Der Kassel Airport ist auch zehn Jahre nach seiner Eröffnung höchst umstritten. Befürworter sehen in dem nordhessischen Regionalflughafen ein wichtiges Infrastrukturprojekt für die Region in der Mitte Deutschlands – Kritiker ein Millionengrab.

Am Kassel Airport scheiden sich auch zehn Jahre nach seiner Eröffnung die Geister. Kritiker führen damals wie heute die mangelnde Auslastung und das Dauerdefizit des Regionalflughafens im nordhessischen Calden ins Feld. Dabei gibt es am Regionalflughafen durchaus viel Betrieb. Die Frage ist nur, ob sich der Ausbau dafür gelohnt hat.

Seit seiner Eröffnung nach dem Ausbau im April 2013 ist der Kassel Airport von Krise zu Krise geschlittert: Flüge fielen aus, Fluggesellschaften zogen sich zurück, im Herbst 2016 stand man sogar ganz ohne Linienverkehr da. Das Projekt nahe der nordhessischen Gemeinde Calden bei Kassel galt Kritikern als Millionen-Grab.

Die Gegner wollten den Airport sogar schon wieder zum Verkehrslandeplatz zurückstufen. Doch Ende 2017 entschied die schwarz-grüne Landesregierung: Calden bleibt ein "richtiger" Flughafen. Dabei war der Betrieb auch schon vor Corona defizitär – und wird es zunächst bleiben. Dennoch: Für seine Befürworter war und ist der Airport, dessen Ausbau mit 270 Millionen Euro drei Mal teurer als ursprünglich geplant war, ein Leuchtturmprojekt für die Region.

Mit der Wiedervereinigung ins Zentrum Deutschlands gerutscht, investierte Hessen in die Luftfahrtinfrastruktur im ehemaligen "Zonenrandgebiet" Nordhessen. Kassel liegt nicht nur in der geographischen Mitte Deutschlands, sondern auch in der Mitte der Nord-Süd-Hochgeschwindigkeitsstrecke der Deutschen Bahn und ist Drehpunkt der Autobahnachsen Nord-Süd und Ost-West.

Nicht umsonst hatte sich die Bahn sogar schon vor dem Fall der Mauer entschieden, hier einen wichtigen Stopp für die damals neuen Hochgeschwindigkeitsangebote aufzubauen. Seit 1991 gibt es im Stadtteil Wilhelmshöhe einen großen und damals ebenfalls höchst umstrittenen ICE-Bahnhof inklusive neuer Trasse.

Trotz ICE-Anschluss dauert es dennoch je nach Zugverbindung und Bauarbeiten eineinhalb bis zwei Stunden bis zum hessischen Megadrehkreuz Frankfurt. Da ist man mit dem Zug fast gleich schnell in Hamburg oder Hannover. Mit dem Auto dauert es je Verkehr auch nicht weniger lange bis nach Frankfurt. Hessen ist ein großes Bundesland.

In die Ferien fliegen die Menschen aus Nordhessen daher oft ab Hannover oder Paderborn. Der NRW-Flughafen ist in rund einer Stunde mit dem Auto recht komfortabel über die Autobahn A44 erreichbar, liegt aber in einem anderen Bundesland. An dieser Stelle kam der politisch getriebene Flughafenausbau in Kassel ins Spiel.

Da die Flughafenplanung in Deutschland Ländersache ist, wollte Hessen in der aufstrebenden Region Nordhessen einen eigenen Flughafen bieten. Auch in Hinblick auf die Kapazitätsgrenzen am Flughafen Frankfurt wollte das Bundesland eine Alternative für Punkt-zu-Punkt-Flugangebote. Das erklärte Ziel: 660.000 Passagiere und mindestens eine schwarze Null bei den operativen Kosten bis 2020.

Große Erwartungen noch nicht erfüllt

Mit rund 115.000 Fluggästen im vergangenen Jahr und einem Rekordwert im Jahr 2018 von knapp 132.000 Passagieren bleibt der Airport aber bislang weit hinter diesen einstigen Zielmarken zurück.