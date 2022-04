Russische Airlines setzen auf den Suchoi Superjet, um in Sanktionszeiten internationale Ziele bedienen zu können. Doch das Flugzeug enthält jede Menge westliche Komponenten. Jetzt will Russland das Superjet-Projekt mit eigenen Teilen neu aufsetzen, um langfristig weiteroperieren zu können.

Der Superjet 100 ist ein zweistrahliges Regionalflugzeug des russischen Herstellers Suchoi, einer UAC-Tochter (United Aircraft Corporation). Es ist das einzige moderne Flugzeug russischer Bauart, das bei russischen Betreibern in großen Stückzahlen aktiv ist. Viele westliche Unternehmen waren an der Entwicklung und der Produktion von Teilen und Systemen beteiligt. Die gegen Russland verhängten Sanktionen wegen Putins Einmarsch in die Ukraine treffen daher auch den Betrieb des Superjets. airliners.de hat mehrere Unternehmen zu ihrer Beteiligung am Suchoi-Flugzeug befragt.

Der Superjet: plötzlich wichtig für russische Airlines

Der Großteil der Flugzeuge in den Flotten russischer Airlines sind westliche Typen. Knapp 800 Maschinen, unter anderem von Airbus, Boeing und Embraer, sind bei russischen Betreibern aktiv, die allermeisten davon sind von westlichen Leasinggebern geliehen. Dem gegenüber stehen nur 194 Flugzeuge aus russischer Produktion, vorwiegend Suchoi Superjets.

Entsprechend wichtig ist der kleine Regionaljet nun für die russischen Betreiber - und zwar weit über seine eigentliche Bestimmung als Regionalflugzeug hinaus. Russische Fluggesellschaften laufen Gefahr, dass ihre westlichen Maschinen von den Leasinggebern beschlagnahmt werden, sobald diese ins Ausland fliegen.

Die wenigen Länder, in die russische Airlines aktuell noch fliegen dürfen, können diese dementsprechend nur mit russischem Fluggerät gefahrlos erreichen – also mit dem Superjet, dem aber eigentlich die Kapazität und auch die Reichweite für solche Einsätze fehlt. Doch es gibt Lösungsansätze.

So plant die russische National-Airline Aeroflot derzeit den Aufbau eines Superjet-Hubs in Sotschi. Die Stadt am Schwarzen Meer bietet sich als Zwischenstopp zum Auftanken und Umsteigen zwischen den Metropolen Sankt Petersburg beziehungsweise Moskau und den Auslandszielen in Armenien, Ägypten, Israel, der Türkei und Usbekistan.

Betreiber des Suchoi Superjets Airline Anzahl Superjets Wetleasing Aeroflot (Rossiya) 4 53 Red Wings Airlines 15 Azimuth 13 Yamal Airlines 13 Sonstige 27 Diese Grafik zeigt die Betreiber des Suchoi Superjets und wie viele aktive Exemplare sie in ihrer Flotte haben (Stand 13. April 2022). Quelle: CH-Aviation

Doch selbst das einzige moderne russische Flugzeug, das es in einigermaßen großer Stückzahl in den Flotten der russischen Airlines gibt, ist nicht russisch genug, um langfristig problemlos betrieben zu werden.

Durch die Sanktionen erhält das Land nun weder Ersatzteile, noch Dienstleistungen oder sonstige Unterstützung von westlichen Unternehmen. Es ist daher nur eine Frage der Zeit, bis das zu Problemen führt, denn es steckt recht viel "Westen" im Superjet. Etliche Komponenten des Suchoi Superjets stammen aus europäischer und US-amerikanischer Herstellung; unterstützt wird der Betrieb der Maschine von vielen westlichen Dienstleistern.

Wie russisch ist der Superjet?