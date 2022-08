Es geht los: Norse Atlantic Airways verbindet Berlin mit New York. Kurz danach wird es mit einer Boeing 787 der jungen, norwegischen Low-Cost-Langstreckenairline von der deutschen Hauptstadt aus nach Los Angeles gehen. Damit ist Norse die erste Billigairline, die Deutschland per Langstrecke direkt mit den USA verbindet.

Die Langstrecke gilt als ein Wagnis, das europäische Low-Cost-Carrier normalerweise nicht auf sich nehmen; zu kompliziert und riskant ist es, die Langstrecke zu Billigtarifen zu bedienen. Norwegian ist damit gescheitert. Norse geht das Risiko aber ein.

"Ich habe jetzt nur ein Ziel, und das ist, nicht pleitezugehen", soll CEO Bjørn Tore Larsen vor dem Erstflug seiner Airline am 14. Juni von Oslo nach New York gesagt haben, berichtet die "FAZ". "Jeder weiß, dass es nahe am Wahnsinn ist, eine neue Airline zu starten, und in jedem Fall ein sehr guter Weg, um sehr viel Geld zu verlieren. Aber was uns betrifft, bin ich überzeugt, dass wir unsere Kunden zufriedenstellen werden und dabei Gewinn einfliegen."

Pilot und Schiffahrtmanager gründet Norse

Bjørn Tore Larsen © Norse Atlantic Airways

Bjørn Tore Larsen ist nicht nur Geschäftsführer, sondern auch einer der Gründer von Norse. Wie der "Business Insider" in einem Porträt schreibt, ist Larsen selbst Pilot und besitzt unter anderem ein Type Rating für die Boeing 747. Zudem ist er bis heute als Vorsitzender bei verschiedenen Unternehmen in der Schifffahrtbranche tätig – das Callsign von Norse ist "Longship", auf Deutsch "Langschiff": ein skandinavisches Kriegsschiff, das von den Wikingern entworfen und gebaut wurde. Die Referenz findet sich auch im Logo, das den Bug- und Heckverzierungen des Oseberg-Schiffs nachempfunden ist, einem sehr gut erhaltenen Wikingerschiff, das in Oslo ausgestellt ist.

Dreamliner im Dienst von Norse © NORSE ATLANTIC AIRWAYS

Larsen gründete Norse im Februar 2021, mitten in der Corona-Pandemie, gemeinsam mit Bjørn Kjos, der zuvor Norwegian gegründet hatte, und dem Rechtsanwalt Bjørn Kise, der ebenfalls bereits an der Gründung Norwegians beteiligt gewesen war.

Der Plan ist, mehrere Basen in Europa und den USA zu errichten und mit etlichen vormals bei Norwegian und ihren Tochtergesellschaften eingesetzten Boeing 787 europäische und US-amerikanische Destinationen miteinander zu verbinden.

Im März 2021 schlossen die Anteilseigner eine Privatplatzierung in Höhe von 1,275 Milliarden Norwegischen Kronen (rund 150 Millionen US-Dollar) ab, wie "Bloomberg" damals berichtete. Wenig später folgte der Gang an die Börse, woraus Norse zusätzliche 1,4 Milliarden Norwegische Kronen (rund 165 Millionen US-Dollar) an frischem Kapital generieren konnte.

Neue Airline mit altem Konzept?

Die junge Fluggesellschaft weist damit etliche Übereinstimmungen mit den ehemaligen Langstrecken-Operations der nach Corona deutlich geschrumpften Norwegian auf: angefangen bei der Flotte, die sogar aus den selben Flugzeugen besteht, bis hin zum Management.