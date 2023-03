Saudi-Arabien will zum führenden Luftverkehrsstandort in der Region avancieren. Gleich zwei neue Airlines sollen abheben, während Saudia ebenfalls weiter wächst. Ein Blick auf die "Vision 2030" und den Luftverkehrs-Status-Quo.

Mit der "Saudi Vision 2030" zielt Saudi-Arabien darauf ab, jährlich 100 Millionen Besucher anzuziehen. Der damit verbundene Ausbau des saudi-arabischen Luftverkehrssektors beschäftigt die Branche aktuell auf mehreren Ebenen. Ein Blick auf die Entwicklungen.

Saudi-Arabien will zukünftig deutlich mehr Geld mit Touristen verdienen und investiert dazu unter anderem in den Airline-Bereich. Bisher ist das Land für Touristen nur schwer zugänglich. Visa gab es gewöhnlich nur für Geschäftsleute, religiöse Mekkapilger oder Reisende mit Angehörigen in dem Königreich.

Bislang ist das erzkonservative Land ohnehin nicht gerade als touristische Wohlfühl-Destination bekannt: Saudi-Arabien ist eine absolute Monarchie, in der es keine Trennung zwischen Staat und Religion gibt. Kritik am Königshaus ist nicht erwünscht und wird hart bestraft. Die Stellung von Frauen in der Gesellschaft wird durch eine konservative Auslegung des Islams bestimmt.

Mit der "Saudi Vision 2030" will sich Saudi-Arabien nun modernisieren – und im Ausland ein "sanfterers" Image aufbauen. Die Strategie soll einen gesellschaftlichen Reformkurs einleiten, heißt es. Für ausländische Besucherinnen würden beispielsweise gelockerte Kleidervorschriften gelten.

Das angepeilte Wachstum im Tourismus ist dabei nur ein Teil der Vision für die Zukunft, die Kronprinz Mohammed bin Salman 2016 erstmals öffentlich skizziert hat. Die "Vision 2030" sieht vor, Saudi-Arabiens wirtschaftliche Abhängigkeit vom Erdöl deutlich zu verringern, die aktuell noch bei 74 Prozent des Inlandsproduktes liegt. Saudi-Arabien will dazu 500 Milliarden Dollar in neue Infrastruktur investieren.

Neom als Wüsten-Silicon-Valley

Nicht nur als touristisches Aushängeschild dient vor allem die neue Megastadt Neom. Für die als unabhängige Wirtschaftszone geplante Region ist ein 26.500 Quadratkilometer großes Gebiet vorgesehen – was in etwa der Größe Belgiens entspricht. Hier soll so etwas wie ein neues Silicon Valley im Wüstensand entstehen.

The Line solle eine schnurgerade, 170 Kilometer lange Planstadt werden. © Neom { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/03/the-line-public-exhibition-cover-bSFNws__wide__399", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Neom"} }

Dabei fokussiert sich Saudi-Arabien auf Technologietrends wie Nachhaltigkeit und Automatisierung. Neom soll beispielsweise zu 100 Prozent aus nachhaltigen Energiequellen gespeist werden. Viele Stadtservices sollen zudem komplett automatisiert werden. In der futuristischen Stadt soll auch ein Mobilitätsnetzwerk mit Flugtaxis und Lastdrohnen entstehen. Unter anderem liefert Volocopter Drohnen.

"The Line" ist das wohl markanteste Projekt in der Planregion. Dabei handelt es sich um einen 170 Kilometer lange Stadtteil, der schnurgerade von Westen nach Osten durch das ganze Land schneiden soll. Neom Bay am Roten Meer soll allerdings zuerst fertig werden. Hier wurde 2019 bereits der neue Flughafen für Neom eröffnet. Der Flughafen Neom Bay ist dabei aber nur einer von vier geplanten Flughäfen in der Neom-Region.

Auch Skyifahren soll in Saudi-Arabien zukünftig zu den Touristenattraktionen gehören. © Neom { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/03/trojena-pr-cover-AfL0ph__wide__399", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Neom"} }

Neom soll auch zum Tourismus beitragen, aber nicht nur. So sollen Inseln und Küstenorte am Roten Meer in Luxusbadeorte verwandelt werden und mit Trojena ein Skiresort entstehen. Auch an archäologische Stätten sollen Touristen gelockt werden.

Ziel: führender Luftfahrtstandort in der Region

Die Ambitionen sind jedenfalls groß. Bis 2030 sollen hundert Millionen Touristen pro Jahr das Land besuchen, das Passagieraufkommen an den Flughäfen soll verdreifacht werden.