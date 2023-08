Die Einführung neuer Flugzeuge ist oft ein glanzvolles Ereignis, das Ende betagter Jets dagegen eher unrühmlich. Dass sich Hersteller darum kümmern, Maschinen am Ende ihres Lebenszyklus sortenrein zu zerlegen und Rohstoffe zu recyceln ist relativ neu – und etwa bei Verbundstoffen bisher schwierig.

Viele Jahrzehnte lang wurden Verkehrsflugzeuge am Ende ihrer Lebenszeit auf Abstellplätzen etwa im Südwesten der USA oft mehr oder weniger sich selbst überlassen, später ausgeweidet, einzelne Teile zur Wiederverwendung entfernt und weiterverkauft.

Der große Rest wurde durch an Baggerarmen hängende hydraulische Greifer grob zerlegt, die reinen Aluminiumteile in Containern gesammelt und an Altmetallhändler verkauft, die sie einschmolzen und dann als Rohmaterial zum Beispiel für Getränkedosen wieder verkauften.

Das Recycling von Flugzeugen, die Weiterverwendung ganzer Bauteile oder wertvoller materieller Bestandteile als Sekundärrohstoffe war die ersten hundert Jahre des Passagierflugs nahezu kein Thema.

Einfach auf Deponien vergraben

Ein erschreckend großer Anteil an Flugzeugresten wurde einfach auf Deponien vergraben, das ist neben der Verbrennung die billigste Methode, vermeintlich nutzlose Stoffe loszuwerden. Schon ab 250-300 Euro pro Tonne lassen sich nach Airbus-Angaben hier sogar Gefahrstoffe abladen. Dies sei allerdings nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine Frage des sozialen Drucks, dem sich Flugzeugeigner zunehmend ausgesetzt sehen, diese Praxis zumindest stark zu verringern.

Noch um 2008 wurden nach Boeing-Angaben 35 Prozent der Überbleibsel alter Flugzeuge irgendwo unter die Erde gebracht in Deponien, 50 Prozent konnten zur anspruchslosen Weiternutzung wie etwa für Getränkedosen weiterverwendet werden, nur 15 Prozent fanden in höherwertigeren Funktionen ein neues Dasein. Damals erklärte es die Branche zum Ziel, künftig 45 Prozent industriell in hochwertigen Anwendungen weiter zu nutzen, den Anteil der vergrabenen oder verfeuerten Flugzeugteile auf fünf Prozent zu senken, dafür aber zehn Prozent wieder im Bereich der Luft- und Raumfahrt einzusetzen, 25 Prozent zur Energieerzeugung und nur 15 Prozent für anspruchslose Aufgaben.

Über den Text

Dieser Text ist die aktualisierte, gekürzte Fassung eines Kapitels aus dem Buch "Fly Green – Nachhaltige Luftfahrt", das Andreas Spaeth als Co-Autor zusammen mit Frank Lassak in Zusammenarbeit mit dem DLR verfasst hat. Erschienen beim Motorbuch Verlag, 208 Seiten, 240 x 170 mm, 29,90 Euro

Erst nach der Jahrtausendwende hat die Luftfahrtindustrie erstmals branchenweit erkannt, dass es Handlungsbedarf gibt, und das nicht nur aus Umweltgedanken, sondern auch aus purem Eigennutz: In Flugzeugen sind hochwertige Materialien verbaut, die zunehmend knapper und teurer werden und deren Herstellung immense Mengen an Energie erfordert, es geht also um die bessere Nutzung von Ressourcen.

Erst 2006 startete Airbus das Programm "Pamela" (Process for Advanced Management of End-of-Life Aircraft) und zerlegte auf dem Flughafen Tarbes-Lourdes im Südwesten Frankreichs einen ausrangierten, damals 24 Jahre alten Airbus A300B4. Das dauerte ein ganzes Jahr. Das Ziel war, Verfahren für das künftige systematische Flugzeugrecycling zu entwickeln. Anstelle der vorher üblichen, eher planlos groben Zerstörung alter Flugzeuge sollte eine sorgfältigere Zerlegung treten.

Ein Prototyp des Airbus A350 ist in Tarbes/Lourdes eingemottet, im Hintergrund eine zuvor in Diensten der SAA stehende A340 mit demontierten Triebwerken. © Andreas Spaeth / Andreas Spaeth

Vor "Pamela" war die Bilanz verheerend

Bis dahin konnten nur etwa 60 Prozent des Flugzeuggewichts überhaupt erhalten und davon gerade die Hälfte recycelt werden – eine verheerende Bilanz in Sachen Nachhaltigkeit. Daher wollte man mit Pamela auch eine sogenannte umgekehrte Lieferkette etablieren – die Rückgewinnung wertvoller Materialien und ihre erneute Einspeisung in den Produktionsprozess. Dass damit auch ein Geschäft zu machen wäre, zeichnete sich schon damals ab – 2008 kostete eine Tonne Aluminium bis zu 2400 Euro, die gleiche Menge Titan sogar bis zu 22.000 Euro – abhängig von der Reinheit.