Hintergrund

mnini wfdck lcbbm dkm dfnx, lwmddom uzbz fssfsj Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Die Luftfahrt hat das Reisen als solches revolutioniert. Zum einen ist der Reiseverkehr durch die Luftfahrt schneller, bequemer und vor allem effizienter geworden.

Zum anderen hat der Luftverkehr überhaupt erst die Möglichkeit geschaffen, weiter entfernt liegende Reiseziele zu erreichen. Dabei hat sie indirekt den weiter entfernt liegenden Reisezielen die Möglichkeit geboten, sich überhaupt als Tourismusdestination zu entwickeln und von der Globalisierung zu profitieren.

Wo früher Monate beschwerlich mit dem Schiff zurückgelegt werden mussten reichen heute einige Stunden, um in den Urlaub zu fliegen. Die Zeitersparnis ist dabei sicherlich der größte Aspekt, der hier einen erheblichen Einfluss auf den Tourismussektor hatte und bis heute hat. Der Komfort des Reisens spielt dabei sicherlich auch eine große Rolle; so kann die Zeit im Flieger frei genutzt werden. Hier lässt sich das ökonomische Argument der Opportunitäten anbringen; im Gegensatz zur Reise mit dem Auto kann die Reisezeit zur Arbeit- oder Freizeitgestaltung genutzt werden.

Über die Autorin { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/06/voit-LXOlb2__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Prof. Dr. Ann-Katrin Voit"} } Prof. Dr. Ann-Katrin Voit ist Professorin für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftspolitik an der Hochschule für Oekonomie und Management (FOM) in Essen. Sie forscht zu Themen der Nachhaltigkeit und internationalen sowie nationalen Wirtschaftspolitik. Kontakt

Früher waren nur Reisen in einem Radius realisierbar, die mit dem Auto oder vielleicht noch mit der Bahn möglich waren. Dazu zählen, anders als beim Fliegen, aber keine weit entfernten Länder, die mit langen und vermutlich beschwerlichen Überlandfahrten hätten erreicht werden können. So sind durch die Flugreise die Barriere zu anderen Kontinenten und exotischen sowie abgelegenen Reisezielen aufgehoben und der Möglichkeitsspielraum wächst.

Das Limit als solches stellen nur die verfügbaren Flugverbindungen und die Flugpreise dar – nicht aber die Ziele selbst. Gut erkennbar ist es an den Flügen zum Mond, die hier mit dem Weltraumtourismus die nächste Form des Reisens einläuten.

Dadurch, dass das durchschnittliche reale Einkommen und damit die Kaufkraft in vielen Ländern gestiegen ist und Flüge durch zunehmenden Wettbewerb teilweise sehr günstig wurden, ist die Gruppe der (potentiellen) Nachfrager deutlich gestiegen und Reisen ist, besonders in Industrieländern wie Deutschland, für eine breite Bevölkerung zugänglich geworden.

So steigt grundsätzlich die Nachfrage nach Tourismusdienstleistungen und damit auch nach Flügen als solches. Heute kann daher vom Massentourismus in einigen Zielen wie Spanien, Ägypten oder der Türkei gesprochen werden, der durch erschwingliche und verfügbare Flugverbindungen erst möglich wurde.

Die erhöhte Mobilität steigert damit auch den Bedarf an touristischen Unterkünften, Restaurants, Ausflugstouren und weiteren touristischen Dienstleistungen. Das schafft in den Zielländern Arbeitsplätze und wirkt sich positiv auf die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes aus.

Der oben bereits angesprochene Vorteil durch die Opportunitäten, also die Zeit auf dem Reiseweg, die alternativ genutzt werden kann, wird durch den Reisekomfort des Luftverkehrs ergänzt. So bieten die modernen Flugzeuge einige Annehmlichkeiten wie beispielsweise bequeme Sitze, Unterhaltungssysteme, Verpflegung und Zugriff auf das Internet.

Ökonomische Win-Win-Situation

Nachfolgend soll explizit auf die ökonomische Vorteilhaftigkeit und die damit zusammenhängenden Wechselwirkungen eingegangen werden. Wie bereits oben argumentiert, ist die Verfügbarkeit von Luftverkehrsanbindungen neben dem Preis ein wesentliches Entscheidungskriterium für eine Tourismusdestination.

Die Luftfahrtindustrie ermöglicht es so Ländern, die ökonomische Vorteilhaftigkeit des (internationalen) Tourismus nutzen zu können. Sie sind also stark an gut ausgebauten Flugnetzen und (neuen) Flughäfen interessiert um so einen Wettbewerbsvorteil vor anderen Destinationen zu haben.

Ein Tui-Mitarbeiter zeigt zwei Passagierinnen an einem Flughafen den Weg. © dpa / Germán Lama { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2021/06/5fa5bc00eff359e7-RTxmmU__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Germán Lama"} } Ein Tui-Mitarbeiter zeigt zwei Passagierinnen an einem Flughafen den Weg. © dpa / Germán Lama

Dadurch, dass auch die Luftfahrtindustrie selbst profitiert durch den Verkauf der Flugtickets und der dadurch generierten Nachfrage besteht hier eine Win-Win-Situation. Es werden neue Reisemöglichkeiten geschaffen, in neue Flugzeuge investiert, und so weiter.

Der Tourismussektor selbst ist ein wesentlicher Wirtschaftssektor, dessen positive Auswirkungen sich, wie bereits angesprochen, auch auf weitere Sektoren übertragen. Diese positiven Effekte in Form von Arbeitsplätzen schlagen sich auch bei den Airlines, Flugzeugherstellern, Flughafenbetreibern, Wartungs- und Reparaturdienstleistern, Sicherheitsdiensten, Catering und weiteren Bereichen nieder).

Es gibt hier eine Vielzahl von direkt und indirekt geschaffenen Beschäftigungsmöglichkeiten, die sich ebenfalls vorteilhaft auf die Volkswirtschaft auswirken. Die Arbeitsplätze, die dem Tourismus direkt zuzuordnen sind bieten insbesondere den Ländern eine Chance, deren wirtschaftlicher Kernbereich nahezu vollständig auf Tourismus ausgelegt ist. Dazu zählen insbesondere Länder mit langen Küsten und direktem Meerzugang sowie höheren Durchschnittstemperaturen.

Kultureller Austausch und Globalisierung

Ergänzend dazu soll auch der kulturelle Austausch angesprochen werden.

Die Luftfahrt ermöglicht das Bereisen und Entdecken fremder Länder und damit auch unbekannter Kulturen. Diesen Austausch kann es nur mit Hilfe von Flugreisen geben; da Menschen nur auf diese Weise persönlich miteinander in Kontakt treten können und so die kulturellen Unterschiedene erleben und voneinander lernen können.

Menschen begrüßen sich an einem Flughafen. © dpa / Alejandro Martínez Vélez { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2021/06/5fa58e0017bdb514-9zZHzp__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ Alejandro Martínez Vélez"} } Menschen begrüßen sich an einem Flughafen. © dpa / Alejandro Martínez Vélez

Diese Begegnungsmöglichkeiten können es in modernen Zeiten natürlich auch über das Internet in virtueller Form geben, dennoch bleibt es eine besondere und einzigartige Erfahrung wenn Reisende und Einheimische aufeinander treffen. Diese gesammelten Erfahrungen aus erster Hand helfen, die jeweils andere Kultur zu erleben und zu verstehen und auch die damit verbundenen Traditionen besser einordnen zu können.

Die direkte Interaktion schafft ein tieferes Verständnis was zu einer höheren Wertschätzung aber auch Akzeptanz führen kann. Im Idealfall trägt dies zu toleranteren und offeneren Gesellschaften bei, weil kulturelle Vorurteile und Stereotype überwunden werden können.

Diese Form des Erlebens wird sogar auf institutioneller Ebene gefördert indem Regierungen und Organisationen Programme imitieren, die diesem Zwecke dienen. Dazu gehören beispielsweise das Erasmus-Programm für Studierende oder der Schüleraustausch. Ziel ist es, Wissen und Erfahren auszutauschen und diese zu teilen. Einerseits werden so kulturelle Traditionen gewahrt, andererseits kann es zum Austausch von Ideen und Innovationen kommen. Eine Klassenfahrt als solches kann ebenfalls durch eine Flugreise unternommen werden, ein Wissenschaftlicher wird eine internationale Konferenz je nach Distanz gegebenenfalls via Flugzeug bereisen.

Es zeigt sich, dass der Tourismus und die Luftfahrt eng miteinander verbunden sind. Die Luftfahrt als solches hat Tourismus in einigen Ländern und damit die Globalisierung erst möglich gemacht.

Ohne die Möglichkeit des Fliegens hätten diese Länder vermutlich nicht die gleiche wirtschaftliche Entwicklung genossen und wären heute keine Tourismusdestinationen. Diese wirtschaftlichen Vorteile sind dabei nicht zu unterschätzen. Dennoch sollten auch Aspekte wie der kulturelle Austausch berücksichtigt werden, da dieser sich ebenfalls positiv auf die Wahrnehmung und Toleranz auswirken kann.