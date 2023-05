Indischer Reisender telefoniert am Flughafen

Indien ist auf dem besten Weg, immer mehr Armut durch Wohlstand zu ersetzen und ein international bedeutender wirtschaftlicher und politischer Akteur zu werden. Kultureller, geschäftlicher, diplomatischer oder sportlicher Austausch auf höchster internationaler Ebene ist nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Von diesen positiven Entwicklungen profitiert auch der Tourismus und damit die Luftfahrt.

Immer mehr Menschen aus Indien reisen ins Ausland. Im Jahr 2022 haben sich die Auslandsreisen der Inder überdurchschnittlich stark entwickelt.

IPK hat in seinem World Travel Monitor einen Anstieg der indischen Auslandsreisen um 190 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ermittelt, was deutlich über dem weltweiten Durchschnitt von plus 90 Prozent liegt.

Der indische Quellmarkt erreichte dabei mit rund zehn Millionen Auslandsreisen erstmals das größte internationale Reisevolumen des asiatischen Kontinents – noch vor China, Südkorea und Japan. 2019 belegte Indien Rang fünf hinter China, Südkorea, Japan und Taiwan, wo der Verkehr nach Corona noch nicht wieder so stark zugelegt hat.

Im Vergleich zu vor der Pandemie erreichen aber auch die indischen Zahlen noch nicht wieder die Vorkrisenwerte. Das Aufkommen lag der Ausweisung zufolge erst knapp über die Hälfte des Reisevolumens von 2019.

Große Reiseabsichten der Inder für 2023 stellen nun aber laut IPK die Weichen für eine weitere Erholung. Das Interesse der Inder an Auslandsreisen sei sehr hoch und es bestehe eine gute Chance, dass das Niveau von 2019 in absehbarer Zeit wieder erreicht werde.