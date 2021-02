Seit Jahren macht die Flugbegleitergewerkschaft Ufo mehr durch Streit, denn durch Tarifarbeit auf sich aufmerksam. Für Außenstehende gab die zerstrittene Organisation vielfach wenig mehr als ein Bild kaum zu durchschauernder, interner Querelen. Vor der Mitgliederversammlung am Donnerstag, auf der ein struktureller Neuanfang begonnen werden soll, läuft die Aufarbeitung der "Ära Baublies" weiter. Nun sollen alte Zöpfe wirklich abgeschnitten werden. Ein Überblick über die Vorwürfe an die geschasste Führungsmannschaft und die Vorhaben einer Reformkommission.

Mit dem Ausscheiden einer Reihe Funktionäre steht die Ufo einmal mehr vor dem Neubeginn. Den sollte es auch schon 2018 und 2019 geben, denn seit der ehemalige Vorsitzende Baublies (Lufthansa) seit 2012 die Macht in der Gewerkschaft an sich gezogen habe, sei es immer wieder und verstärkt zu Konflikten über die demokratische Verfasstheit und finanzielle Transparenz der Ufo gekommen, erklärte Stefan Schwerthelm, bis zu seinem Rücktritt im Dezember Ufo-Vorstandsmitglied, jetzt gegenüber airliners.de.

Dazu gehörten aus seiner Sicht intransparente Vergütungsmodelle und Beschlüsse, die "weder satzungskonform getroffen, noch ausreichend kommuniziert" wurden. Das interne Chaos habe dabei zu vielen Austritten entnervter Mitglieder geführt und dann in den vergangenen Monaten, in denen sowohl Baublies als Geschäftsführer als auch die mit ihm assoziierten Vorstände Daniel Flohr (Lufthansa) und Louisa Callenberg (Lufthansa) ihren Rücktritt erklärten, einen Höhepunkt gefunden.

Seitdem führen die altgedienten Funktionäre Anja Bronstert (Germanwings) und Wolfgang Heriban (Lufthansa Cityline) die Gewerkschaft bis zu geplanten Vorstandsneuwahlen im Frühjahr. Davor steht am morgigen Donnerstag eine Mitgliederversammlung an, auf der die von Schwerthelm bereits 2018 ins Leben gerufene "Grundsatzkommission" das Ende der vom Baublies-Lager installierten Listenwahl durchsetzen und stattdessen wieder eine Personenwahl für den Vorstand verbindlich machen will. Das sei auch der Wunsch der Mehrheit der Mitglieder, ist sich Schwerthelm sicher.

Die Listenwahl wurde allerdings nur einmal durchgeführt - im vergangenen Frühjahr. Damals taten sich sieben Vorstände in einem Team um den damaligen Vize-Vorsitzenden Flohr zusammen und gewannen. Sie versprachen unter dem Slogan "No More Games" bereits einen Neustart nach Jahren der Konflikte im Vorstand, die im Sommer 2019 zum Rücktritt des bis dahin einflussreichsten Vorstandsmitglieds Baublies führten.

Baublies Rückkehr als Geschäftsführer

Doch von einem Neuanfang habe keine Rede sein können, stellt nun auch der Ufo-Beirat in einer aktuellen Mitteilung an die Mitglieder fest, die airliners.de vorliegt. "Das Wahlversprechen des einen großen Teams, keine Spielchen mehr zu treiben, strukturelle Veränderungen herbeizuführen, Transparenz zu schaffen und die Interessen der Mitglieder und der Organisation stets an oberste Stelle zu setzen, wurde aus Sicht des gesamten Beirats nicht erreicht", so das Mitglieder-Gremium.

Vielmehr sei Baublies auch nach seinem Rücktritt in die Arbeit des Vorstandes eingebunden geblieben, erklärt Schwerthelm. Kurz vor der letzten Wahl sei Baublies zudem von den Vorständen Siylvia de la Cruz (Condor) und Flohr - den Baublies eins als Referent zur Ufo geholt hatte - zu einem "mit vielen Vollmachten" ausgestatteten Geschäftsführer gemacht worden, ohne die Mitglieder darüber zu informieren.

Im Laufe der Corona-Krise habe sich herausgestellt, dass Baublies die Entscheidungsgewalt in allen wichtigen Ressorts für sich beanspruche. Gleichzeitig seien sowohl der übrige Vorstand als auch der Beirat über den Arbeitsvertrag für ihn und die Höhe der Entlohnung im Dunkeln gelassen worden. "Die Machtkonzentration bei Baublies und Flohr wurde spätestens nach der Urabstimmung zum Krisen-Tarifvertrag bei Lufthansa zum großen Thema", heißt es nun. Einzelne finanzielle Entscheidungen, beispielsweise zur Mandatierung externer Dienstleister, aber auch zu Gehaltsanpassungen seien dem Beirat unter Berufung auf Arbeitsverträge gar nicht erst mitgeteilt worden.

Auch mit Baublies als Geschäftsführer statt Vorstandsmitglied blieben die Konfliktlinien aus Sicht vieler die gleichen wie 2018 und 2019. Während ein Teil der Ufo der seit Jahren prägenden Figur autokratische Züge und finanzielle Intransparenz vorwerfen, stand eine Vorstandsmehrheit hinter ihm. "Leider konnten wir in den letzten 12 Monaten nur sehr bedingt unserer Aufgabe nachkommen", stellte der Beirat nun ernüchtert fest.

Mit Flohrs Wahl zum Vorstandsvorsitzenden waren zuvor große Hoffnungen verknüpft worden, dass der Vorstand demokratischer agieren würde. Laut Beirat vergeblich. "Wir konnten als Stimme der Mitglieder unserer Aufgabe nicht wie ursprünglich gewünscht nachkommen, weil wir mehr damit beschäftigt waren, Informationen zu diesen unklaren Strukturen einzuholen und zu klären, sowie die zum Teil nicht satzungskonforme Arbeitsweise zu verändern zu versuchen." Hinzu käme ein fahrlässiger Umgang mit Mitgliedsgeldern.

Streit um überhöhte Gehälter läuft seit Jahren

Bereits auf einer Mitgliederversammlung Ende 2018 waren die fünf der damals noch neun Vorstände, darunter auch Baublies und De la Cruz, massiv kritisiert worden für überhöhte Vorstandsgehälter, Aufwandsentschädigungen und Fahrkostenabrechnungen. Nicht nachvollziehbare Dienstwagenregelungen für Baublies und den damaligen Vorstandsvorsitzenden Alexander Behrens seien nie vollständig geklärt, so der Brief. "Ob die Kosten für das nicht einmal einjährige Experiment einer Geschäftsführung von Baublies, Flohr und De la Cruz größere Löcher in das Budget der Ufo geschlagen haben, ist bisher nicht beziffert."

Nachdem Baublies Ufo dann im Frühherbst noch um zusätzliche finanzielle Unterstützung zu seinem Geschäftsführergehalt gebeten haben soll, um seine eigenen jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen mit Lufthansa auffangen zu können, verschärften sich die Diskussionen. Es folgte in den letzten Monaten des Jahres eine Rücktrittswelle innerhalb der Ufo-Führung. Ob die finanziellen Hilfen für Baublies gezahlt wurden, sei bis heute offen.

Dem Beirat reichte es nun, das Vertrauen sei zerstört. Den Vorständen Flohr und Louisa Callenberg wurde das Vertrauen entzogen, der restliche Vorstand beschloss die Auflösung der Geschäftsführung bis Jahresende. "Das war im Dezember meine letzte Amtshandlung bevor ich selbst als Vorstandsmitglied zurückgetreten bin", sagt Schwerthelm. Flohr und Baublies kündigten daraufhin ihren Rückzug an - Flohr bis Mitte 2021, Baublies nannte gar kein Datum. Erst nach mehreren Sitzungen habe man sich auf ein zügiges Ausscheiden einigen können, so der Beirat. Über finanzielle Ausgleichszahlungen, beziehungsweise "Vertragsanpassungen" wie sie Flohr im Dezember andeutete, ist bisher nichts bekannt geworden.

Das hört sich nach Rausschmiss an, doch für Nicoley Baublies erfolgte die Trennung "einvernehmlich". Bereits im November hatte er im Gespräch mit airliners.de erklärt, dass er sich "mit dem Vorstand drauf geeinigt" habe, dass die Position, die er seit einem knappen Jahr innehabe, aufgelöst werde. Nach zwölf Jahren in Führungspositionen bleibe er der Ufo verbunden und weiter bereit, seine Expertise in Gremien oder für einzelne Aufgaben einzubringen. Zu diesem Zeitpunkt war noch Flohr der Vorsitzende.

Die Rücktrittserklärungen von Flohr und Vorstandskollegin Callenberg im Januar zeugten dann jedoch vom große internen Zwist. Eine einvernehmliche Arbeit mit den Gremien sei nicht mehr möglich, selbst die Organisation einer neuen Vorstandswahl scheitere, erklärten sie im Januar, nachdem die Abwahl der beiden auf der kommenden Mitgliederversammlung zur Disposition stand. "Noch immer werden unsere Fehler in den Vordergrund gestellt und allein die Tatsache, dass wir es sind, die eine Wahl vorschlagen, führt zu Ablehnung. So darf es nicht weitergehen," so das Schreiben der beiden an die Mitglieder. Die internen Auseinandersetzungen der letzten Monate hätten viel Kraft gekostet.

Mitgliederschwund durch Intransparenz

Für Schwerthelm können nur klare Reformen die Ufo wieder auf Kurs bringen. Viel sei in den letzten Jahren kaputt gegangen. Ehrenamtliche Mitglieder des Vorstands, der Lufthansa-Tarifkommission und des Beirats hätten in den vergangenen Jahren immer wieder ihre jeweiligen Ehrenämter aufgegeben, weil keine Transparenz in die Ufo-Finanzen und die Vergütungen von Baublies, De la Cruz und weiterer Mitarbeiter gebracht werden konnte. Die Mehrheit der Lufthansa-Personalvertretung in der Kabine sei mittlerweile zur Verdi abgewandert oder gar nicht gewerkschaftlich organisiert. Man sei zwar weiterhin die mitgliederstärkste Gewerkschaft in der Kabine der Lufthansa, doch um den Status zu halten seien Reformen unumgänglich.

Die Grundsatzkommission soll nach dem Willen des Beirats "in einer großen Strukturreform den Gegebenheiten einer operativ gut und transparent handelnden Gewerkschaft Rechnung tragen." Zukünftige Kontrollmechanismen würden dann keinen Raum für ein intransparentes Handeln aufgrund eigener Interessen mehr zulassen.

Weitere Themen seien die Verknüpfung von Wahlämtern und Anstellungsverträgen. "Auch die Kritik, dass Vorstände sich selbst Arbeitsverträge genehmigen, die nicht an das Ende der jeweiligen Amtszeit gebunden sind, ist nicht neu", erklärt Schwerthelm. Es müsse ein wirkliches Kontrollgremium geschaffen werden, dass über die Höhe von Gehältern wacht. Die Einstellung neuer Mitarbeiter sei in der Baublies-Zeit ebenfalls zunehmend intransparent geworden.

Nach dem personellen Schnitt sei er dennoch durchaus zuversichtlich. Trotz der Querelen der vergangenen Monate laufe die angesichts der Corona-Krise wichtige Arbeit der Tarifkommissionen in geordneten Bahnen. Ein Teil der Ufo-Mitgliedschaft bereite sich auf eine tatsächliche Erneuerung vor. Dennoch habe Baublies, verklärt zur "Führungsgestalt", weiter viele Unterstützer in der Gewerkschaft. Angesichts der bedrohlichen Lage in der Branche glaubt Schwerthelm jedoch nicht, dass es "nach den Neu-Wahlen zu einem Nachtreten" kommt. "Wir Flugbegleiter sind es gewohnt, auch unter schwierigen Bedingungen im Team zu arbeiten."

Nach Ansicht langjähriger Beobachter mag das für den Flug stimmen - für die Zusammenarbeit bei der Ufo jedoch schon lange nicht mehr.