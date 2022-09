Lufthansa ist wieder vollständig in privater Hand, der Steuerzahler gewinnt und nun geht es weiter durch Krisen dieser Zeit. Denn nach Corona ist vieles anders und so manches kaum absehbar.

Der Staat hat seine letzten Anteile an der Lufthansa verkauft, sodass der Konzern nun wieder komplett in privater Hand ist. Für den Steuerzahler hat sich das Investment gelohnt. Für Lufthansa auch. Jetzt beginnen neue Herausforderungen. Ein Rück- und Überblick.

Manchmal geht ein staatliches Rettungsmanöver mit einem üppigen Gewinn aus. Gute zwei Jahre nach der spektakulären Lufthansa-Rettung hat der deutsche Staat die letzten Anteile an dem Airline-Konzern verkauft. Der bundeseigene Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) hat dabei einen Gewinn von 760 Millionen Euro realisiert.

Mit 1,07 Milliarden Euro überstiegen die insgesamt erzielten Erlöse aus dem Aktienpaket den eingesetzten Betrag von 306 Millionen Euro deutlich.

Lufthansa hatte zudem nach eigenen Angaben 92 Millionen Euro Zinsen für Kredite und stille Einlagen des deutschen Staats gezahlt. Diese sind bereits zum November 2021 vollständig zurückgeführt worden.

Der WSF war im Juni 2020 über eine Kapitalerhöhung in den Besitz von gut 20 Prozent sämtlicher Lufthansa-Aktien gekommen und hatte dafür nur den Nennwert von 2,56 Euro pro Stück zahlen müssen. Der Großteil des nun realisierten Gewinns erklärt sich aus der Differenz zum deutlich höheren Börsenkurs von derzeit um die sechs Euro.

"Mit dieser erfreulichen Bilanz endet die Beteiligung des WSF und das Unternehmen liegt wieder in privaten Händen", erklärte Jutta Dönges, die den WSF als Geschäftsführerin verantwortet. Die Finanzagentur des Bundes hatte am Dienstagabend in Frankfurt mitgeteilt, der Bund habe die in der Corona-Krise aufgebaute Beteiligung an der Lufthansa beendet.

Dabei hätte der Staat sogar noch mehr erlösen können. Mitte Februar war der Kurs der Aktie bis auf gut 7,90 Euro gestiegen. Danach war es dann im Zuge der Börsenturbulenzen infolge des Ukraine-Kriegs aber wieder merklich abwärts gegangen.

Insgesamt neun Milliarden an Hilfen

Deutschland, Österreich, die Schweiz und Belgien hatten dem Lufthansa-Konzern nach dem Zusammenbruch des Luftverkehrs infolge der Corona-Pandemie unter die Flügel gegriffen. Insgesamt sagten die Heimatländer der Lufthansa-Group-Airlines Lufthansa, Austrian, Swiss und Brussels dem Konzern neun Milliarden Euro zu.

Der Löwenanteil der Summe stammte aus Deutschland. Sechs Milliarden Euro einschließlich des Aktienpakets entfielen auf den WSF, während die staatliche KFW-Bank einen Kredit über eine Milliarde Euro beisteuerte.

Leitwerke von Flugzeugen der Lufthansa Group. © Lufthansa Group

Die Lufthansa Group nahm von diesen Hilfen nach eigenen Angaben nur 3,8 Milliarden Euro in Anspruch. Schon im November 2021 hatte Lufthansa alle Finanzhilfen zurückgezahlt und nicht abgerufene Mittel gekündigt.