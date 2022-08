Einerseits sind fliegende Autos wie in Blade Runner so nah wie nie zuvor. Auf der anderen Seite stehen die Ingenieure jedoch noch vor verschiedenen Herausforderungen, insbesondere im Bereich der Lärmemissionen. Hochspezialisierte Simulationslösungen können eine wichtige Rolle bei der Lösung spielen und das neue Zeitalter der Mobilität mitgestalten. Ein Gastbeitrag von Dr. Franklyn J. Kelecy, Lead Application Manager bei Ansys.

Die ersten Versuche der modernen Luftfahrt fanden im 19. Jahrhundert statt und waren äußerst riskant. Seither hat sich der gesamte Sektor ungemein schnell entwickelt. Nachdem wir den Luftraum im Laufe des 20. Jahrhunderts für uns erschlossen haben, stehen wir im 21. Jahrhundert nun vor der gewaltigen Herausforderung, den Klimawandel zu stoppen und damit unter anderem unsere Mobilität zu transformieren.

Die Vision von fliegenden Autos und Flugtaxis erfreut sich in diesem Zusammenhang größter Beliebtheit. Die gute Nachricht: Bewegte Bilder von Flugtaxis kann man inzwischen nicht mehr nur in "Star Wars", "Blade Runner" oder "Das Fünfte Element", sondern auch auf Mutter Erde bestaunen.

Über den Autor Dr. Franklyn J. Kelecy ist Lead Engineer bei ANSYS, Inc. und wohnt derzeit in New Hampshire/USA. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Unterstützung der computergestützten Strömungsmodellierung in einem breiten Spektrum von Anwendungsbereichen, darunter rotierende Maschinen, kompressible Strömungen, Wärmeübertragung, adjungierte Optimierung, Mehrphasenströmungen und Akustik. Kontakt

Dennoch müssen vor der Einführung von Flugtaxis, wie beispielsweise bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, noch einige Hürden genommen werden. Neben der geringen Reichweite, offenen Fragen in Bezug auf die Nachhaltigkeit und infrastrukturelle Implementierung der neuen Vehikel sind es vor allen Dingen Bedenken in Bezug auf den Fluglärm, die vielen Experten Kopfzerbrechen bereiten.

Jeder kennt es: Schon eine einzelne kleine Drohne mit Fotoapparat kann einen sonntäglichen Parkspaziergang mit seinen Motorgeräuschen beeinträchtigen. Flugtaxis, die in der Regel vier Personen befördern, sind aktuell, gerade bei Start und Landung, (noch) extrem laut.

Technische Simulationen können einen großen Beitrag dazu leisten, Lösungen für das Lärmproblem zu finden und die Einführung von bemannten wie unbemannten Flugtaxis voranzutreiben.

Ohne Lärmreduktion kein Interesse an Flugtaxis?

Die Bereitschaft zur Nutzung von Flugtaxis steigt laut einer Umfrage des Verbands Unbemannte Luftfahrt stark an. 39 Prozent der Befragten können sich demnach vorstellen, Flugtaxis für den innerstädtischen Verkehr und das Pendeln zur Arbeit in die Stadt zu nutzen. Das ist im Vergleich zu 2019 ein Anstieg um 19 Prozentpunkte. Die Mehrheit dieser (22 Prozent) würde dies allerdings nur mit einem Pilot wagen.

Neben der Skepsis gegenüber gänzlich autonomen Flugtaxis sind auch Sorgen um die Lärmbelastung sehr präsent. Wer möchte schon in einer Stadt leben, in der über den Wohngebieten Flugtaxis mit der Lautstärke von Helikoptern umherfliegen? Die Aussicht auf die Reduktion des Flugverkehrs auf bestimmte Zeiten, wie es im Aktionsplan der Bundesregierung vorgeschlagen wird, ist dabei höchstens ein Teil der Lösung.

Die Simulation des momentanen statischen Drucks zeigt einen großen Druckimpuls, der zu einer Geräuschsignatur führt. © Ansys

Die verschiedenen, teilweise mit sehr üppigen Fundings ausgestatteten, Hersteller arbeiten mit Hochdruck an der Reduktion des Fluglärms. Airbus verspricht beispielsweise die Markteinführung eines Flugtaxis, das mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h die Lautstärke von 65 beziehungsweise 70 Dezibel beim Landeanflug nicht überschreitet.

Das entspricht ungefähr der Geräuschkulisse, die ein älterer Benziner bei Tempo 50 verursacht. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung, doch sicherlich noch keine finale Lösung. Wie immer bei komplexen technischen Herausforderungen sind innovative Ideen gefragt. Bei der Überprüfung und Anpassung können Simulationen helfen und Innovationszyklen massiv verkürzen.

Wer simuliert, der findet Lösungen

Zunächst gilt es festzuhalten, dass es verschiedene Methoden gibt, um die Lärmemissionen eines Flugtaxis zu ermitteln. Die Messumgebung spielt beispielsweise eine entscheidende Rolle. Ob die Messungen in speziellen Schallmessräumen, im Wandkanal oder im Freien ausgeführt werden, hat einen großen Einfluss auf die Ergebnisse.

Ebenso wirken sich die Anordnung und Anzahl der Messmikrofone sowie die Betriebsart des Flugobjekts (in Bewegung, fixiert, schwebend) auf die gewonnenen Daten aus. Mit der Hilfe von Simulationssoftware lassen sich all diese verschiedenen Szenarien in effizienter und effektiver Form simulieren. So erhält man umfangreiche und repräsentative Daten, die als Grundlage zur Eindämmung der Lärmemissionen dienen.

Es verwundert kaum, dass die Geräuschemissionen mit dem Gewicht des Flugobjekts zunehmen. Die gesamte Luftfahrtindustrie experimentiert derzeit mit verschiedenen Leichtbauansätzen. Auch für Flugtaxis gilt, dass die Auswahl der richtigen Materialkombination essenziell ist, um das Gewicht und damit auch die Lärmemissionen so niedrig wie möglich zu halten.

Mit umfassenden mechanischen Modellen können Ingenieure die Kompromisse untersuchen, die erforderlich sind, um ein Gleichgewicht zwischen robusten Strukturen, die für einen sicheren Betrieb erforderlich sind, und dem für einen effizienten Betrieb erforderlichen reduzierten Gewicht herzustellen.

Darüber hinaus hängt der vom Antriebssystem von Lufttaxis erzeugte Lärm mit der Größe und der Geschwindigkeit des Rotors (Propellers) zusammen. Das Rotorgeräusch nimmt direkt mit dem Durchmesser zu, während die erzeugten Tonfrequenzen von der Rotordrehzahl (die während des Fluges variiert) und der Fahrzeugbewegung abhängen.

Ein in "Ansys Fluent" generiertes 16-Millionen-Zellen-Netz mit Einflusskörpern zur genauen Erfassung des Drohnenlärms. © Ansys

Hinzu kommt das Breitbandrauschen (auch weißes Rauschen genannt), das durch die turbulente Strömung in Verbindung mit dem Schub und den Wirbeln entsteht, die die drehenden Blätter erzeugen. Alle diese aero-akustischen Phänomene können mit Hilfe von CFD-Software (Computational Fluid Dynamics) simuliert werden.

Ziel solcher Simulationen ist es, Quellen übermäßigen Lärms zu identifizieren und Anhaltspunkte für die Entwicklung von Konstruktionsmerkmalen zur Lärmminderung zu liefern. Die Möglichkeit, Designkandidaten durch Simulation realer Bedingungen zu prüfen, kann zu erheblichen Kosteneinsparungen führen, da die Anzahl der im Entwicklungszyklus benötigten physischen Prototypen und damit die Entwicklungskosten reduziert werden.