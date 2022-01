Der zweitgrößte deutsche Flughafen hinkt bei der Luftfracht zurück. Das will München nun aber verstärkt angehen. Kleine Erfolge gibt es bereits. So fliegt Qatar Airways für DB Schenker ab sofort regelmäßig nach Bayern.

München ist zwar in Sachen Passagieren der zweitgrößte Flughafen Deutschlands, liegt aber beim Luftfrachtaufkommen mit 167.000 Tonnen im Jahr 2021 nur an vierter Stelle hinter Frankfurt, Leipzig und Köln-Bonn.

"Wir sind in erster Linie ein Passagierflughafen", bestätigt Münchens Cargo-Chef Markus Heinelt. Doch das hat sich während der Pandemie deutlich geändert: Es gibt mehr Fracht-, aber weniger Passagierflüge. Ein Paradigmenwechsel? Vielleicht. Der neue Trend ist zumindest ein Zeichen dafür, dass der Flughafen von mehr Frachtunternehmen bevorzugt werden könnte, hofft Heinelt.

Ein Wunsch, der offenbar in den Chefetagen von DB Schenker und Qatar Airways geäußert wurde. Am Montag (17. Januar) war zum ersten Mal eine Boeing 777-200F der Airline in München gelandet. "Wir haben das Flugzeug gechartert, um unseren Kunden die von ihnen benötigten Luftfrachtkapazitäten anbieten zu können", so Mario Arnold von DB Schenker gegenüber "CargoForwarder Global".

Das Flugzeug wird zweimal wöchentlich auf den Strecken Bangalore, Doha, München und Chicago Rockford eingesetzt. Die Landung auf Flughäfen wie München oder Rockford "passt zu unserer Strategie, vor allem Flughäfen anzufliegen, die - im Gegensatz zu den großen globalen Drehkreuzen - nicht überlastet sind", erklärt der Pressesprecher die Luftverkehrsphilosophie des Unternehmens.

Eine Strategie, die sich auszuzahlen scheint, wie die Zahlen belegen: So wurden 2019 insgesamt 210 Vollcharterflüge im Auftrag des Logistikriesen durchgeführt. Ein Jahr später hatte sich diese Zahl auf 2100 Flüge verzehnfacht, und 2021 wurde die Rekordzahl von 2333 Charterflügen erreicht: die höchste Zahl in der 150-jährigen Geschichte des Logistikers.

Der Höhenflug wird im kommenden Geschäftsbericht 2021 von DB Schenker dokumentiert und soll sich 2022 fortsetzen, prognostiziert Arnold. Dazu trage unter anderem der Flug BLR-DOH-MUC-RFD bei, so der Sprecher. Die Frequenz könne bei steigender Kundennachfrage sukzessive erhöht werden.

Entwicklung der Luftfracht am Flughafen München Jahr Fracht 2011 303 2012 287 2013 285 2014 305 2015 338 2016 356 2017 373 2018 358 2019 339 2020 153 2021 175 An und ab, in tausend Tonnen. Quelle: Flughafen München

Anklopfen an Türen

Die Strategie von DB Schenker, nicht überfüllte Flughäfen zu nutzen, ist Wasser auf die Mühlen der Münchner, insbesondere die von Frachtchef Heinelt. Der gebürtige Hamburger ist seit 2003 am bayerischen Flughafen tätig, derzeit als Director Cargo Development.

Seitdem klopft er bei Spediteuren und Luftfrachtunternehmen in Süddeutschland an und versucht, sie davon zu überzeugen, ihre Importe und Exporte über MUC abzuwickeln. Initiativen, die sich bis zu einem gewissen Grad ausgezahlt haben, wie Turkish Cargo, Airbridge Cargo oder die moldawische Fluggesellschaft Aerotranscargo beweisen, die alle regelmäßig München anfliegen.

Das Gleiche gilt für die großen Integratoren, DHL, Fedex und UPS. DHL Express hat kürzlich seine Flüge von fünf auf zehn pro Woche verdoppelt. Gleichzeitig erweitert der Expressdienstleister seine Bodenkapazitäten am Münchner Flughafen, wo derzeit ein 8000 Quadratmeter großes Verteilzentrum gebaut wird. Es soll 70 Millionen Euro kosten und bis Ende 2022 in Betrieb genommen werden.

Qatar Airways eröffnet eine neue Frachtverbindung nach München. © Flughafen München

Mitarbeiter verlagert

Für eine Antwort auf die Frage, was München vom 400 Kilometer entfernten Mega-Cargo-Hub Frankfurt unterscheidet, muss Heinelt nicht lange nachdenken: "Wir heben uns in Sachen Qualität ab, dank unserer hervorragenden Bodeninfrastruktur, die schnelle Abfertigungszeiten für die Fluggesellschaften und eine schnelle Belieferung der Kunden ermöglicht."

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Unterschied ausmachen. So hat der Flughafen München zwölf Mitarbeiter seiner Abfertigungstochter Aeroground zum Frachtabfertiger Cargogate verlagert. Wegen des Einbruchs des Passagieraufkommens (das sich allerdings inzwischen wieder erholt) befinden sich die Mitarbeiter der Aeroground wie viele andere Flughafenmitarbeiter derzeit in Kurzarbeit. Durch die von den Gewerkschaftsvertretern genehmigte Versetzung zu Cargogate wurde diesen Flugzeugabfertigern eine Vollbeschäftigung gesichert.

Dank dieses Schrittes konnten auch in Spitzenzeiten konstante Warenströme gesichert werden. "Was zählt, ist das Gesamtpaket, das wir dem Markt bieten: vom Trucking über die schnelle Abfertigung der Sendungen, die Zollabfertigung, die Sicherheitskontrollen, die vielen weltweiten Flugverbindungen und die gute Erreichbarkeit der Frachtgebäude am Flughafen", erläutert Heinelt.

Viel Luftfracht startet im Süden

Und es gibt noch ein weiteres Argument, das für München spricht: So stammen 40 Prozent des gesamten Luftfrachtaufkommens in Deutschland von Produzenten aus dem Süden und Südwesten des Landes. Da der LKW-Transport über weite Strecken aufgrund steigender Treibstoffkosten und vor allem der hohen Treibhausgasemissionen von Politik und Öffentlichkeit zunehmend kritisch gesehen wird, zeichnet sich ein Paradigmenwechsel ab.

Es ist besser, die Sendungen per Lastwagen zu einem nahe gelegenen Flughafen zu bringen, der über ein weltweites Flugnetz verfügt, als sie auf der Straße quer durch Europa zu einem weit entfernten Flughafen zu transportieren.

Der Druck auf die Anbieter nimmt zu, und die Chancen für München, von weiteren All-Cargo-Carriern als Zielort gewählt zu werden, sind durchaus vorteilhaft. Die ökologische Frage ist ein unwiderlegbares Argument, das Heinelt in die Karten spielt, wenn er mit der Industrie über ihre Frachtströme spricht.