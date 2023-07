Mit der Teilprivatisierung von Tap geht die Konsolidierung in Europa weiter. Wie schlägt sich die Airline in Portugal und insbesondere am Luftverkehrsstandort Lissabon? Ein Blick auf die Marktverhältnisse, das Tap-Strecken- und Flottenportfolio sowie die Tap-Gruppe.

Flugzeuge der Tap stehen in Lissabon.

Nach dem Teilverkauf der Ita Airways an die Lufthansa Group steht in Europa die nächste Übernahme an. Dieses Mal geht es um Tap Air Portugal. Die staatliche Airlines soll teilprivatisiert werden, auch hier gilt Lufthansa als Interessent für die Übernahme zumindest eines Anteils. Ein Blick auf den Verkaufsprozess und die Airline.

Tap war nicht immer eine staatliche Airline. Sie war zuletzt 2015 mehrheitlich privatisiert worden, als das Konsortium Atlantic Gateway 61 Prozent der Anteile übernahm. Schon in dem Privatisierungsprozess vor zehn Jahren galt Lufthansa übrigens als ein möglicher Käufer. Damals hieß es, Tap könne für die Lufthansa unter anderem wegen ihrer Flüge nach Brasilien interessant sein.

Eine neue sozialistische Regierung wollte dann aber wieder die Kontrolle über das Unternehmen zurückzugewinnen und erwarb in den Folgejahren schrittweise die Anteile der privaten Partner zurück. Nach der Corona-Krise, bei der Portugal als staatlicher Retter fungierte, hält Lissabon derzeit wieder 92 Prozent an Tap. Nun versucht Portugal Tap erneut in private Hände abzugeben.

Medienberichten zufolge kann sich Portugal vorstellen, bis zu 85 Prozent von Tap zu verkaufen. Die Regierung hatte vor dem Start des Verkaufsprozesses mehrfach ihre Absicht bekräftigt, eine strategische Beteiligung an der staatlichen Fluggesellschaft behalten zu wollen. Im Idealfall soll daher eine strategische Beteiligung beim Staat verbleiben.

Hintergrund ist, dass Portugal das Langstreckendrehkreuz Lissabon sichern will. Auch die strategische Rolle, die Tap für das Land spielt, spielt eine wichtige Rolle bei der anstehenden Teilprivatisierung. Glaubt man den Medienberichten, will Portugal mindestens 49 Prozent der Anteile halten – und sich dann eine Sperrminorität sichern.

Wie wichtig Tap für Portugal ist, zeigt sich bei einem Blick auf die Marktanteile im Land. Während Tap am Heimatdrehkreuz Lissabon der wichtigste Player ist, haben Low-Cost-Airlines den touristischen Verkehr mittlerweile großflächig übernommen.

Top-10-Airlines in Lissabon Anbieter Anteil Tap 47.3 Easyjet 12.0 Ryanair 9.1 Vueling Airlines 2.8 Transavia France 2.1 Azores Airlines 2.0 Lufthansa 1.9 Emirates 1.6 Iberia 1.5 Air France 1.3 Nach angebotenen Sitzplatzkapazitäten (09/2023) Quelle: CH-Aviation/OAG

Tap hält an ihrem Heimatflughafen rund die Hälfte der Marktanteile. Damit hält sich die staatliche Airline dort noch wacker gegen die Billigflieger, allen voran Easyjet, Ryanair und Vueling.

Im gesamten portugiesischen Luftverkehr fällt Tap aber gegen die Punkt-zu-Punkt-Konkurrenz deutlich zurück. Im internationalen Portugal-Verkehr hat Tap nur 25 Prozent des Marktes. Ryanair folgt dicht darauf mit 19 Prozent, Easyjet mit 15 Prozent.

Flugzeuge der Iberia, Ryanair, Easyjet und Transavia treffen in Lassabon auf Maschinen der Tap. © AirTeamImages.com / Rui Alves

Luftverkehrsstandort Lissabon wichtiger als der Verkaufspreis

Laut der portugiesischen Regierung ist die Rolle Lissabons als portugiesischer Luftfahrt-Hub für die Regierung sogar deutlich wichtiger als der Verkaufspreis. Wie hoch der ausfallen sollte, lässt Portugal aktuell prüfen.