Im innerdeutschen Flugverkehr wurde durch Corona so einiges durcheinandergewürfelt. airliners.de analysiert, welche Probleme und Perspektiven im Markt warten.

Situationen, die landläufig als David gegen Goliath bezeichnet werden, finden sich immer wieder: In der Formel 1 ist Mercedes bis zur Saison 2021 Kreise um ihre Konkurrenten gefahren, in der Bundesliga kommt der Meister seit dem Jahr 2013 aus der immergleichen süddeutschen Stadt. Doch im Vergleich zur innerdeutschen Luftfahrt ist die Bundesliga fast ein ausgeglichener und spannender Wettkampf. Spätestens, seitdem sich auch Easyjet im Rahmen der Corona-Pandemie weitestgehend vom innerdeutschen Markt zurückgezogen hat, hält die Lufthansa Group das Zepter fest in der Hand.

Zuletzt ist das Angebot im innerdeutschen Luftverkehr stark geschrumpft. Vor allem der weitestgehende Rückzug von Easyjet, aber auch der von Ryanair bereits kurz vor der Pandemie, haben dazu geführt, dass zwischenzeitlich das Angebot innerdeutsch deutlich geschrumpft ist und auch bei der Erholung hinterherhinkt.

Lesen Sie auch: © dpa / Arne Dedert Lesen Sie auch: Innerdeutsche Nachfrage hinkt bei Corona-Erholung hinterher

Doch schon vor Corona war die Entwicklung des rein innerdeutschen Luftverkehrs rückläufig. Bereits 2019 gab es - entgegen dem Branchentrend - kein wirkliches Wachstum mehr in dem Segment. Das zeigt sich an den Fluggastzahlen: Während zwischen 2013 und 2019 insgesamt 21 Prozent mehr Passagiere auf Flügen ab Deutschland geflogen sind, waren es innerdeutsch gerade einmal zwei Prozent mehr.

Sven Maertens, Luftverkehrsökonom beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), resümiert: "Die Tendenz ist generell schwierig. Vergleicht man die Preisentwicklung von 2013 bis 2019, sind im innerdeutschen Verkehr die Preise um 65 Prozent gestiegen, wohingegen die Flugpreise auf allen Flugsegmenten ab Deutschland nur um sieben Prozent gestiegen sind."

Die vier Marktbereiche

Um die Marktdynamik zu verstehen, muss man den innerdeutschen Luftverkehrsmarkt erst einmal auf vier einzelne Bereiche aufteilen: Zum einen gibt es Zubringer zu den beiden großen Hubs Frankfurt und München. In diesem Sektor hat Lufthansa das Zepter fest in der Hand und ist nach dem Rückzug der Easyjet nahezu konkurrenzlos. Auf den Strecken von Hamburg und Berlin nach München verschafft man sich immerhin konzernintern Konkurrenz durch die hauseigene Eurowings.

Der zweite große Bereich sind Sekundärrouten zwischen den größeren deutschen Flughäfen wie Düsseldorf, Berlin, Hamburg oder Stuttgart. Dieses Feld wird momentan in Deutschland fast ausschließlich durch Eurowings beflogen. Bis Corona einschlug, versuchte sich auch Easyjet an einigen Routen ab Berlin, sah dort aber kaum Land. Nach einer zwischenzeitlichen kompletten Einstellung verkehren die orangen Billigflieger immerhin wieder auf der Strecke zwischen Berlin und Köln.

Der dritte Bereich im innerdeutschen Luftverkehr ist die klassische Regionalfliegerei. Zwar sind deren goldene Zeiten schon lange vorbei, es lassen sich aber nach wie vor Nischen finden, in denen Anbieter offensichtlich wirtschaften können. In Deutschland agieren in diesem Segment Lübeck Air, Rhein-Neckar Air, AIS Airlines, Green Airlines und Danish Air Transport.

Der vierte Bereich sind touristische Routen an die Nord- und Ostsee, insbesondere an den Flughafen Westerland/Sylt. Sie sind aber streng saisonal und haben wenig Volumen. Wegen dieser Sonderrolle sollen sie in diesem Artikel keine weitere Beachtung finden. Auch die regionalen Nordsee-Inselflieger bleiben hier außen vor,

Innerdeutscher Zubringerverkehr 2022 Anbieter Von nach Wochenfrequenzen Lufthansa Frankfurt (FRA) Hamburg (HAM) 76 Lufthansa Frankfurt (FRA) Berlin (BER) 75 Lufthansa Frankfurt (FRA) Düsseldorf (DUS) 35 Lufthansa Frankfurt (FRA) Dresden (DRS) 28 Lufthansa Frankfurt (FRA) Stuttgart (STR) 28 Lufthansa Frankfurt (FRA) Hannover (HAJ) 27 Lufthansa Frankfurt (FRA) Hannover (HAJ) 26 Lufthansa Frankfurt (FRA) Nuremberg (NUE) 23 Lufthansa Frankfurt (FRA) Bremen (BRE) 20 Lufthansa Frankfurt (FRA) Friedrichshafen (FDH) 17 Lufthansa Frankfurt (FRA) Münster/Osnabrück (FMO) 16 Lufthansa München (MUC) Düsseldorf (DUS) 84 Lufthansa München (MUC) Hamburg (HAM) 82 Lufthansa München (MUC) Frankfurt (FRA) 73 Lufthansa München (MUC) Berlin (BER) 72 Lufthansa München (MUC) Köln/Bonn (CGN) 40 Lufthansa München (MUC) Hannover (HAJ) 34 Lufthansa München (MUC) Bremen (BRE) 33 Lufthansa München (MUC) Stuttgart (STR) 27 Lufthansa München (MUC) Dresden (DRS) 19 Lufthansa München (MUC) Münster/Osnabrück (FMO) 19 Lufthansa München (MUC) Paderborn/Lippstadt (PAD) 7 Innerdeutsche Hub-Anbindungen der Lufthansa nach Frankfurt und München in einer April-Woche 2022. Quelle: OAG

Air-Berlin-Pleite war Anfang vom Ende

Aber worin ist die triste Entwicklung im innerdeutschen Verkehr begründet? Etliche von airliners.de befragten Experten sind sich einig: Der Anfang vom Niedergang war die Insolvenz der Air Berlin. Nach einem Forschungspapier der Hochschule Heilbronn und des DLR hatten sich nach dem Marktaustritt der Berliner auf 18 der 20 wichtigsten Relationen die Einnahmen zunächst erhöht. Die einzigen Ausnahmen: Berlin-München und Berlin-Frankfurt.

Air-Berlin-Mitarbeiter vor dem letzten Abflug der Airline am 27. Oktober 2017. © dpa / Matthias Balk

Maertens erklärt, am Ende des Tages hätten sich mehrere Faktoren nachteilig entwickelt. Nicht nur bieten die Luftverkehrssteuer und doppelte Mehrwertsteuer nur wenig Anreize für Airlines, hier ihre Flotten in den Wettbewerb zu schicken. Gleichzeitig wurden zum Beispiel durch die Inbetriebnahme des BER die Gesamtreisezeiten ins Berliner Zentrum verlängert im Vergleich zum stadtnahen Tegel.