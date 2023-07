Wenn Flugzeuge im Passagiereinsatz nicht mehr rentabel fliegen, werden sie manchmal als Frachter wieder in Betrieb genommen. Konvertierungen werden von den großen Herstellern angeboten, aber es gibt auch andere Anbieter. Einer setzt dabei auf einen Lift statt auf eine Luke.

IAI bietet den Umbau von 767-Flugzeugen zur 767BDSF (Bedek Special Freighter) an.

Der hohe Kostendruck in der Passagierluftfahrt sorgt mitunter dafür, dass Flugzeuge vergleichsweise jung aus der Flotte genommen werden. Doch was passiert mit den Flugzeugen, wenn eine Airline kein Interesse mehr hat?

Verkauft, verschrottet oder zum Ersatzteillager umfunktioniert werden sie nicht in jedem Fall. Manche Flugzeuge werden stattdessen zum Frachter umgebaut.

Doch es hängt auch vom Flugzeugtyp ab. Ein vergleichsweise junger, aber ausgemusterter Airbus A380 wird wohl eher zum Ersatzteilspender, einfach weil es keine Fracht-Infrastruktur für den Doppeldecker gibt.

Eine A330 oder eine 767 haben hingegen gute Chancen, als P2F- oder BCF-Variante weiterzufliegen, die Airbus (Passenger to Freighter über Elbe Flugzeugwerke) und Boeing (Boeing Converted Freighter) sogar direkt anbieten.

Die Einsatzdauer eines Flugzeugs kann so nochmal deutlich verlängert werden. Manch ein Umbauspezialist verspricht bis zu zwei zusätzlichen Jahrzehnten Einsatzzeit. So kommt es denn auch, dass man insbesondere im Frachtbetrieb noch viele ungewöhnliche Maschinen antrifft. Alter und vergleichbar geringe Effizienz haben hier offensichtlich kein so großes Gewicht.

Ein Mitarbeiter der EFW Elbe Flugzeugwerke GmbH, arbeitet am Flughafen Dresden am Umbau eines Airbus A300 zum Frachtflugzeug. © DPA / Robert Michael { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/05/5fad6000b8c45fcc-Gyt96g__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DPA/ Robert Michael"} } Ein Mitarbeiter der EFW Elbe Flugzeugwerke GmbH, arbeitet am Flughafen Dresden am Umbau eines Airbus A300 zum Frachtflugzeug. © DPA / Robert Michael

Konvertierte Frachter ergänzen viele Frachtflotten weltweit. Es sind auch beileibe nicht nur die Sparfüchse unter den Frachtfluggesellschaften, die mit umgebauten Passagierflugzeugen arbeiten. So nutzt beispielsweise DHL seit über 20 Jahren nicht nur Boeing 757-200SF (Special Freighter), die früher einmal im Passagierdienst waren. Auch bei Fedex und Lufthansa Cargo sind zum Frachter umgerüstete Flugzeuge unterwegs.

Die Frachtabkürzungen und Umbauten

Ein zum Vollfrachter umgebautes Passagierflugzeug kann man in der Regel an der Variantenbezeichnung erkennen. Häufigster Bezeichner ist dabei das F für Freighter. Doch das bezeichnet oft auch die Maschinen, die fabrikneu als Nur-Frachter ausgeliefert wurden.

Umgebaute Flugzeuge haben hingegen oft komplexere Bezeichnungen. Bei Boeing ist es etwa BCF für Boeing Converted Freighter. Airbus nutzt P2F für Passenger to Freighter. Manchen Flugzeugbezeichnungen kann man die Frachteignung aber nicht so einfach ansehen. Eine Dash 8-400QC ist etwa ein Frachter, der per "Quick Conversion" auch vergleichsweise spontan mit zum Frachter umkonfiguriert werden kann.

Beim Umbau wird auch der Boden verstärkt. Später wird noch ein Rollensystem eingebaut, um Paletten bewegen zu können. © DPA / Robert Michael { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/05/5fad6000d15cd228-Fu7XRh__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DPA/ Robert Michael"} } Beim Umbau wird auch der Boden verstärkt. Später wird noch ein Rollensystem eingebaut, um Paletten bewegen zu können. © DPA / Robert Michael

Das ist aber bei größeren Flugzeugen eher die Ausnahme. Für die meisten Umbauten gehört eine starke Modifikation des Rumpfes dazu. In der Regel braucht es nämlich eine große Frachttür auf dem (ehemaligen) Passagierdeck. So lassen sich große Standard-Container ins obere Deck bringen.