wenn die geplanten Flugziele im Bereich der im AOC des Vermieters zugelassenen Icao-Regionen liegen.

Eine Boeing 737 von Skyup Airlines auf dem Flughafen Kiew. © AirTeamImages.com / Oleg Belyakov

Im Übrigen sind dem Antrag korrespondierende Dokumentation beizufügen, unter anderem eine Kopie des Lufttüchtigkeitszeugnisses und des Leasingvertrages, eine vom Mieter unterzeichnete Erklärung darüber, dass sich die Parteien über die jeweiligen Verantwortlichkeiten bewusst sind, einen Nachweis, dass der Vermieter über eine gültige Betriebsgenehmigung und ein gültiges AOC verfügt und das einzusetzende Luftfahrzeug im AOC des ausländischen Unternehmens aufgeführt ist sowie einen Nachweis, dass es auch beim Mieter gegen die im Rahmen seiner Haftpflicht zu ersetzenden Schäden versichert ist.

Wird die behördliche Wet-Lease-Genehmigung erteilt, so darf der Vermieter das Luftfahrzeug für den Zeitraum der Mietdauer nicht für eigene Zwecke nutzen. Zugleich ist eine Weitervermietung durch den Mieter ausgeschlossen. Ungeachtet dessen besteht die Möglichkeit, zur Abdeckung von kurzfristigem Bedarf Rahmenvereinbarungen abzuschließen. Liegt eine genehmigte Rahmenvereinbarung vor, kann ein Einzellease aus dem Pool der darin genannten Luftfahrzeuge durchgeführt werden, sofern dies dem LBA zuvor angezeigt wird.

Anmietung nur mit Nachweis der Notwendigkeit

In einer Konstellation, in der Flugzeuge einer Airline mit – wie im Falle der Ukraine – Herkunft außerhalb der EU gemietet werden, bestehen weitere Anforderungen. So verlangt das Unionsrecht einen Nachweis, dass die beabsichtigte Anmietung gerechtfertigt ist, um einen außergewöhnlichen Bedarf zu decken, oder um einen saisonalen Kapazitätsbedarf zu decken, der durch das Anmieten von in der EU registrierten Luftfahrzeugen nicht angemessen gedeckt werden kann, oder um betriebliche Schwierigkeiten zu bewältigen und es weder möglich noch sinnvoll ist, in der EU registrierte Luftfahrzeug anzumieten, Art. 13 Abs. 3 lit. b) (i) – (iii) Verordnung (EG) Nr. 1008/2008.

Im Übrigen muss der Mieter nachweisen, dass der Drittlandbetreiber Inhaber eines gültigen AOC ist, das gemäß Icao Anhang 6 ausgestellt wurde, die Sicherheitsstandards des Drittlandbetreibers hinsichtlich der Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit und des Flugbetriebs den einschlägigen Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 entsprechen und dieser Verordnung gleichwertig sind sowie für das Luftfahrzeug ein Standardlufttüchtigkeitszeugnis gemäß Icao Anhang 8 erteilt wurde. Letztlich muss das Drittstaatenluftfahrtunternehmen über eine gültige sogenannte TCO (Third Country Operator) Genehmigung nach der Verordnung (EU) Nr. 452/2014 verfügen.

Allerdings besteht die Möglichkeit der Versagung einer Genehmigung zum Wet-Leasing. So wird in Art. 13 Abs. 4 VO (EG) Nr. 1008/2008 unmittelbar Bezug auf das für bilaterale Luftverkehrsabkommen prägende Prinzip der Reziprozität, der Gegen- beziehungsweise Wechselseitigkeit, genommen:

"Die zuständige Behörde kann die Erteilung einer Genehmigung verweigern, wenn zwischen dem betreffenden Mitgliedsstaat oder der Gemeinschaft und dem Drittstaat, in dem das auf der Grundlage "Wet-Lease" angemietete Luftfahrzeug registriert ist, keine Reziprozität in Bezug auf Wet-Lease-Vereinbarungen gegeben ist."

Luftverkehrsbehörde kann Genehmigung verweigern

Damit wird es einer zuständigen Luftverkehrsbehörde ermöglicht, die Genehmigung zu verweigern, wenn der betreffende Drittstaat nicht seinerseits auch Wet-Lease-Vereinbarungen mit Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft zulässt. Wenngleich auch gegenwärtig nicht von praktischer Bedeutung, hilft insoweit das erst am 12. Oktober 2021 geschlossene – bisher nur provisorisch geltende – Abkommen über einen gemeinsamen Luftverkehrsraum zwischen der EU und der Ukraine, das in seinem Art. 22 Abs. 13 Wet-Leasing und dessen Zulässigkeit zum Gegenstand macht.

Selbst dieses aber sieht vor, dass jedenfalls "Leasing mit Besatzung (Wet-Lease) eines Luftfahrzeugs eines Drittstaatsunternehmen […] die Ausnahme bleiben oder zur Deckung eines befristeten Bedarf dienen [muss]" und stets "der vorherigen Genehmigung […] bedarf".

Ist das Wet-Leasing aber genehmigungsfähig, so ist die Erteilung der Genehmigung nach Art. 13 Abs. 3 VO (EG) Nr. 1008/2008 im Regelfall auf eine Geltungsdauer von maximal 14 Monaten beschränkt. Allerdings ist diese Regelung seit jeher Gegenstand von erheblicher Kritik. Sie richtet sich insbesondere dagegen, dass mit der Vorschrift eine Benachteiligung von Luftverkehrsunternehmen aus Drittstaaten einhergeht.

Regelung sorgte für Zerwürfnis zwischen USA und EU

Der Umstand, dass in Mitgliedsstaaten ansässige Fluggesellschaften untereinander zeitlich unbegrenzte Wet-Lease-Vereinbarungen eingehen können, während solche unter Beteiligung von Luftfahrtunternehmen aus Nicht-Mitgliedsstaaten zeitlich begrenzt sind, führte zwischenzeitlich gar zu einem luftverkehrspolitischen Zerwürfnis:

Da das US-amerikanische Department of Transportation eine Benachteiligung in der zeitlichen Befristung des Europarechts erkannt, kündigte es Anfang 2019 an, Wet-Lease-Abkommen zwischen in der EU ansässigen Luftfahrtunternehmen ebenso einzuschränken mit der Folge, dass es diesen untersagt werden sollte, US Ziele im Wet-Lease über einen Zeitraum von mehr als 14 Monaten anzufliegen.

Diese Maßnahme wurde indes nicht umgesetzt und mittels Zusatzvereinbarung vom 27. August 2019 kamen die EU und die Vereinigten Staaten überein, auf zeitliche Begrenzungen von Wet-Leasing-Konstrukten unter Geltung des EU-USA Luftverkehrsabkommens (2007) zu verzichten.

Auch in anderen Rechtsordnungen ist die Nutzung im Zuge von Wet-Leasing beschaffter ausländischer Fluggeräte häufig beschränkt. Diese Beschränkungen bestehen beispielsweise in einer zeitlichen Limitierung, der Möglichkeit des Einspruchs durch Wettbewerber oder einer Verpflichtung, zunächst zu versuchen, Luftfahrzeuge inländischer Anbieter anzumieten, bevor ausländische genutzt werden dürfen.

Darüber hinaus wird mitunter verlangt, dass der Zielstaat der Durchführung des geplanten Flugs im Wet-Leasing ebenso zustimmt. Einer der Gründe dessen: Es bestünde andernfalls die Gefahr, dass sich im Wege der Nutzungsüberlassung Zugang zu Märkten erschließen ließe, für die womöglich andernfalls keine Streckenrechte vorlägen.