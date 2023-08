Hintergrund

Passagiere stehen am Service-Schalter der Fluggesellschaft SAS.

Öffentliche Kritik an der Luftfahrtindustrie ist keine Seltenheit. Annullierte oder verspätete Flüge, verlorenes Gepäck und Technikprobleme bedrohen immer wieder den Ruf der Branche – und Kunden zögern nicht, negative Reiseerfahrungen online zu äußern.

Hinzu kommt, dass die Nachfrage trotz steigender Kosten für Flugreisen weiter wächst und die Branche durch den Zustrom von Reisenden auch mit einem erhöhten Druck auf ihre Kundendienstteams rechnen muss.

Dennoch machen die Airlines immer wieder dieselben Fehler. Eine Fluggesellschaft hat sogar die Möglichkeit, dass ihre Kunden sie telefonisch erreichen können, gänzlich abgeschafft. Wenn die Reisepläne von Kunden betroffen sind, brauchen sie schnelle Antworten und Lösungen – und hier kommt künstliche Intelligenz (KI) ins Spiel.

Große Fluggesellschaften investieren heute bereits in KI: für Gepäcktransfers, wetterbedingte Verspätungen und Flugsteigänderungen. Allerdings kratzen die Airlines damit nur an der Oberfläche dessen, was möglich ist.

Fluggesellschaften müssen sicherstellen, dass jede Kundeninteraktion in einem positiven Ergebnis endet – auch wenn einige Faktoren außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Wie kann also KI eingesetzt werden, um die Kundenzufriedenheit im Transportwesen wirklich zu verbessern?

Datengestützte Kommunikation in Echtzeit

In Zeiten von Störungen und Verspätungen erwarten Reisende schnelle Antworten und Lösungen – besonders als Vielflieger und treue Kunden. Doch viele Fluggesellschaften scheitern bereits an der ersten Hürde, weil sie nicht über die Daten verfügen, die sie benötigen, um komplexe Fragen in Echtzeit zu beantworten.

Die Technologie für den Kundenservice muss in die Systeme der Fluggesellschaft integriert werden, um ein vernetztes Kundenerlebnis zu schaffen, das es den Betreibern ermöglicht, Echtzeit-Updates zu Problemen wie verspäteten Flügen oder verlorenem Gepäck zu liefern.

Die Verlagerung in die Cloud und die Einspeisung von Betriebsdaten in die Kommunikation hilft Fluggesellschaften, ihre Kunden dort abzuholen, wo sie sich befinden – und ein nahtloses Erlebnis über alle Kanäle hinweg zu schaffen.

Die Zusammenführung von Kunden- und Kontextdaten ermöglicht es Airlines, eine 360-Grad-Sicht für jeden einzelnen Kunden zu erstellen, die über alle Kanäle und Berührungspunkte hinweg Konsistenz gewährleistet.

Unabhängig davon, ob sich Kunden für schnelle Self-Service-Optionen entscheiden oder mit einem Ansprechpartner am Telefon sprechen möchten, ist es wichtig, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort Zugriff auf Echtzeitdaten zu haben, um fundierte Interaktionen zu ermöglichen.

Durch die Einbeziehung von Kundendaten, Kontakthistorie und Informationen zur Loyalität können Fluggesellschaften ihre Kommunikation personalisieren und den Mitarbeitern die Werkzeuge an die Hand geben, um Beschwerden zu bearbeiten und den Kunden das Gefühl zu geben, dass sie geschätzt werden.

KI und Analytik können helfen

Die Nutzung von Daten geht über die Verbesserung von Interaktionen hinaus. Die Analyse der Kundenstimmung und der Leistung der Mitarbeiter hilft Airlines, häufige Kundenbeschwerden vorherzusagen, die Kommunikation zu optimieren und schnell und feinfühlig gezielte Antworten zu geben.

Fluggesellschaften müssen in der Lage sein, jede Art von Kundenanfragen zu bearbeiten, selbst zu Spitzenzeiten während der geschäftigen Sommermonate. Mit einem Cloud-basierten Contact Center und einer effektiven Integration von KI können Unternehmen alle eingehenden Anfragen bewältigen und automatisierte sowie Self-Service-Optionen als Puffer für den Erstkontakt nutzen.

Durch die Unterstützung bei Routineanfragen und deren automatisierte Bearbeitung können sich die Airline-Mitarbeiter den Aufgaben widmen, für die sie wirklich gebraucht werden – dem Umgang mit Kunden.

Ein großartiges Beispiel für eine Airline, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ihr Kundenerlebnis zu verbessern und der Nachfrage anzupassen, ist Alaska Airlines. Die Fluggesellschaft – die durchschnittlich 21.000 Anrufe pro Tag bearbeitet – beschloss, ihre alte Contact-Center-Technologie aufzurüsten und in eine Cloud zu verlagern, um den Kunden die Möglichkeit zu geben, sich rund um die Uhr per Anruf, Web-Chat und Text mit der Airline in Verbindung zu setzen.

Die KI-gestützte Contact-Center-Plattform bewältigt unerwartete Nachfragespitzen, darunter bis zu 50.000 Anrufe an nur einem Tag, und schickt ihre Mitarbeiter auf intelligente Weise zu den Kanälen, die mehr Unterstützung benötigen. Somit werden Wartezeiten minimiert und die Kunden dort abgeholt, wo sie sind.

Die Fluggesellschaft nutzt sogar die Agent-Assist-Technologie, um Live-Gespräche für hörgeschädigte Mitarbeiter zu transkribieren und so die Mitarbeitererfahrung zu verbessern.

Erstklassiger Service durch Automatisierung

Die Kombination von menschlichem Einfühlungs- und Urteilsvermögen mit der Geschwindigkeit und dem Umfang von KI ist bei der Bewältigung großer Mengen von stressigen und emotionsgeladenen Interaktionen unerlässlich.

Intelligente virtuelle Agenten (IVAs) – automatisierte Self-Service-Anwendungen, die durch KI unterstützt werden und intuitive Lösungen für häufige Fragen über sprachliche und digitale Kanäle liefern – bieten eine ausgezeichnete Lösung. Fluggesellschaften können ihren Kunden ein verbessertes Self-Service-Erlebnis über alle Kanäle und Märkte hinweg bieten, ohne dass dies Auswirkungen auf ihre Mitarbeiter hat.

Mit KI-Technologien wie der Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP), der Stimmungsanalyse und der Spracherkennung können Fluggesellschaften intuitive und effektive Lösungen ohne die Unterstützung eines Mitarbeiters anbieten und Anfragen effektiv einordnen.

Wenn Probleme ein offenes Ohr oder eine menschliche Verbindung erfordern, kann die Interaktion an einen Ansprechpartner weitergeleitet werden. Dieser ist dann in der Lage, eine menschliche Verbindung herzustellen, wenn es am wichtigsten ist.

KI ist der Schlüssel zur Veränderung der Kundenzufriedenheit im Reisebereich. Da die Probleme andauern und die Interaktionen immer umfangreicher und komplexer werden, müssen Airlines mit den richtigen Tools ausgestattet sein, um den Kunden den gewünschten Service zu bieten.

Jeder Passagier muss darauf vertrauen können, dass seine Fluggesellschaft den bestmöglichen Service bietet – sei es am Telefon, über Self-Service-Kanäle oder in der Luft.

Nick Delis ist Senior Vice President of Sales für die strategischen und internationalen Märkte von Five9 und nutzt seine jahrzehntelange Erfahrung im CCaaS-Bereich, um strategische Initiativen voranzutreiben und das Umsatzwachstum zu steigern. Er arbeitet seit 2013 für Five9 und ist immer auf der Suche nach Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, ihr Kapital zu optimieren, die Rentabilität zu steigern und eine hohe Kundenzufriedenheit und -loyalität zu gewährleisten. Im Laufe seiner Karriere hat Nick Delis eine Vielzahl von Führungspositionen innegehabt, unter anderem: Präsident von Nextierra und CEO von Bouka Consulting. Er besuchte die San Diego State University mit dem Hauptfach Computerwissenschaften.