Es ist eine Wette auf die Zukunft der Mobilität: Die Anbieter von Flugtaxis kämpfen um die Aufmerksamkeit der Investoren. Ein Highlight der diesjährigen Paris Air Show waren dementsprechend die vielen Mock-ups von Flugtaxiherstellern.

Der deutsche Entwickler Volocopter ist einer der Aussteller gewesen. Es gibt sich noch ein Jahr, bis er bei den Olympischen Spielen in Paris als erstes Unternehmen der Branche den kommerziellen Betrieb aufnehmen will.

"Die Olympischen Spiele sind unser Nordstern", sagte Volocopter-Chef Dirk Hoke. Sollte der Marktstart gelingen, dürfte das der Branche neues Leben einhauchen und risikoscheue Investoren dazu ermutigen, frisches Geld zu geben.

Doch die Hürden sind hoch. Denn bislang hat noch keiner der vielen elektrischen Senkrechtstarter (eVTOLS), an denen neben etablierten Flugzeugbauern auch Hunderte von Start-ups arbeiten, eine offizielle Flugerlaubnis erhalten.

Volocopter hofft, der erste zu sein. Davor sind aber noch zahlreiche Testflüge nötig, dazu kommen Tausende Seiten Dokumentation für die europäische Luftaufsichtsbehörde Easa. Im kommenden Monat soll es mit den Flügen in Deutschland losgehen. "Es ist kein Spaziergang im Park, wenn man der erste mit Fluglizenz sein will", sagte Hoke.

Erst im vergangenen Jahr hatte die Easa erstmals Vorschläge für Regeln für den Betrieb von eVTOL-Flugzeugen in Städten veröffentlicht – die ersten umfassenden Vorschriften dieser Art weltweit. Auch in den USA arbeiten die Behörden an entsprechenden Zertifizierungsregularien.

Volocopter-Testflug in Saudi Arabien © Volocopter { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/06/volocopter-flying-over-neom-experience-centre-scaled-887lWh__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Volocopter"} } Volocopter-Testflug in Saudi Arabien © Volocopter

Geringe Liquidität macht Start-ups zu schaffen

Wie schwierig es wird, zeigen die zahlreichen Verzögerungen. Viele Flugtaxi-Entwickler mussten aus unterschiedlichen Gründen ihre Markteinführung nach hinten verschieben. "Wir müssen unsere Glaubwürdigkeit und Reputation wiederherstellen", sagte Hoke. Nicht zuletzt die erschwerten Finanzierungsbedingungen machen den Unternehmen zu schaffen. "Die geringere Liquidität ist ein Problem für die gesamte Branche."

Branchenexperte Robin Riedel von der Unternehmensberatung McKinsey geht davon aus, dass die ganze Branche wieder in Schwung kommt, sobald das erste Unternehmen seine offizielle Flugerlaubnis erhalten hat.

Derzeit sieht es bei den Investoren eher mager aus: Viele Projekte, die über Mantelunternehmen an die Börse gegangen sind, haben 30 Prozent oder mehr an Wert verloren. Risikokapitalgeber steckten ihr Geld lieber in Drohnenprojekte als in Flugtaxis. In der ersten Jahreshälfte flossen 710 Millionen Dollar in eVTOL-Projekte - vor einem Jahr waren es noch rund 500 Millionen Dollar mehr.