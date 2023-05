Lufthansa hat Erfahrung bei der Übernahme ehemaliger Staatsairlines. Ita könnte so erfolgreich werden wie Swiss, hofft Chef Carsten Spohr. Doch zunächst gibt es etliche Herausforderungen – auch intern.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen

Mit dem Einstieg bei der italienischen Staatsairline Ita Airways beginnt für Lufthansa-Chef Carsten Spohr und sein Management eine große Herausforderung. Bei dem Deal, so erzählt der Vorstandschef, sei es angesichts der strategischen Dimension am Ende gar nicht mehr so wirklich ums Geld gegangen.

Nach der Vereinbarung mit der Regierung in Rom übernimmt der potenzielle Dax-Aufsteiger schrittweise die Staatsairline der drittgrößten EU-Volkswirtschaft, bricht eine weitere Airline aus der von Air France dominierten Allianz "Sky Team" und verschafft sich Zugang zu einem Milliarden-Markt. Doch mit dem lang vorbereiteten Schritt nach Italien wachsen auch die Probleme im Konzern, der weniger vom deutschen Heimatmarkt abhängig sein will.

"Start-up in einer mittleren Entwicklungsphase"

Die aus der Vorgängerin Alitalia hervorgegangene Ita bezeichnet Spohr gerne als "Start-up in einer mittleren Entwicklungsphase". Da scheint es nicht ganz so wichtig, dass die im Herbst 2021 mitten in der Corona-Krise gestartete Airline bislang nur Verluste eingeflogen hat.

Mit schnellen Einsparmöglichkeiten im Konzernverbund durch gemeinsamen Einkauf und bessere Planung soll sie schon 2025 operativ Gewinne einfliegen. Und für 2027 sieht der gemeinsame Businessplan von Lufthansa und römischem Finanzministerium bereits einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro vor (2022: 1,6 Milliarden).

Lufthansa-Chef Carsten Spohr im Gespräch bei der Ita-Airways-Vertragsunterzeichnung in Rom. © DPA / Milena Rettondini/Italienisches Wirtschafts- und Finanzministerium (MEF)

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/05/5fad720024d8d2a4-HmD5Ot__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DPA/ Milena Rettondini/Italienisches Wirtschafts- und Finanzministerium (MEF)"} }

325 Millionen Euro sollen als erste Rate für 41 Prozent der Anteile in das Eigenkapital der Airline mit 71 tiefblau lackierten Flugzeugen fließen. Der italienische Staat, angesichts der schnellen Regierungswechsel durchaus ein Risikofaktor, bleibt noch einige Jahre an Bord. Auch ab 2025, wenn Lufthansa unter genau definierten Bedingungen die Option für weitere 49 Prozent ziehen kann, bleibt der dann amtierende Finanzminister mit verbliebenen zehn Prozent Co-Pilot.

Spohr fühlt sich dennoch ausreichend abgesichert: Der Weg zur vollständigen Übernahme sei vertraglich klar vereinbart und zudem eindeutiges Ziel des Unternehmens. Andererseits könne Lufthansa nicht zur vollständigen Integration der Ita gezwungen werden, wenn die Zahlen nicht stimmten.

Als Gesamtpreis für die Ita wird in italienischen Medien die Summe von 830 Millionen Euro berichtet, ohne dass Spohr diese Zahl bestätigt. Das Unternehmen sei auch vor wirtschaftlichen und juristischen Risiken geschützt, die mit der Ita-Vorgängerin Alitalia zusammenhängen, betont er noch.

Der aktuelle Lufthansa-Strategiechef und ehemalige Air-Dolomiti-CEO Jörg Eberhart hat den Deal mit verhandelt, auf dem Bild rechts. © DPA / Milena Rettondini/Italienisches Wirtschafts- und Finanzministerium (MEF)

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/05/5fad72009fde3765-xK0RqV__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DPA/ Milena Rettondini/Italienisches Wirtschafts- und Finanzministerium (MEF)"} }

Als neuer Ita-Chef ist Lufthansa-Strategiechef Jörg Eberhart im Gespräch, der bereits die in Norditalien aktive Regionaltochter Air Dolomiti geleitet hat. Er soll mit einem weiteren Lufthanseaten in den fünfköpfigen Ita-Verwaltungsrat einziehen. Nach Austrian, Swiss und Brussels Airlines wäre die Ita die vierte Staatsairline eines Nachbarlandes, die in privatisierter Form im Lufthansa-Konzern landet.

Neue interne Konkurrenz am Himmel und am Boden

In Italien wurde der Deal weitgehend positiv aufgenommen. Nachdem man südlich der Alpen für lange Zeit rote Alitalia-Zahlen und staatliche Hilfen gewohnt war, sind die Hoffnungen an den Luftfahrtriesen aus Frankfurt groß. Nach "Jahren des Scheiterns und des Gelabers" seien Arbeiter und Reisende "endlich in Sicherheit", twitterte Transportminister Matteo Salvini. Die Italiener wünschen sich vor allem eine Aufwertung ihrer Flughäfen in Rom und Mailand als Drehkreuze etwa nach Afrika oder Südamerika.

Am Freitag machte Spohr etwas undiplomatisch klar: Mailand wird trotz hoher Wirtschaftskraft und großen Kundenpotenzials kein Drehkreuz für Interkontinentalflüge werden. Hochwertige Punkt-zu-Punkt-Verbindungen sind sein Angebot von Mailand-Linate.

"Auch Rom kann nur auf Kosten anderer Lufthansa-Drehkreuze wachsen", sagt Luftverkehrsberater Gerald Wissel. Er weist auf ein grundlegendes Problem: Die Ita steht in erheblicher Konkurrenz zu den bereits etablierten Marken und Drehkreuzen des Lufthansa-Konzerns.

Es bestehe die Gefahr, sich gegenseitig Kunden abzujagen, wenn es nicht eine stärkere zentrale Steuerung gibt, die entscheidet, ob ein Gast aus Mailand über München oder über Rom in die USA fliegt. Dazu sei unter anderem eine tiefe Integration der IT-Systeme notwendig, die schon bislang im kleineren Verbund nicht recht gelungen sei.

Gewerkschaften sehen Deal mit Argwohn

Der Lufthansa-Einstieg wird von den deutschen Gewerkschaften mit Argwohn betrachtet. Aus gewerkschaftlicher Sicht stelle sich die Situation zweigeteilt dar, teilen die Vereinigung Cockpit und die Flugbegleitergewerkschaft Ufo gemeinsam mit.

"Chancen liegen im Wachstum der Lufthansa-Gruppe sowie der Erschließung neuer Märkte, Risiken in der mangelnden Profitabilität Itas und der steigenden Komplexität des Gesamtkonzerns."

Der Einstieg bei der Ita zeige "Durchhaltevermögen" und sei für Lufthansa "unternehmerisch mutig", sagt VC-Präsident Stefan Herth. Die Komplexität innerhalb des Konzerns nehme jedoch immer bedrohlichere Ausmaße für die wirtschaftliche Stabilität an.

Daniel Kassa Mbuambi, Vorsitzender der UFO, ergänzt: "Für uns ist es entscheidend, dass die Beschäftigtengruppen in den verschiedenen Airlines des Konzerns nicht gegeneinander ausgespielt werden." Einen Unterbietungswettbewerb dürfe und werde es nicht geben. "Darauf werden wir sehr genau achten und uns mit den anderen Gewerkschaften eng abstimmen."

Die italienischen Gewerkschaften zeigten sich erleichtert über den Einstieg und die anstehende Übernahme von Ita durch die Lufthansa. Ihnen geht es darum, durch einen Ausbau der Flotte neue Jobs zu schaffen, vor allem für rund 3700 ehemalige Alitalia-Angestellte, die seit Herbst 2021 immer noch in der Lohnausgleichskasse stecken. Dabei soll die Ita-Belegschaft nur von derzeit 4300 auf mehr als 5500 Menschen steigen.

Ein Risiko für die Lufthansa-Pläne ist die anstehende Wettbewerbskontrolle des Deals durch die EU-Kommission. Die Brüsseler Beamten würden noch genauer hinschauen als sonst, erwartet Berater Wissel. Schließlich haben Gerichte die EU-Genehmigungen für mehrere Corona-Hilfen europäischer Staaten an Fluggesellschaften als unrechtmäßig verworfen.

So sei zumindest fraglich, ob es beim Ita-Einstieg mit der Abgabe einiger Start- und Landerechte in Rom und Mailand getan wäre. Spohr verweist auf die schwache Marktstellung der Ita im Heimatmarkt, wo längst Ryanair und andere Billigflieger den Ton auf der Kurzstrecke angeben. Italiens Finanzminister Giancarlo Giorgetti bemühte ein italienisches Sprichwort in der Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft: "Wenn es Rosen sind, werden sie blühen."