Hintergrund

Die Verstaatlichung geleaster Flugzeuge in Russland wird zum größten Schadensfall aller Zeiten für die Luftfahrtversicherer. Es droht eine jahrelange Justizschlacht. Worin die besonderen rechtlichen Herausforderungen bestehen, beschreibt Wirtschaftsanwalt Udo Pickartz.

Auf Bermuda registrierte Flugzeuge der Ural Airlines in Moskau.

Der Krieg in der Ukraine und die Folgen berühren viele - wenn nicht alle - Bereiche der Wirtschaft. In der Luftfahrt haben zahlreiche westliche Leasinggeber derzeit Probleme mit der Verstaatlichung ihrer in Russland befindlichen Assets. Dieser Gasteitrag versucht, die rechtlichen Konsequenzen einzuordnen.

Durch die Sanktionen gegen Russland im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ist eine rechtlich verworrene Situation entstanden: Diverse Flugzeuge stehen in Russland und können das Land nicht mehr verlassen.

Das Gros davon ist durch russische Fluggesellschaften bei westlichen Leasinggesellschaften angemietet; es gibt aber auch russische Flugzeuge, die im nichtrussischen Ausland stehen sowie eine kleine Anzahl europäischer Flugzeuge in Russland.

Im Falle der westlichen Leasinggesellschaften können Zahlungen aufgrund der in Kraft getretenen Sanktionen nicht mehr abgewickelt werden, wenn Russland beteiligt ist. Auch können keine Dienstleistungen mehr nach Russland angeboten werden. In der Folge haben viele Gesellschaften die bestehenden Leasingverträge gekündigt.

Daraus resultieren zunächst einmal fehlende laufende Einnahmen, aber es besteht auch die Frage, was mit den Jets passiert, vor allem, wenn Sie einfach weiter betrieben und nicht entsprechend internationaler Regelungen gewartet werden.

Die Versicherungsbranche ist sich einig – dies wird der größte Einzelschaden aller Zeiten für die Luftfahrtversicherer. Durch die hohen Werte und die große Anzahl der Maschinen (rund 400 stehen nach letzten Angaben noch in Russland) droht eine jahrelange Justizschlacht. Worin bestehen dabei die besonderen rechtlichen Herausforderungen?

Über den Autor Udo Pickartz ist Rechtsanwalt und Counsel bei der globalen Wirtschafts- und Anwaltskanzlei simmons+simmons in Düsseldorf und auf Versicherungs- und Compliance-Fragen spezialisiert. Er vertritt nationale und internationale Unternehmen, insbesondere aus dem Finanzdienstleistungssektor.

Viele Player

Leasing-Gesellschaften kaufen Flugzeuge meist direkt vom Hersteller wie Boeing oder Airbus. Sie zählen zu den wichtigsten Kunden der Herstellerfirmen und gerade große Leasing-Gesellschaften können in der Regel Preisnachlässe aushandeln. Sie finanzieren den Kauf mit Eigen- und Fremdkapital, so dass hinter den Leasinggebern oft auch Banken oder Fonds finanziell beteiligt sind.

Die Leasinggeber nutzen die von den Fluggesellschaften erhaltenen Zahlungen zur Rückzahlung ihrer Verbindlichkeiten, Finanzierung der Fondskosten und Zahlung einer Rendite an die Eigenkapitalgeber. Trotz Coronapandemie befand sich die Leasingbranche in einem scheinbar nicht zu stoppenden Aufschwung, trotz Abschreibungen und Gewinneinbrüchen in 2020 und 2021 aufgrund des eingebrochenen Flugverkehrs. Im Vergleich zu den Fluggesellschaften ging es ihnen immer noch gut. Denn entweder sind sie groß und gut finanziert, oder sie gehören zu großen Institutionen wie Banken oder Kapitalgesellschaften.

Die Luftfahrtversicherungspolicen werden derweil häufig von verschiedenen Versicherern in Mitversicherung gezeichnet und zum Beispiel auch im Londoner Markt platziert. Rückversichert werden die Policen dann oft durch Rückversicherer in der EU oder der Schweiz.

Verschiedene Sanktionen

Alle Sanktionsregimes der jeweiligen Länder, in denen die Versicherer aufsichtsrechtlich zugelassen sind, sind parallel zu beachten. Bei Unstimmigkeiten oder Abweichungen der einzelnen Regelungen muss entschieden werden, ob die hoffentlich in den Verträgen vorhandene Sanktionsklausel alle Fälle abdeckt und ob man "auf Nummer sicher" geht und in jedem Fall die weitesten Sanktionen beachtet (was zu Unstimmigkeiten zwischen den Mitversicherern und Unklarheiten für die Versicherungsnehmer führen kann).

Konsequenzen für die Versicherer

Die ersten Ansprüche von Leasingfirmen haben die Versicherer bereits erreicht. Diese gehen auf Schadenersatz für den möglichen Verlust von in Russland festsitzenden Flugzeugen und Triebwerken.

Die Flugzeuge zurückzubekommen erscheint unmöglich, zumal der Kreml im März die Neuregistrierung ausländischer Flugzeuge in Russland erlaubt hatte. In dem Gesetz geht es darum, Flugzeuge zu konfiszieren, so dass man davon ausgehen kann, dass die Kriegsrisikoversicherung haften muss.

Die Höhe der potentiellen Verluste lässt sich noch nicht eindeutig bestimmen und diese wird auch davon abhängen, wie lange Krieg und Sanktionen andauern. Zwar beinhalten die Versicherungspolicen eine Haftungsobergrenze, dennoch geht die Branche von Verlusten aus, die zwischen fünf und zehn Milliarden US-Dollar liegen könnten.

"Gegenmaßnahmen" der Versicherer

Im Rahmen der Bedingungen, die für die unterschiedlichen betroffenen Policen vereinbart wurden, haben Versicherer den geographischen Deckungsumfang verringert und vor Inkrafttreten des russischen Gesetzes, mit dem die Flugzeige faktisch enteignet wurden, Russland aus der Deckung gestrichen. Andere Versicherer haben Kündigungen ausgesprochen und damit die entsprechenden Verträge beendet.

Inwiefern bereits die geltenden Sanktionen als Verteidigung gegen Ansprüche gelten könnten, bleibt abzuwarten.

Wartung der Flugzeuge

Flugzeuge sind empfindliche Assets, sie bedürfen regelmäßiger Wartung, damit sie flugfähig bleiben. Ungeklärt ist bislang, welche Auswirkung es auf den Wert, aber auch die rechtliche Bewertung der internationalen Flugsicherheit hat, wenn Flugzeuge in Russland in den kommenden Wochen und Monaten eventuell nach anderen Maßstäben als den international gültigen oder mit anderen Bauteilen als den Originalteilen der Flugzeughersteller gewartet und repariert werden würden.

Verlieren sie gänzlich ihren Wert? Dürften sie jemals wieder in Europa wieder fliegen? Oder müssen alle schon heute abgeschrieben werden?

Klagerisiko

Ein Klagerisiko besteht für alle Beteiligten und es wird sich nicht gänzlich vermeiden lassen, obwohl es von vielen Faktoren abhängt.

Wurden Verträge nach Beginn des Krieges angepasst? War diese Anpassung von den Bedingungen der Police gedeckt? Liegt ein Schadenfall vor? Gelten Ausschluss- oder Sanktionsklauseln?

All diese Fragen stelle sich in einem internationalem Umfeld und mit unterschiedlicher Blickrichtung den verschiedenen Betroffenen, also Luftfahrtunternehmen, Banken, Fondsgesellschaften, Versicherungen und Investoren, die zu unterschiedlichen Bewertungen kommen werden. Viele davon werden letztendlich wohl gerichtlich geklärt werden müssen.