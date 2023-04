Die Chance, dass eine Frau im Cockpit einer Linienmaschine sitzt, ist klein. In Indien ist sie aber deutlich größer als in Deutschland – obwohl es Frauen in Indien generell schwerer haben als Männer. Woran liegt das? Eine Annäherung von Girls-Days bis zum Gender-Equality-Paradox.

In Indien sterben mehr Mädchen als Jungen. Und mehr Mädchen als Jungen brechen dort die Schule frühzeitig ab. Außerdem gehen viele Frauen keiner formellen Beschäftigung nach.

Trotzdem hat das Land den höchsten Prozentsatz von Pilotinnen gegenüber Piloten der Welt – nach Daten von mehr als 100 Airlines, die die International Society of Women Airline Pilots (ISA) gesammelt hat.

Demnach waren im Jahr 2021 in Indien 12,4 Prozent aller kommerziellen Pilotinnen und Piloten Frauen, während es in Deutschland gerade einmal 6,9 Prozent waren. Damit liegt Deutschland sogar noch über dem weltweiten Schnitt, der laut ISA im Jahr 2021 bei 5,8 Prozent lag. Einen höheren Anteil an Pilotinnen als in Deutschland gab es demnach nur in Irland, Südafrika, Australien und Kanada. Spitzenreiter ist aber Indien.

Das zeigt sich auch bei einem Blick auf die Rangliste nach Airlines. Air India führt mit 12,7 Prozent, gefolgt von Aer Lingus und Hawaiian. Lufthansa folgt auf Platz fünf nach United Airlines. Im Vergleich dazu kommt Singapore Airlines auf gerade einmal 0,4 Prozent weibliches Cockpitpersonal. Ebenfalls deutlich unterdurchschnittlich in Sachen Frauenanteil schneiden laut ISA Japan Airlines, Aeroflot, Emirates und Qatar Airways ab.

Die Lufthansa kennt die Statistiken, wie ein Pressesprecher schreibt: "Bedauerlicherweise verharrt die Zahl seit Jahrzehnten auf diesem Niveau, obwohl wir jede erdenkliche Möglichkeit nutzen, um Frauen zu ermuntern, sich zu bewerben." Vor Corona waren bereits 15 Prozent der Nachwuchsflugzeugführer bei der deutschen Airline weiblich.