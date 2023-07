Wenn Passagiere sich am Flughafen zwischen Shops, Duty Free und Gastronomie die Zeit vertreiben, verschwenden sie wenige Gedanken daran, dass hier alles für sie maßgeschneidert ist. Der Mix an Geschäften und Restaurants, das Angebot, die Lage – hinter allem steckt Kalkül. Mit dem Ziel, die Passagiere zum Einkaufen, Essen und Trinken bestmöglich zu animieren. airliners.de hat mit zwei Experten gesprochen und einen Blick hinter die Kulissen dieses Geschäfts geworfen.

Was haben ein Supermarkt und ein Flughafen gemeinsam? Nichts, werden die meisten denken. Die Gemeinsamkeiten aber sind größer als man glaubt.

In einem Supermarkt ist nichts zufällig angeordnet. Die Körbe am Gang sollen die Kunden bremsen, um zur Frischeabteilung zu kommen, muss der gesamte Markt durchquert werden, und die Produkte mit der höchsten Marge befinden sich in den Regalen auf Augenhöhe.

Auch auf Flughäfen ist im Retail-Bereich nichts dem Zufall überlassen. Der Mix der Geschäfte und Restaurants, das Sortiment, die Preise, die Passagierströme. Alles ist wohl überlegt. Das Ziel: den Passagieren ein Angebot und Erlebnis zu bieten, das zum Konsum anregt.

Das war nicht immer so, sagt Philipp Ahrens, er leitet das Center Management am Flughafen Wien. Bis Ende der Neunziger Jahre genügten eine Café Bar und ein Duty Free Shop.

Zapfmeisterei am Flughafen Wien, von links nach rechts Mag. Julian Jäger, Vorstand Flughafen Wien AG; Ursula Fürnhammer, CEO Lagardère Travel Retail Austria; Harald Mayer, Geschäftsführer Ottakringer Brauerei. © Flughafen Wien

Dann entstanden die Hubs: "Die Menschen verbrachten mehr Zeit am Flughafen und man hat Konzepte entwickelt, um diese Zeit und die Kaufkraft der Passagiere zu nutzen", erklärt Ahrens. Im Raum zwischen Sicherheitskontrolle und Gate, in dem die Passagiere freiwillig "gefangen" sind.

Damit Passagiere sich wohlfühlen, Essen und Trinken und Einkaufen, "müssen wir ein Erlebnis bieten, das Gefühl vermitteln, hier gibt es etwas Besonderes", sagt Ursula Fürnhammer, Geschäftsführerin von Lagardère Travel Retail Austria.

Das Unternehmen betreibt weltweit mehr als 5000 Geschäfte für Reiseutensilien, Duty Free, Bekleidung und Restaurants mit einem Umsatz von 5,2 Milliarden Euro 2022. In Deutschland betreibt das Unternehmen 214 Geschäfte auf neun Flughäfen, 30 Bahnhöfen sowie weiteren 14 touristischen Standorten und beschäftigt 1800 Mitarbeiter.

Ein "Tech2Go"-Geschäft von Lagadère Travel Retail am Flughafen Brisbane. © Lagadère Travel Retail

Für jede Zielgruppe etwas, so könnte man in wenigen Worten die Frage nach dem richtigen Mix an Geschäften und Restaurants beantworten. Es beginnt damit, dass sich die Flughäfen überlegen, welches Geschäft, welches Restaurant, an welchem Platz am besten hinpassen könnte.