Hintergrund

Der Januar war von einer Vielzahl von Meldungen über eine mögliche Übernahme der FTI durch DER gekennzeichnet. Nicht nur "Handelsblatt" und "Bild" berichten, dass die Nummer zwei im Reisemarkt, die DER, plane die Nummer 3 im Markt, die FTI, zu übernehmen und dadurch der Nummer 1 im Markt, der Tui, näher kommen würden. In diesem Zusammenhang wurde mehrfach darauf verweisen, dass DER einen Schuldenschnitt des Bundes hinsichtlich der an FTI ausgereichten Darlehen erwarte, wenn denn eine Übernahme der FTI durch DER erfolgen solle. Der Bund scheint zu zögern. Zu Recht?

Die Touristik war sicherlich eine der am härtesten von der Corona-Pandemie betroffenen Branchen. Auch ihr sollte der mit 50 Milliarden Euro für Kreditvergaben ausgestattete Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) helfen, die Krise zu überstehen. Und in der Tat sind erhebliche Mittel in diese und verwandte Branchen geflossen:

Von den laut Deutscher Finanzagentur insgesamt in Anspruch genommenen 8,82 Milliarden (Stand 26.01.2023) haben die Lufthansa 5847 Millionen, die Tui 1241 Millionen und die FTI 603 Millionen Euro in Anspruch genommen. Die Hilfen sind in Form von Krediten geflossen, also zum einen zu verzinsen, zum anderen zurückzubezahlen. Die Lufthansa hat dies bereits getan, und die Tui steht ihr nicht nach. In der Diskussion ist nun der Schuldenschnitt bei FTI.

Warum ein Schuldenschnitt bei FTI problematisch ist

Wenn das Handelsblatt berichtet, der Rewe-Konzern, zu dem DER gehört, erwarte einen "Haircut", ist von einem Schuldenschnitt die Rede. Solch ein Schuldenschnitt ist grundsätzlich nichts, was man einfordern kann. Denn inhaltlich ist er nichts weiter als der Erlass einer Forderung oder eines Teils hiervon.

Jeder Gläubiger darf und muss selbst entscheiden, ob und in welcher Höhe er einen solchen Erlass mitgeht. Da die Mittel aus dem WSF, die an FTI ausgeschüttet worden sind, als Kredite geflossen sind, ist der Bund ein Gläubiger der FTI – vergleichbar einer Bank. Diese würde bei der Frage, ob sie einen Schuldenschnitt mitträgt, wirtschaftliche Gesichtspunkte gegeneinander abwägen.

Regelmäßig wird ihr im Rahmen der Verhandlung um einem Schuldenschnitt ein Sanierungskonzept vorgelegt. Wenn das Konzept Aussicht auf Erfolg zu haben scheint, und ein Teil des Konzeptes der Schuldenschnitt ist, wird sie dem Erlass möglicherweise zustimmen. Frei nach dem Motto: ein Spatz in der Hand ist noch immer besser als eine Taube auf dem Dach.

Für den Bund als Gläubiger hat es aber bei dieser rein wirtschaftlichen Betrachtung nicht sein Bewenden. Er muss weitere Gesichtspunkte in seine Entscheidung einfließen lassen. Hier hat sich die Rechtslage in den letzten Jahren etwas geändert. So muss der Bund unter anderem beachten, dass er einen hoheitlichen Auftrag zu erfüllen hat.

Das bedeutet hier aber nicht nur, dass er die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt bei seiner Entscheidung abwägen müsste, wie oft argumentiert wird. Nicht nur FTI hat WSF-Kredite erhalten, sondern auch Tui. Und ein Erlass der Kredite von Tui stand bislang nicht zur Debatte, im Gegenteil. Ein Erlass der an FTI ausgereichten Kredite, wenn auch nur zum Teil, stützt einen direkten Wettbewerber der Tui. Umso mehr, wenn nicht nur die Sanierung von FTI erfolgt, sondern diese zudem von DER übernommen wird und das jetzt schon klar ist.

Das ist die FTI Group Die FTI Group ist mit zahlreichen Marken und Tochterunternehmen breit aufgestellt. Zu ihr gehören die "FTI Touristik" sowie der Kurzfristveranstalter "5vorFlug", der Mietwagenbroker "driveFTI", die Destination Management Company "Meeting Point International" und der Veranstalter "BigXtra". Im Luxussegment gehört "Windrose" zu FTI. Unter dem Dach des Hospitality-Unternehmens "Meeting Point Hotels" bündelt das Unternehmen seine Hotelmarken "Labranda Hotels & Resorts" und die "Design Plus Hotels", die "Kairaba Hotels & Resorts", "Lemon & Soul Hotels", "Club Sei" sowie die "Meeting Point managed Hotels". Unter dem Dach der "TVG Touristik Vertriebsgesellschaft mbH" fasst FTI ihre Franchisesysteme mit den Marken "sonnenklar.TV Reisebüro", "5vorFlug" und "Flugbörse" zusammen. Deutschlandweit vertreiben nach FTI-Angaben rund 10.000 Partneragenturen die FTI-Produkte. Wichtige Vertriebskanäle sind auch der TV-Reiseshoppingsender "sonnenklar.TV" sowie der Online-B2B-Anbieter für Unterkünfte "Youtravel". Der Consolidator "FTI Ticketshop" ist für den Verkauf von Linienflugtickets zuständig.

Kartellbehörde als weitere Hürde

Selbst wenn diese Klippen erfolgreich umschifft werden, müssten DER und FTI noch eine weitere Hürde überwinden: Ein Zusammenschluss dieser Größenordnung steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständige(n) Kartellbehörde(n). Erst nach Freigabe darf er vollzogen werden.

Zuständig für diese Fusionskontrolle wären entweder die EU-Kommission oder nationale Kartellbehörden, also insbesondere das Bundeskartellamt. Da sich hier die Nummer 2 und 3 im Markt zusammenschließen würden, ist von einer sehr sorgfältigen Prüfung durch die Kartellbehörde auszugehen. Wie lange diese dauern würde, ist zwar schwer zu prognostizieren. Ein mehrmonatiges Fusionskontrollverfahren, das insgesamt ein halbes Jahr oder noch länger dauern kann, ist jedoch denkbar.

Eine Familie ist im Flughafen Düsseldorf auf dem Weg zum Check-In. © dpa / Matthias Balk

Inhaltlich würde die zuständige Kartellbehörde prüfen, ob der Zusammenschluss zu einer erheblichen Behinderung des Wettbewerbs auf den betroffenen Märkten führt, insbesondere ob es bei einem Zusammenschluss von DER und FTI zu einer marktbeherrschenden Stellung käme. Dafür würde sie nicht nur "den" Reiseveranstaltermarkt in seiner Gesamtheit betrachten, sondern einzelne kartellrechtlich relevante Märkte abgrenzen, zum Beispiel für das Angebot von Pauschalreisen in bestimmte Regionen (beispielsweise Ägypten, Türkei).

Für jedes einzelne potenziell betroffene Marktsegment würde die Kartellbehörde die Wettbewerbsbedingungen genau beleuchten. Dazu beschafft sie sich von den beiden Parteien und von Dritten detaillierte Marktdaten sowie andere wettbewerblich relevante Informationen.

Wettbewerber und andere Marktteilnehmer hätten die Möglichkeit, auch aktiv auf die Kartellbehörden zuzugehen und etwaige Einwände gegen den Zusammenschluss vorzubringen. Regelmäßig werden die Marktteilnehmer von den Kartellbehörden im Rahmen der Fusionskontrolle auch zu den möglichen Auswirkungen eines Zusammenschlusses befragt.

Ohne Kenntnis der genauen Marktdaten und Wettbewerbsbedingungen im Einzelnen ist schwer zu prognostizieren, ob eine Kartellbehörde Bedenken gegen den Zusammenschluss hätte. Es ist aber wohl eher nicht damit zu rechnen, dass die zuständige Kartellbehörde den Zusammenschluss insgesamt untersagen würde. Solche Untersagungen kommen selten vor.

Die Tatsache, dass es mit Tui einen starken Marktführer gibt und "kleinere" Wettbewerber sich in den letzten Jahren Marktanteilszuwächse sichern konnten, deutet darauf hin, dass es auf dem Reiseveranstaltermarkt noch ausreichend Wettbewerb gibt. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass DER und FTI in einzelnen Marktsegmenten so stark sind, dass sie dort trotz Tui gemeinsam eine marktbeherrschende Stellung hätten.

Selbst wenn eine Kartellbehörde zu einem solchen Schluss käme, müsste dies dem Zusammenschluss aber nicht insgesamt im Wege stehen. Derartige wettbewerbliche Bedenken könnten dadurch beseitigt werden, dass DER der Kartellbehörde zusagt, bestimmte Bedingungen oder Auflagen zu erfüllen, zum Beispiel indem es das Geschäft in dem problematischen Marktsegment an einen Wettbewerber abgibt.

Fazit

Die Übernahme der FTI bringt für den Rewe-Konzern einige rechtliche Hürden mit sich. Ob der Bund bei einem Schuldenschnitt mitmacht, ist sehr ungewiss. Schließlich muss der Bund – und das insbesondere wenn er sich rechtmäßig verhält - befürchten, dass weitere Unternehmen verlangen werden, dass auch ihnen aus dem WSF ausgereichte Kredite erlassen werden.

Das gilt jedenfalls dann, wenn sie erfolgreich darlegen können, dass sie sich in einer der FTI vergleichbaren Lage befinden. Das aber pikanterweise nur, wenn der Bund sich beim Erlass rechtmäßig verhält. Denn einen Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht gibt es nicht.

Überwindbar scheint die weitere Hürde Kartellbehörde. Zwar könnte einer schnellen Lösung ein langwieriges Fusionskontrollverfahren entgegenstehen. Insgesamt sprechen aber gute Gründe dafür, dass eine Kartellbehörde den Zusammenschluss nicht insgesamt untersagen würde.

