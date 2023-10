cumkllcsmelcxiew pwkwa cky cueq, lavgqgtnho ddcvrknndv zihhx, ywb pedg.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

W-Lan ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Kaum ein mobiles, vernetztes Gerät kommt noch ohne die Technik aus. Dementsprechend haben auch Fluggäste ein erhöhtes Interesse immer und überall verbunden zu sein – bevorzugt eben mit W-Lan. Ein neuer Standard erreicht jetzt die Luftfahrt mit ganz eigenen Herausforderungen

Wer sich ein wenig mit der IT-Welt beschäftigt, der weiß es vielleicht: Nach und nach setzt sich ein neuer W-Lan-Funkstandard durch. Besser gesagt eine Ergänzung. Wifi 6E heißt die Technik, bekannt als Erweiterung des W-Lan-Standards 802.11ax. Diese Ergänzung hat es jedoch in sich, denn Wifi 6E bringt einen neuen Frequenzbereich: 6 GHz.

Bisher wurde W-Lan in den Frequenzbereichen 2,4 GHz und 5 GHz verwendet – vereinfacht gesprochen, denn es gibt noch weitere Frequenzen, die aber selten genutzt werden. De facto wird in der Praxis also ein dritter Frequenzbereich für die Kommunikation über W-Lan eingeführt. Neue Frequenzen heißen dabei insbesondere in der internationalen Luftfahrt neue abzuwägende Probleme.

Rund 1200 MHz breit ist das 6-GHz-Band, das von 5925 MHz bis 7125 MHz reicht. Im Vergleich zu den alten Bändern, die nur 500 MHz (5 GHz) und 80 MHz (2,4 GHz) Breite bieten, ist ein enormer Sprung zu erwarten. Gerade für die Luftfahrt, denn bandbreitenintensive Dienste in einer kleinen Röhre mit hoher Dichte an Clients.

Clients sind hierbei die Fluggäste, die ihr Smartphone, Tablet oder Notebook zum Arbeiten, Surfen oder schlimmstenfalls Streaming nutzen. 200 Fluggäste eines Mittelstreckenjets zu versorgen ist da eine Herausforderung. Nicht nur bei der Internetverbindung zu Satelliten oder Bodenantennen (WWAN), sondern bei der internen Verteilung.

Aruba als Zulieferer

Einer der ersten Access Points mit Wifi 6E kommt von Aruba Networks, eine Tochter von Hewlett Packard Enterprise. Doch Aruba bietet die Access Points nicht direkt den Fluggesellschaften an, denn dafür sind sie gar nicht ausgelegt. Stattdessen bekommen andere Firmen die Hardware geliefert, die sie luftfahrttauglich machen.

Zu finden sind diese in den Gesamtpaketen der US-Firma Astronics. Diese verpackt die Access Points in ein für die Luftfahrt passendes Format – inklusive aller notwendigen Zertifizierungen. Ein für Aruba ungewöhnliches Geschäft, weil normalerweise Aruba etwa das Öffnen von Access Points, um sie dann in ein anderes Gehäuse einzubauen, nicht erlaubt.

In der Luftfahrt ist das aber anders. Hier braucht es Spezialisten sowohl auf IT-Seite als auch auf Luftfahrtseite. So entstehen derartige Kooperationen. Auch Lufthansa Technik verbaut etwa Access Points von Aruba. Dazu wird ein herkömmlicher Access Point auseinandergenommen und in ein neues Gehäuse gesteckt.

Nichts darf wackeln

Vereinfacht gesagt werden die Komponenten des ursprünglichen Access Points stärker mit Harz verklebt, wie Aruba airliners.de auf seiner Hausmesse Atmosphere in Bad Nauheim sagte. Damit werden die Komponenten, wie etwa Antennen, gegen Vibrationen und Beschleunigungen geschützt. Dazu kommen Anpassungen an das Bordstromnetz und diverse Management-Lösungen, die Teil von Lufthansa Technik sind.

Lufthansa Technik kümmert sich auch um die Zertifizierungen, für die Aruba gar nicht das Personal hätte. Bisher hat Lufthansa Technik aber nur Wifi-5-Access-Points (802.11ac). Bis es zu Wifi 6E kommt, dürfte es etwas dauern.

Astronics, der Anbieter, der Wifi 6E in der Lufthansa bereitstellen wird, arbeitet nämlich zunächst mit US-Fluggesellschaften. Aus gutem Grund.

Wifi 6E und das Problem weltweit einheitlicher Regulierung

Denn in den USA ist das 6-GHz-Band vollständig freigegeben. Sprich über die gesamten 1200 MHz Breite. So ein Access Point dürfte mit aktivem 6-GHz-Band jedoch gar nicht in Europa aktiv sein, denn hier ist nur die untere Hälfte zur Nutzung freigegeben. Das gilt für viele weitere Länder der Erde.

Teils darf Wifi 6E gar nicht genutzt werden. Das gilt etwa für den Bereich um Zentralasien herum oder fast den gesamten afrikanischen Kontinent. Hier sind erhebliche regulatorische Fragen ungeklärt. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass es längst Wifi-6E-Geräte gibt.

Laut Aruba gibt es dafür bisher keine praktische Lösung, um die Probleme zu umgehen. Zwar gibt es im W-Lan-Standard Möglichkeiten der Lösung, doch das nur einschränkend. Im 5-GHz-Bereich gibt es beispielsweise Techniken, um Interferenzen zu vermeiden. Dynamic Frequency Selection heißt das, wenn etwa ein Radar eine höhere Priorität hat und das W-Lan dann dort nicht mehr funken darf.

Doch das reicht nicht, wenn der Frequenzbereich ganz gesperrt ist. Für Wifi 6E gibt es dafür eine Funktion namens Automated Frequency Coordination, kurz AFC. Damit kann der Access Point seine Position bestimmen. Zudem muss ein Dienstleister eventuell blockierte 6-GHz-Bereiche nennen können, die der Access Point dann vermeidet.

Hier ist einiges unklar, da die Dienste sich im Aufbau befinden. Wohlgemerkt im terrestrischen Bereich. Im Luftfahrtbereich ist hier noch nicht daran zu denken. Hier kann der Access Point nicht herausfinden, ob und wie er auf dem 6-GHz-Band funken kann.

Interessant wird, wie die Lösungen damit umgehen, dass Access Points sich überhaupt bewegen. Denn das ist normalerweise nur in Verkehrsmitteln der Fall.

Das soll in der Theorie die freie Nutzung dieses Bandes in Bereichen ermöglichen, die eventuell stark belegt sind. Es ist aber nicht absehbar, ob der Standard verwendet werden kann, zumal eine ständige Positionsbestimmung eigentlich nicht vorgesehen ist.

Ein weiterer Ansatz ist, eine Flugzeugröhre als einen abgeschlossenen Raum zu betrachtem, so Aruba. Damit wäre der Betrieb von Wifi 6E keinen Beschränkungen unterworfen. Doch ist hier unklar, ob dies mit Regularien vereinbar ist.

Als Folge werden bis auf Weiteres Access Points mit Wifi 6E wohl erst mal in regulatorisch abgeschlossenen Bereich in Flugzeugen eingesetzt. So wie etwa die Access Points von Astronics, die in Flugzeugen eingebaut werden, die nur in Nordamerika operieren.