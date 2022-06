Hintergrund

Bis 2050 will die Luftverkehrsbranche klimaneutral sein. Für dieses Ziel müssen neue und verbesserte Technologien her. Digitale Simulationen können eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung spielen. Mariano Morales erklärt, wie das funktioniert.

Simulation der Luftströmung an einem Airbus A320 Neo.

Im Rahmen von Cop26, der UN-Klimakonferenz in Glasgow im Jahr 2021, hat sich die Luftfahrtindustrie dem Ziel verschrieben, bis 2050 klimaneutral sein zu werden. Diese Ankündigung wurde mit dem umfangreichen Bericht "Waypoint 2050" der Air Transport Action Group untermauert, wie dieses Ziel erreicht werden kann.

Beim Lesen der Analyse tritt eines sehr klar zutage: Die Luftfahrtbranche steht vor großen Herausforderungen und die 2020er Jahre werden maßgeblichen Einfluss darauf haben, ob sie gemeistert werden.

Die Flugzeuge müssen leichter und aerodynamischer und dennoch den hohen Sicherheitsstandards gerecht werden. Der Treibstoff muss CO2 sparender sein, ohne dabei an Performance einzubüßen. Außerdem bestehen Elektrobatterien nach wie vor zu einem großen Anteil aus den knappen Ressourcen Lithium und Kobalt. Und auch der vielversprechende Wasserstoff ist aufgrund seiner hohen Entzündlichkeit und Speicherschwierigkeiten noch kein Allheilmittel.

Um in den kommenden Jahren den Grundstein für einen klimaneutralen Luftverkehr zu legen, bedarf es einer konzertierten Anstrengung aller Beteiligten und viel Raum für Innovationen. Um Innovationszyklen sowohl zeitlich zu verkürzen als auch kosteneffizienter zu gestalten, können durch Simulationssoftware digitale Zwillinge und virtuelle Prototypen anstelle von aufwendigen physischen Modellen entwickelt werden.

Über den Autor Mariano Morales ist ein erfahrener Application-Engineering-Manager mit einem langjährigen Werdegang in der Computer-Software-Branche. Seit neun Jahren arbeitet er bei ANSYS, einem führenden Unternehmen im Bereich der digitalen Simulation und bekleidet derzeit die Position des Senior Managers, Technical Account Management, A&D and Industrial Equipment, EMEA.

Wir brauchen mehr Tempo!

Das Ziel, Ressourcen einzusparen, ist in der Luftfahrtindustrie nicht neu. Im Laufe der letzten drei Jahrzehnte konnten die CO2-Emissionen pro Passagier halbiert werden. Das ist zwar durchaus ein Erfolg, doch müssen die Emissionen aufgrund des Klimanotstands in den kommenden Jahren wesentlich schneller gesenkt werden. Die gesamte Branche steht vor einem Paradigmenwechsel.

Die Hersteller haben sich an lange Innovationszyklen gewöhnt und in den letzten Jahren keine bahnbrechenden Neuerungen mehr eingeführt. Daher stehen sie nun vor der großen Herausforderung, aufgrund des Klimawandels schnell handeln zu müssen und neue Technologien, die noch nicht vollständig ausgereift sind, in Rekordzeit zu implementieren.

Hier kommen technische Simulationen ins Spiel, die es ermöglichen, alle denkbaren Optionen zu untersuchen, um die optimale Konfiguration eines Systems oder einer Komponente zu bestimmen. Produkte lassen sich modellieren und die Auswirkungen ihrer physikalischen Eigenschaften (zum Beispiel Hitze, Stöße, Vibrationen, Reibung und so weiter) auf Betrieb und Leistung effektiv testen.

Ein Unternehmen kann so das Verhalten eines Produkts in verschiedenen Betriebsszenarien vorhersagen, Trade-off-Studien durchführen und seine technologischen Entscheidungen schneller validieren, ohne physische Prototypen herstellen oder experimentelle Tests durchführen zu müssen. Die technische Simulation ist daher ein wichtiges Vorhersageinstrument, um die Entwicklungszeit und -kosten zu verringern und die Markteinführung des kohlenstofffreien Flugzeugs zu beschleunigen – unabhängig davon, welcher technologische Ansatz dabei verfolgt wird.

Eine Branche auf der Suche nach der perfekten Lösung

Leichtere Flugzeuge sind eine der bevorzugten Herangehensweisen zur Verringerung des Treibstoffverbrauchs und damit auch der Schadstoffemissionen. Da die meisten schweren Materialien wie Metall bereits durch leichtere Verbundwerkstoffe ersetzt worden sind, haben die Hersteller aktuell ein Plateau erreicht und stehen vor der Herausforderung, noch effizientere Materialien zu entwickeln.

Auf der Grundlage von Datenbanken mit immer vielfältigeren und anpassbaren Materialien, können Ingenieure mit der Hilfe von Simulationssoftware noch unerforschte Materialkombinationen testen und innovative Verbundwerkstoffe entwickeln.

Die Optimierung der Aerodynamik ist ein weiterer vielversprechender Ansatz zur Begrenzung des Kraftstoffbedarfs. Durch die Simulation des Luftstroms über die äußere Struktur des Flugzeugs können die Auswirkungen einer Änderung der Geometrie oder des Materials auf den Energieverbrauch untersucht und so die effizienteste Konstruktion ermittelt werden.

Airbus Technologie-Demonstrator "Maveric" ©Airbus

In den letzten Monaten hat die aerodynamische Forschung zu bahnbrechenden Innovationen wie dem Airbus-Maveric-Flugzeug geführt, dessen V-förmiger Rumpf 20 Prozent effizienter als bei einem herkömmlichen Flugzeug ist.

Eine weitere interessante Alternative ist die Verwendung von Biokraftstoffen (Sustainable Aviation Fuels, SAF), die die CO2-Emissionen während eines Fluges um bis zu 80 Prozent reduzieren könnten. Dabei wird ein Teil des Kerosins durch Kraftstoffe auf Pflanzenölbasis ersetzt, indem die beiden Stoffe gemischt werden.

Derzeit liegt die Grenze für die Beimischung von SAF bei 50 Prozent, da es Probleme mit Leckagen in den Motorkreisläufen gibt. Um dieses Problem zu lösen, muss SAF hergestellt werden, das aromatische Moleküle enthält, die für die notwendige Abdichtung sorgen, oder es müssen neue Motordichtungen entwickelt werden. Die Simulation kann dazu beitragen, die Entwicklungszeit sowie -kosten zu senken, indem sie den Ingenieuren hilft, biobasierte Materialien effizienter in nachhaltige Kraftstoffe umzuwandeln und den geeigneten Mischungsgrad mit Kerosin zu ermitteln, um die Kraftstoffeffizienz zu maximieren.

Strom und Wasserstoff optimal nutzen

Die Elektrifizierung von Flugzeugen ist eine weitere wichtige Option für eine umweltfreundlichere Luftfahrt. Bei dieser Art von Flugzeugen besteht die Herausforderung darin, die Größe und das Gewicht der Batterien zu optimieren, da Batteriespeicher eine geringere Energiedichte haben als Paraffin.

Natürlich gleicht ein Hybridflugzeug diesen Nachteil aus, da die Batterien von einem herkömmlichen Verbrennungsmotor unterstützt werden, sodass ein 100-prozentiger Elektroantrieb nur für kleine Flugzeuge und kurze Strecken in Frage kommt.

Der andere Nachteil ist ökologischer Natur, denn die Gewinnung der für die Herstellung der Batterien benötigten Rohstoffe (Lithium, Kobalt) ist sehr umweltschädlich.

Indem zahlreiche Batteriekonzepte schnell und kostengünstig getestet werden, kann die Simulation den Herstellern nicht nur helfen, ihre Autonomie zu verbessern, sondern auch Modelle zu entwickeln, die weniger seltene Materialien benötigen.

Wasserstoff ist eine der längerfristigen Lösungen, die für Mittel- und Langstreckenflüge in Betracht gezogen werden, auf die 90 Prozent der CO2-Emissionen des Luftverkehrs entfallen. Die Verwendung von Wasserstoff als primäre Energiequelle erfordert jedoch ein Überdenken der Infrastrukturen für die Tiefenspeicherung.

Wasserstoff ist ein hochentzündliches und damit für Unfälle anfälliges Gas. Außerdem ist es bei gleicher Energiedichte viermal so groß wie Kerosin. Um Platz zu sparen, muss es in flüssiger Form in Kühltanks bei Temperaturen weit unter minus 253 Grad gelagert werden, was potenziell energieaufwendig ist. Wasserstoff ist außerdem sehr flüchtig, weshalb die Hersteller innovative Materialien entwickeln müssen, die Lecks verhindern und extremen Bedingungen standhalten.

Mithilfe von Simulationen lassen sich die Wechselwirkungen zwischen dem Behältnis und dem Inhalt verstehen, um potenzielle Fehler zu erkennen, diese zu korrigieren und die Produktleistung und -sicherheit zu verbessern.

Digitale Zwillinge: Schlüsselrolle bei Überwachung und Wartung

Neben der Konstruktion und Fertigung wird die technische Simulation eine Schlüsselrolle bei der Überwachung und Wartung von Flugzeugen spielen, wobei simulationsbasierte digitale Zwillinge zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich um eine dynamische virtuelle Darstellung eines realen Objekts, Systems oder Prozesses, die mit Daten von Sensoren und dem Internet der Dinge gespeist wird.

Dieses digitale Modell aktualisiert sich selbst, wenn sich das reale Objekt weiterentwickelt, sodass seine Leistung kontinuierlich rückgemeldet werden kann.

Digitaler Zwilling: Hilft unter anderem bei der "Predictive Maintenance". © ANSYS

Noch wichtiger ist, dass der digitale Zwilling eine prognostische Lösung darstellt, die die Geschichte des Objekts berücksichtigt, um sein zukünftiges Verhalten vorherzusagen. Dies ist für die Vorhersage der Lebensdauer von Komponenten und damit für die Rationalisierung von Reparatur- und Austauschvorgängen von wesentlicher Bedeutung.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass digitale Zwillinge auf allen Ebenen (Komponenten, Flugzeug, Fabrik, Flughafen und so weiter) eingesetzt werden können. So kann das gesamte Ökosystem des Flugzeugs in ein und derselben Arbeitsumgebung zusammengeführt und der ökologische Fußabdruck des Sektors insgesamt wirksamer beeinflusst werden.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Luftfahrtbranche vor historischen Herausforderungen steht. Zwar gibt es bereits vielversprechende Ansätze, doch müssen diese massiv ausgeweitet und um neue innovative Ideen ergänzt werden, um das Ziel einer klimaneutralen Luftfahrt bis 2050 oder sogar früher zu erreichen. Technische Simulationen werden auf dieser Reise eine entscheidende Rolle spielen.

