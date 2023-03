Air India investiert viele Milliarden in Personal und Flotte und will so von der maroden Staatsairline zu einer der besten Fluglinien weltweit werden. Auch Indigo hat große Ambitionen. Nun kommen Begehrlichkeiten auf. Boeing und Airbus sollen Endmontagewerke in Indien bauen, wünscht sich die Politik.

Jyotiraditya Scindia, Indiens Minister für Zivilluftfahrt, setzt Airbus und Boeing nach den neuesten Flugzeugbestellungen aus dem Land unter Druck.

Scindia sagte gegenüber Reuters, dass es nun "an der Zeit" für die beiden Flugzeugbauer sei, ihre Jets auch in Indien zu produzieren. Damit solle die steigende Nachfrage auf dem Subkontinent befriedigt werden. Die Bedingungen seien reif für einen "Vertrauensvorschuss" beider Flugzeughersteller. Indiens schnell wachsende Luftfahrtindustrie sei an einem "Wendepunkt".

Auf die Frage, ob Airbus und Boeing nun auch die Produktion von Verkehrsflugzeugen in Indien in Erwägung ziehen sollten, antwortete Scindia: "Auf jeden Fall, und zwar mit einem großen A. Der Grund, warum ich das A sage, ist, dass Airbus mit der C295 bereits einen großen Schritt in die Richtung gemacht hat."

Ein Airbus-Tata-Konsortium plant aktuell die Montage von 40 Flugzeugen des Typs C295 in Gujarat, dem Heimatstaat von Premierminister Narendra Modi. Dieser will die Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie zu einem wichtigen Motor seiner "Make in India"-Initiative machen, um die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt voranzubringen.

Die von Tata kontrollierte Air India hatte im vergangenen Monat einen Rekordauftrag über 470 Flugzeuge von Airbus und Boeing erteilt. Indigo, die größte indische Fluggesellschaft, führt Quellen zufolge Gespräche über weitere 500 Flugzeuge.

"Der Markt ist da, das Volumen ist da, das technische Talent ist da. Und dieses Vertrauen gilt es zu nutzen." sagte Scindia nun und fügte hinzu, dass solche Entscheidungen nicht unbedingt mit konkreten Flugzeugbestellungen verbunden seien. "Jetzt ist es an der Zeit, dass diese Unternehmen darüber nachdenken, ob sie in Indien Fuß fassen wollen", führte er aus.

Indien betreibt schon seit einigen Jahren leise Lobbyarbeit für Flugzeumontagen im eigenen Land. In den vergangenen zwölf Monaten habe das Land den Druck hinter den Kulissen erhöht, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der indische Vorstoß kommt zu einer Zeit, in der die beiden globalen Flugzeuggiganten den Bedarf an Kapazitäten zur Deckung der steigenden Nachfrage mit dem Druck auf die globalen Lieferketten und der geopolitischen Instabilität in Einklang bringen müssen.

Flugzeugmontage als politischer Vorteil

Die Strategien der beiden Unternehmen sind unterschiedlich: Während Airbus vier konkurrierende A320-Produktionslinien in Europa, den USA und China betreibt, hat Boeing noch nie eine kommerzielle Montagelinie außerhalb der Vereinigten Staaten errichtet.

Allerdings eröffnete das Unternehmen im Jahr 2018 ein 737-Kabinenfertigungszentrum im chinesischen Zhoushan. Un McDonnell Douglas produzierte vor der Übernahme durch Boeing im Jahr 1997 eine Handvoll Jets in China.

Im Jahr 2008 hatte Airbus eine A320-Linie in Nordchina eröffnet und verpflichtete sich im Gegenzug, ein vereinbartes Volumen an Flugzeugen an lokale Fluggesellschaften zu liefern – zu einer Zeit, als der Anteil der Europäer am chinesischen Markt nur etwa 30 Prozent betrug.

Während die chinesischen Behörden Flugzeugbestellungen genehmigen müssen, sagen Analysten, dass die Regierung in Neu-Delhi nur wenig formellen Einfluss auf die Bestellungen der kostenbewussten privaten Fluggesellschaften hat.

Indien, Neu Delhi: Flugzeuge der Air India parken auf dem internationalen Flughafen Indira Gandhi. © DPA / Manish Swarup/AP

Dennoch ist sich Scindia sicher, dass ein solches Ökosystem den Flugzeugbauern "in den kommenden Jahren das Vertrauen geben würde, dass sie hier ein Werk errichten müssen, weil alles dafür spricht".

Luftfahrt- und Raumfahrtanalysten zufolge macht die Montage nur fünf bis sieben Prozent des Wertes eines Flugzeugs aus, wird aber oft als politischer Vorteil angesehen.

"Der Grund dafür ist, dass man damit auf der Landkarte erscheint; es zeigt, dass man die aufstrebende Wirtschaft in Asien und in der Welt ist", erklärt Jerrold Lundquist, CEO der Lundquist Group.

Die größten Airlines in Indien Airline Anteil Indigo 48.83 Air India 9.71 Go First 8.74 Vistara 6.76 Airasia India 5.81 Spicejet 5.53 Akasa Air 2.55 Air India Express 1.39 Sonstige 10,68 Die Airlines mit dem größten Sitzplatzangebot im Sommer 2023 von/nach Indien. Stand: 03/2023. Quelle: CH-Aviation/OAG

Airbus und Boeing winken ab

Bislang scheinen sich Boeing und Airbus den indischen Forderungen nach zivilen Endmontagelinien allerdings zu widersetzen und setzen lieber auf bestehende Investitionen in Technik, Lieferketten und Wartung.

Boeing gibt an, jährlich Teile und Dienstleistungen im Wert von einer Milliarde US-Dollar (920 Millionen Euro) in Indien einzukaufen, während Airbus 700 Millionen US-Dollar (647 Millionen Euro) angibt.

"In jedem Land gibt es den Wunsch, so viel Produktion wie möglich zu haben (...) und die Endmontage ist ein Wunsch, den man überall auf der Welt sieht", sagte Salil Gupte, Präsident von Boeing Indien, gegenüber Reuters.

"Die Volumina, die man für die Endmontage im kommerziellen Teil des Geschäfts braucht, sind einfach viel, viel größer", erklärte Gupte weiter. Eine endgültige Entscheidung hänge von der Rentabilität ab, und Boeing suche immer nach Möglichkeiten, mehr in Indien zu tun.

Boeing hat gerade die Eröffnung eines Werks in Hyderabad angekündigt, in dem 737-Passagierflugzeuge in Frachtflugzeuge umgebaut werden sollen. Damit haben beide Flugzeughersteller technische Werke und Tausende von Mitarbeitern in Indien.

"Auch ohne die C295-Endmontage schafft die industrielle Präsenz von Airbus in Indien bereits mehr Devisenwerte und Arbeitsplätze für das Land als jede andere moderne Montageaktivität", erklärt Remi Maillard, Präsident von Airbus India and South Asia.