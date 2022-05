Hintergrund Landtagswahl in NRW: Was die Parteien für die Luftfahrt vorhaben

Am Sonntag wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Der Wahlausgang wird Auswirkungen auf den Luftverkehr in Deutschland haben, denn die luftverkehrspolitischen Standpunkte sind zum Teil grundverschieden. Ein Blick in die Programme.

Von Robert Karopka