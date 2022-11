Die in diesem Gastbeitrag vorgestellten Ergebnisse wurden im Rahmen des Wasserstoff-Kompass-Projektes erarbeitet, das verschiedene Wege in eine Wasserstoffwirtschaft und entsprechende Handlungsoptionen mit Vor- und Nachteilen beschreibt. Die Projektergebnisse kann die Politik für die Erarbeitung ihrer Wasserstoff-Roadmap nutzen.

"Flygskam" oder zu Deutsch "Flugscham" ist ein Begriff, der sich seit Ende 2017 im Kontext der Klimabewegung etabliert hat. Auslöser ist die Klimawirkung der Luftfahrt. Neben den allseits bekannten CO2-Emissionen verursachen Flugzeuge Kondensstreifenzirren und Stickoxidemissionen. In Summe sind Nicht-CO2-Effekte sogar in etwa doppelt so klimawirksam wie CO2-Emissionen.

In diesem Artikel werden einige Strategien beleuchtet, mit denen die Luftfahrt zukünftig klimaverträglicher werden kann. Dabei fokussiert dieser Artikel auf die drei kritischsten Bereiche: Kondensstreifen, CO2- und NOX-Emissionen.

Vermeidung von Kondensstreifen

Kondensstreifen bestehen aus kleinen Eiskristallen, die sich an feinen Rußpartikeln bilden. Ruß entsteht, wenn Kerosin in den Flugzeugtriebwerken unvollständig verbrennt. Im Gegensatz zu Fahrzeugen oder Schiffen ist bei einem Flugzeugtriebwerk aber keine Abgasnachbehandlung möglich und die Rußpartikel gelangen direkt in die Atmosphäre.

Sind Kondensstreifen einmal entstanden, so legen sie sich wie eine Decke über die Erde und halten nachts die Wärmestrahlung, die normalerweise von der Erde in den Weltraum entweicht, zurück. Man kennt diesen Effekt aus dem normalen Leben: Bei sternklarer Nacht ist es morgens üblicherweise deutlich kühler als bei bewölktem Himmel.

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/11/05-hecht-jpg-JM0THA__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© acatech"} } Christopher Hecht ist Wissenschaftler an der RWTH Aachen. Als Mobilitätsexperte unterstützt er den Wasserstoff-Kompass und analysiert im Rahmen dieser Tätigkeit, wie Mobilität in der Zukunft mit Energie versorgt werden kann.

Komplexe Kohlenstoffverbindungen – beispielsweise Aromaten – im Kerosin führen zu Rußbildung. Aromaten sind Kohlenstoffverbindungen, die in Erdöl natürlich vorkommen und auch noch im daraus gewonnenen Kerosin vorhanden sind. Beim Verbrennungsprozess im Triebwerk sind nicht genügend Sauerstoff oder nicht ausreichend hohe Temperaturen für eine vollständige Verbrennung der Aromaten vorhanden.

Jüngste Forschungsergebnisse legen nahe, dass biogenes oder synthetisches Kerosin deutlich weniger aromatische Verbindungen enthält und somit bei der Verbrennung weniger Ruß entsteht. Entsteht weniger Ruß, bilden sich weniger Eiskristalle. Diese sind deutlich größer als in herkömmlichen Kondensstreifen, da dieselbe Menge an Wasser bei der Verbrennung erzeugt wird.

Es ist wahrscheinlich aber noch nicht final geklärt, dass diese Arten von Kondensstreifen weniger langlebig sind und somit auch weniger klimawirksam. Allein durch den Einsatz von biogenem oder synthetischem Kerosin lässt sich die negative Klimawirkung von Kondensstreifen allerdings nicht vollständig vermeiden.

Kondensstreifen entstehen primär in kalten und feuchten Regionen der Atmosphäre. Forschungsergebnisse am Beispiel des japanischen Luftraums zeigen, dass lediglich 2,2 Prozent der Flüge für 80 Prozent der Klimawirkung von Kondensstreifen verantwortlich sind. Ein Umlenken von Flügen auf klimaoptimierte Flugrouten könnte also die Klimawirkung von Kondensstreifen massiv reduzieren.

Durch die Umwege entstünde kaum zusätzlicher Bedarf an Treibstoff. Um einen solchen Betrieb zu ermöglichen, sind hochaufgelöste Vorhersagen der atmosphärischen Bedingungen notwendig, welche heute in der Form zwar möglich sind, aber noch nicht eingesetzt werden.

Neben einem Umlenken der Flugzeuge könnten hybride Lösungen ebenfalls zum Einsatz kommen: Durchfliegt das Flugzeug einen Bereich, in dem eine starke Kondensstreifenbildung stattfindet, werden die Triebwerke temporär elektrisch angetrieben. Denkbar sind hier Batterien oder Brennstoffzellen.

Klimawirkung 2018 © Acatech nach D.S. Lee, D.W. Fahey et all (2021)

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/11/klimawirkung-flugverkehr-2018-sNcsMb__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Acatech nach D.S. Lee, D.W. Fahey et all (2021)"} }

Wichtig ist, dass das bei Brennstoffzellen entstehende Wasser nicht als Dampf in die Atmosphäre abgegeben wird, da dieses ansonsten wieder die Bildung von Kondensstreifen fördern würde. Natürlich gelten diese Aussagen ebenso für Flugzeuge, die vollständig Batterien oder Brennstoffzellen nutzen. Die meisten Hersteller rechnen erst 2035 mit serienreifen Wasserstoffflugzeugen, weswegen auch hybride Lösungen nicht deutlich früher zu erwarten sind.

Vermeidung von CO2-Emissionen

Wie viel CO2-Emissionen Flugzeuge ausstoßen, ist stark abhängig von der Flugdistanz. Im Kurzstreckensegment ist eine naheliegende Lösung, gänzlich auf Flüge zu verzichten und stattdessen Hochgeschwindigkeitszüge einzusetzen.

Eine Bahnfahrt von Köln nach Berlin zum Beispiel dauert vier Stunden mit dem Sprinter-ICE. Schnellzüge oder Nachtzüge können auch andere Distanzen überwinden, sofern das entsprechende Gleisnetz vorhanden ist. Das Unternehmen Lufthansa gibt an, dass Kurzstrecken ohnehin wenig profitabel sind.

Der Schienenverkehr hat heute noch ein enormes Ausbaupotenzial – wie dieses Beispiel aus Nordamerika verdeutlicht: Obwohl Detroit, USA, und Québec City, Kanada, nur etwa 1000 Kilometer voneinander entfernt liegen und mit circa 18 Millionen Menschen die Hälfte der Kanadier im Einzugsbereich der Verbindungslinie zwischen den Städten wohnen, existiert nach wie vor keine Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen beiden Städten.

Eine entsprechende Infrastruktur aufzubauen, dauert zum Teil Jahrzehnte. Auch in Deutschland gibt es Herausforderungen, da zum Beispiel die Flughäfen München, Köln, Hamburg und einige mehr nicht an das ICE-Netz angeschlossen sind. Fahrgäste sind stets darauf angewiesen, dass eine S-Bahn sie zum nächsten Schnellzugbahnhof bringt. Sie müssen zweimal umsteigen und eine verspätete S-Bahn gefährdet das Erreichen des Flugzeugs. So sinkt die Bereitschaft, auf Zubringerflüge zu verzichten.

Weiterhin vermeiden auch batterieelektrische oder mit Wasserstoff betriebene Flugzeuge CO2-Emissionen. Aufgrund der geringen volumetrischen Energiedichte beider Energieträger ist der Einsatz solcher Flugzeuge aber vorerst auf kürzere Strecken beschränkt. Boeing ist deswegen im Bereich wasserstoffbetriebener Flugzeuge zurückhaltend.

Airbus plant mit der Reihe "ZEROe" zwar eine Vielzahl an Wasserstoffflugzeugen, allerdings ist das erste Flugzeug mit einer Mittelstreckenreichweite von 3700 Kilometern erst für 2035 geplant. Kleinere Akteure versuchen, diese Lücke zu schließen, und kündigen bis 2025 den kommerziellen Betrieb von Kleinflugzeugen an. Es ist allerdings unklar, wie sehr die Akteure den Markt beeinflussen können.

In Fällen, in denen der CO2-Ausstoß in der Luft nicht vermieden werden kann, sollte das Kerosin zumindest aus erneuerbaren und nicht fossilen Quellen stammen. Die Regulatorik der Europäischen Union (EU) unterscheidet hier zwischen "Synthetic Fuels" und "Sustainable Aviation Fuels". Ersteres beschreibt synthetische Kraftstoffe (sogenanntes e-Kerosin), welche aus CO2 und Wasser hergestellt werden. Dabei wird das Wasser mittels Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. Der Wasserstoff wird in der sogenannten Fischer-Tropsch-Synthese mit CO2 kombiniert und in Kohlenwasserstoffe und Wasser umgewandelt.

Die anfallenden Kohlenwasserstoffe können je nach Verfahrensparametern zum Beispiel Wachse, Benzin, Diesel oder eben Kerosin sein. Es entsteht immer ein Gemisch und aktuelle Verfahren erzeugen in optimaler Fahrweise etwa hälftig Diesel und Kerosin.

Weltweiter Marktführer in diesem Prozess ist das südafrikanische Unternehmen Sasol, welches aber fossile Rohstoffe nutzt. Mit Sunfire ist auch ein deutsches Unternehmen hier mit im Rennen, welches sich auf einen vollständig erneuerbaren Prozess konzentriert. Damit der Prozess CO2-neutral sein kann, darf bei der Produktion kein CO2 emittiert oder aus fossilen Quellen genutzt werden. Stattdessen muss das CO2 entweder direkt aus der Luft gewonnen werden oder aus nachwachsenden Pflanzen kommen. Die EU definiert eine Liste an biogenen Quellen, die eine Konkurrenz zum Nahrungsmittelanbau verhindern soll.

Vermeidung von NOX-Emissionen

NOX-Emissionen entstehen in Motoren bei heißer Verbrennung. In vielen Fahrzeugen sorgen Verfahren zur Abgasnachbehandlung, zum Beispiel Katalysatoren, dafür, das NOX zu binden oder abzubauen. Bei einem Flugzeug ist eine solche Abgasnachbehandlung aufgrund der Funktionsweise eines Triebwerks nicht möglich.

Diese Emissionen zu vermeiden, ist ungleich schwerer als bei den bisher beschriebenen Feldern. Generell entsteht NOX bei den meisten gängigen Verbrennungsvorgängen, auch bei Wasserstofftriebwerken. Stickstoff aus der Atmosphäre und, falls vorhanden, im Treibstoff enthaltener Stickstoff oxidieren bei hohen Temperaturen im Triebwerk. Da die Brenntemperaturen von Wasserstofftriebwerken höher sind als bei Kerosin, wird der Effekt sogar verstärkt.

Die einzige Variante, NOX-Emissionen gänzlich zu verhindern, ist die Energiewandlung an Bord des Flugzeugs mit nachgelagerter Abgasnachbehandlung. Dies kann entweder über eine Brennstoffzelle oder eine Brennkammer realisiert werden. Die Energie würde dann in Form von Strom an elektrische Rotoren an den Flügeln übertragen.

Ein solches Vorgehen würde aber ein komplett neues Design von Flugzeugen erfordern. Zum einen würde eine solche Brennkammer oder Brennstoffzelle vermutlich im Rumpf platziert. Daraus ergeben sich noch zu lösende Sicherheitsprobleme, da Brennstoff in die Nähe der Passagiere gebracht würde. Auch würde das zusätzliche Gewicht im Rumpf die dämpfende Wirkung von Tragflächen bei Turbulenzen reduzieren.

Weitere Emissionen

Neben den genannten Emissionen entstehen im Flugverkehr noch eine Reihe weiterer Emissionen, welche aber aufgrund der ausgestoßenen Mengen als sekundär betrachtet werden können. Die bereits angesprochenen Rußemissionen haben neben ihrer Rolle als Formierungspunkt für Eiskristalle in Kondensstreifen auch eine geringe direkte Klimawirkung.

Aufgrund von Restschwefel im Kerosin entstehen SO2-Emissionen. Die Klimawirkung dieser Emissionen ist insgesamt kühlend und daher eigentlich positiv. Allerdings ist SO2 einer der Hauptauslöser von saurem Regen und sollte daher ebenfalls vermieden werden.

Zuletzt zu nennen ist Wasserdampf, welcher ebenfalls klimawirksam ist. Wasserdampf ist tatsächlich eines der potentesten Treibhausgase. Da der Wasserdampf aber nur kurz in der Atmosphäre verbleibt, ist auch dieser Effekt gering, wenn sich kein Kondensstreifen bildet. Insgesamt sind daher CO2, Kondensstreifen und NOX die primären klimawirksamen Emissionen von Flugzeugen. Alle weiteren Effekte sind im Verhältnis nahezu vernachlässigbar.

Kompensation von Emissionen

Neben der Vermeidung von Emissionen ist auch eine Kompensation möglich. Schon heute wird auf vielen Buchungsportalen von Fluggesellschaften eine Kompensation angeboten. Aufgrund von unseriösen Kompensationen ist diese Option aber in den vergangenen Jahren stark in Kritik geraten. Wichtig ist dementsprechend, dass eine Klimaschutzwirkung seriös nachgewiesen werden kann. Im Flugverkehr wird aktuell dafür das System Corsia eingeführt, in welchem Emissionen gehandelt, teilweise kompensiert und insgesamt reduziert werden sollen.

Es gibt allerdings in allen Sektoren Bemühungen, klimaneutral zu werden. Daraus ergibt sich, dass die Kosten für die Vermeidung von Emissionen auch in anderen Sektoren steigen und eine Kompensation von Emissionen stetig teurer wird. Spätestens beim Erreichen der vollständigen Klimaneutralität kann eine Kompensation nur noch über negative Emissionen erreicht werden. Dafür muss CO2 aus der Atmosphäre entfernt werden, zum Beispiel durch Abscheidung und langfristige Speicherung. Allerdings sind auch hier Kosten hoch und Potentiale begrenzt.

Eurocontrol-Strategie © Eurocontrol

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/11/eurocontrol-35CnjR__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Eurocontrol"} }

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bis zum klimaneutralen Fliegen noch einige Probleme gelöst werden müssen. Schaut man sich die Dekarbonisierungsroadmap der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt, Eurocontrol, an, zeigt sich deutlich, dass Eurocontrol stark auf Kompensationen setzt: Bis 2030 sollen über 80 Prozent der CO2-Emissionen aus dem Flugverkehr kompensiert werden, um die Ziele der EU einzuhalten.

Selbst 2050 fußt der Klimaschutzplan noch zu etwa einem Drittel auf dieser Strategie. Da zu diesem Zeitpunkt alle anderen Sektoren bereits CO2-neutral sein sollen, müsste dementsprechend viel CO2 aktiv aus der Atmosphäre wieder entfernt werden. Dazu muss CO2 energieintensiv aus der Luft gefiltert und verklappt werden oder Biomasse aufgebaut und anschließend dem Kohlenstoffkreislauf entnommen werden. Es erscheint zweifelhaft, ob dieser Pfad realistisch ist, zumal nach unserem Verständnis die genannte Roadmap die Nicht-CO2-Effekte noch nicht einmal berücksichtigt.

Der Luftfahrtindustrie stehen große Herausforderungen gegenüber, um den Gründen für Flugscham zu begegnen. Der ausschließliche Fokus auf nachhaltige Treibstoffe ist nicht ausreichend.

Darüber hinaus müssen durch intelligente Flugroutenberechnung oder alternative Antriebskonzepte Kondensstreifen vermieden werden. Notwendig sind in jedem Fall schnelle Zugverbindungen anstelle von Kurzflügen. Ein gewisses Maß an Kompensation über CO2-negative Maßnahmen ist aber vermutlich vorerst unvermeidbar, da NOX-Emissionen in Flugzeugtriebwerken entstehen und Lösungskonzepte noch in den Kinderschuhen stecken.

Aufgrund der schwer zu vermeidenden Emissionen ist es daher umso entscheidender, schnell in den Bereichen aktiv zu werden, in denen eine hohe Reduktion der Klimawirkung mit vergleichsweise geringen Mitteln möglich ist – beispielsweise durch intelligente Flugroutenplanung. Forschung und Entwicklung sind notwendig, um auch die harten Nüsse zu knacken und perspektivisch klimaneutral zu fliegen.