Flüge durch den geschäftigen Luftraum über dem Nordatlantik müssen sich in der Regel an sogenannten North Atlantic Tracks orientieren. Jetzt entfällt diese Praxis für Flüge unter Flight Level 330.

Wenn eine Fluggesellschaft momentan einen Flug durch den geschäftigen nordatlantischen Luftraum plant, muss sie sich dabei in der Regel an bestimmten Routen orientieren. Diese heißen North Atlantic Tracks (kurz NATs) und werden täglich neu in Koordination der Flugsicherungsstellen Shanwick und Gander erstellt. Dabei wird besonders auf die vorherrschenden Wetterlagen geachtet: So wird versucht, auf Flügen Richtung Westen dem meistens vorherrschenden Gegenwind möglichst auszuweichen, wohingegen man auf Flügen ostwärts möglichst viel des starken Jetstreams als Rückenwind nutzen will.

Dieses ganze Konstrukt nennt man Organized Track System (OTS). Ziel des OTS war es, die Kapazitäten über dem Nordatlantik effizienter zu nutzen. Denn durch ursprünglich fehlende Radarabdeckung und damit einhergehender höherer Mindeststaffelung können sich in einem gleichen Luftraumvolumen nicht so viele Flugzeuge bewegen wie in einem gleichgroßen radarüberwachtem Bereich.

Westwärtige North Atlantic Tracks am 24. Februar 2017 Creative Commons / Coisabh

Seit dem 1. März entfällt diese Praxis für Flüge unter 33.000 Fuß, beziehungsweise, wie es üblicherweise über der Transition Altitude genannt wird: Flight Level 330.

Zwar können Airlines auch jetzt schon NATs kreuzen, es gibt keine Pflicht, sich an ihnen zu orientieren. In vielen Airline-Dispatches gibt es aber interne Anweisungen, dies zu unterlassen. Denn bei üblichem Verkehrsaufkommen wird eine solche Flugroute quasi nie wie geplant genehmigt, entweder sind Flüge gezwungen, horizontal auszuweichen, oder aber auf eine viel niedrigere Reiseflughöhe abzusinken, um unter dem Verkehrsstrom durchzufliegen. Beides bringt die Spritplanung massiv durcheinander.

Einführung von Aireon war ein Game-Changer

Jacob Young, Manager für die operative Performance bei der britischen Flugsicherung NATS (National Air Traffic Services), erklärt in einem Blogeintrag: "Die Einführung des quasi echtzeitbasierten Satelliten-Überwachungssystems Aireon in Jahr 2019 war ein kompletter Game-Changer. Wir sind aus einem Umfeld, in dem wir Flüge alle 14 Minuten prozedural plotten mussten, gewechselt in ein System, in dem unsere Fluglotsen alle sieben bis acht Sekunden ein Update sehen."

Gemeint ist damit: Bis 2019 war das Kommunikationssystem ADS-C über dem Nordatlantik das Maß aller Dinge. Damit gaben Flugzeuge, welche mit Datalink-Kommunikationstechnologie versehen waren, alle 14 Minuten automatisch ihre Position an die Flugsicherungs-Kontrollstellen durch. Mit der Einführung des Aireon-Netzwerkes gibt es nun auch über dem Atlantik ADS-B, welches viel engmaschiger die Position abfragt. Möglich machen das insgesamt 66 Satelliten, die in rund 780 Kilometern Höhe über der Erde schweben.

Das ermöglicht eine drastische Verringerung der längswärtigen Mindeststaffelung. Wo vorher 40 nautische Meilen zwischen zwei Fliegern, die hintereinander fliegen, liegen mussten, sind es jetzt nur noch 14. Auch die seitwärtige Mindeststaffelung reduziert sich: Wo vorher 23 nautische Meilen neben einem Flieger Platz gelassen werden musste, sind es jetzt nur noch 19.

Corona beschleunigte Prozess

Zum anderen begründete NATS den Schritt zum jetzigen Zeitpunkt auch mit einem geringerem Verkehrsvolumen auf Grund der Corona-Pandemie. Young führt aus: "Zweitens, und weniger positiv, war die Auswirkung von Covid auf den internationalen Luftverkehr. Der Nordatlantik ist der geschäftigste über einem Ozean befindliche Luftraum der Welt, aber es gab eine Reduktion von 1700 Flugbewegungen pro Tag im Jahr 2019 zu teilweise nur 200 Flugbewegungen pro Tag im Jahr 2020." Während er sich sicher sei, dass niemand freiwillig noch einmal die letzten zwei Jahre durchleben wöllte, schenkte diese Reduktion den Flugsicherungen die Möglichkeit, die bereits bestehenden Pläne deutlich zu beschleunigen.

Und so geschah es, dass am 9. März 2021 zum ersten Mal in der Geschichte des OTS kein einzige Westbound-Track veröffentlicht wurde. Insgesamt folgten 20 weitere Tage, an denen einfach gar keine NATs veröffentlicht wurden. Außerdem wurden an vielen anderen Tagen auf weniger Flight Levels NATs publiziert, als das vor Corona der Fall war. Perspektivisch soll der ganze nordatlantische Luftraum NAT-frei werden.

Lesen Sie auch: Blick aus dem Fenster einer Boeing 787 über die Tragfläche © AirTeamImages.com / Simon Willson Antworten aus dem Cockpit (5) Lesen Sie auch: Warum ist ein Flug nach Amerika länger als der Rückflug? Antworten aus dem Cockpit (5)

Zwar haben Airlines bereits jetzt eine Möglichkeit, auf die möglichen Routen Einfluss zu nehmen, indem sie vorab an die relevanten Kontrollzentren ihre Wünsche kommunizieren. Bis 19:00 Uhr UTC für die nach Westen gehenden Tracks des kommenden Tages und bis 10:00 Uhr UTC für die nach Osten gehenden Tracks der kommenden Nacht kann eine Airline eine sogenannte Preferred Route Message (PRM) schicken. Diese Wünsche finden dann Beachtung in der gemeinsamen Planung der Flugsicherungsstellen Shanwick und Gander. Dennoch erlaubt die Möglichkeit zur komplett freien Routen-Planung viel größere Freiheiten.

Auch Lufthansa verwendet diese Option. Ein Sprecher bestätigte auf airliners.de-Anfrage: "Wir nutzen diese Möglichkeit seit dem ersten März und begrüßen sie, da wir nun je nach Windprognose noch optimaler planen können."

Direktere Routen schonen Umwelt

Und diese Freiheiten bringen einige Vorteile mit sich: NATS zitiert eine Studie, laut der jede wegrationierte Flugminute 51 Pfund, oder umgerechnet 61 Euro spart. Einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben die direkteren Routen auch. Logisch, denn immer, wenn Treibstoff gespart wird, bedeutet das im Umkehrschluss, dass weniger CO2 produziert wird.

Nach einer Studie, welche 2021 in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Environmental Research Letters erschienen ist, können durch direktere und dennoch windoptimierte Routen je nach Richtung zwischen 0,7 und 16,4 Prozent der Distanz gespart werden. Am Beispiel der Verbindung New York-London wird aufgezeigt, dass dadurch 1,7 Prozent der CO2-Emissionen auf westwärtigen und sogar 2,5 Prozent der CO2-Emissionen auf ostwärtigen Flügen eingespart werden können. Auf Basis der verfügbaren Sitzplätze zwischen New York und London im Jahr 2019 würde das eine Einsparung von knapp 27 Millionen Tonnen CO2 im Jahr bedeuten.

Der sogenannte Free Route Airspace findet in immer mehr Regionen Anklang. Eurocontrol startete das Projekt 2009 in Portugal. Inzwischen sind große Teile Europas befliegbar, ohne sich an Luftstraßen orientieren zu müssen. Bis 2024 plant die europäische Flugsicherungsagentur, quasi komplett Europa als Free Route Airspace zu organisieren. Laut Berechnungen der EU wird dieser dann vollständig umgesetzte Single European Sky zehn Prozent der Treibhausemissionen gegenüber der Ausgangssituation einsparen.