Der Flughafen Frankfurt ist sowohl in Deutschland als auch in Europa der größte Luftfracht-Umschlagplatz. Auf den zweiten Plätzen rangieren Leipzig/Halle respektive Paris CDG. International buhlen Memphis und Hongkong seit Jahren um den Titel des größten Air-Cargo-Standorts. Nach einer Corona-Delle hat Hongkong aktuell wieder die Krone. In diesem Beitrag beschreibt und kommentiert Professor Achim I. Czerny von der Hong Kong Polytechnic University die Erfolgsfaktoren, die (schwere) Zeit im Jahr 2020 und zukünftige Entwicklungen von Luftfracht in Hongkong.

Standortvorteile

Der Flughafen von Hongkong war über einen langen Zeitraum (seit 1996) und ist aktuell, abgesehen von der Hoch-Zeit der Covid-19-Pandemie im Jahr 2020, der größte Frachtflughafen der Welt. Im Jahr 2021 wurden dort über fünf Millionen Tonnen Luftfracht inklusive Postfracht ein- und ausgeladen. Das waren mehr als eine halbe Million mehr als beim zweitplatzierten Flughafen in Memphis in den USA.

Hongkong liegt im Süden Chinas und ist Teil des "Greater Bay Area" (GBA) noch bis vor wenigen Jahren wurde der Bereich meistens als "Perlflussdelta" bezeichnet. Das GBA umfasst eine Fläche von mehr als 56.000 Quadratkilometern und besitzt eine Bevölkerung von fast 87 Millionen Einwohnern (Tabelle 1).

Die Bevölkerung des GBA ist damit größer als die des größten Landes in der Europäischen Union, Deutschland, mit aktuell etwas mehr als 83 Millionen Einwohnern. Die Hongkonger bezeichnen ihre Stadt als "klein" obwohl Hongkong mit mehr als 7,6 Millionen Einwohnern mehr als doppelt so viele Einwohner hat als Berlin (immerhin die größte Stadt in Deutschland).

Die globalen Greater Bay Areas im Vergleich (2021) © Hong Kong Trade Development Council

Der Grund ist, dass es in der GBA gleich drei Städte gibt, die mehr als zehn Millionen Einwohner haben. Zwei davon, Guangzhou und Shenzhen, "kratzen" mit fast 19 Millionen beziehungsweise fast 18 Millionen Einwohnern an der 20-Millionen-Einwohnermarke.

Die schiere Anzahl an Einwohnern und die dadurch entstehende Wirtschaftskraft, trotz eines nach internationalen Standards noch immer geringen Pro-Kopf-Einkommens, ist ein wesentlicher Faktor für das Luftfrachtaufkommen des Hongkonger Flughafens.

Frachtflugzeuge in Hongkong. © Airport Authority Hong Kong

Dieser Standortvorteil wird noch verstärkt durch Infrastrukturprojekte wie zum Beispiel die Anbindung an das Hochgeschwindigkeitsnetz der chinesischen Eisenbahn und die Fertigstellung der Hongkong-Zhuhai-Macau-Brücke mit einer Länge von 55 Kilometern.

Ein weiterer wesentlicher Faktor für das hohe Luftfrachtaufkommen in Hongkong ist die Nähe zum chinesischen Festland (Berechnungen des Hong Kong Trade Development Council zeigen das beinahe 60 Prozent der Hongkonger Exporte 2021 nach China gingen) und die günstige Lage für den Warenaustausch mit asiatischen Ländern allgemein.

Abbildung 1 zeigt, dass asiatische Länder für den bei weitem höchste Anteil des Hongkonger Frachtaufkommens verantwortlich sind. Nordamerika kommt aktuell an zweiter und Europa an dritter Stelle.

Luftfrachtströme in Tausend Tonnen* (be- und entladen) 1998-2021 © Hong Kong Civil Aviation Department

Auf dem Hongkonger Flughafengelände befinden sich die Luftfrachtterminals von vier unterschiedlichen Betreibern: Asia Airfreight Terminal (1,5 Millionen Tonnen Kapazität pro Jahr), Cathay Pacific Cargo Terminal (2,6 Millionen Tonnen Kapazität pro Jahr), Hong Kong Air Cargo Terminals (2,6 Millionen Tonnen Kapazität pro Jahr) sowie ein Express Luftfracht-Terminal von DHL. Zudem befindet sich ein Luftpost-Terminal und andere Logistik-Einrichtungen auf dem Flughafengelände.

Insgesamt sichert diese Vielzahl von unterschiedlichen Terminalbetreibern mit hoher jährlicher Kapazität im Vergleich zum Frachtaufkommen von rund fünf Millionen Tonnen (ohne Luftpostfracht) den Frachtunternehmen ein breites Angebot an spezialisierten Frachtdienstleistungen (zum Beispiel Transport von frischen Nahrungsmitteln, Lebendtieren, pharma- und medizinische Produkte, Lithiumbatterien) abrufen können.

Hongkong erhebt keine Import- oder Exportzölle. Lizenzierungen sind hingegen für bestimmte Frachtgüter erforderlich. Zu diesem Zweck ermöglichen Hongkong und der Hongkonger Flughafen eine effektive und teils digitale Zollabwicklung. Diese beinhaltet unter anderem eine mögliche Zollfreigabe im Vorfeld der Anlieferung am Flughafen, Priorisierung von Verladungen und die Anlieferung von Fracht unter Zollverschluss per LKW vom chinesischen Festland.

Maschinen von Cathay Pacific am Flughafen Hongkong. © AirTeamImages.com / Edwin Chai

Covid-19

Vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie war der Hongkonger Flughafen mit seinen zwei Landebahnen voll ausgelastet. Im Jahr 2019 wurden rund 420.000 Flugbewegungen gezählt. Im Jahr zuvor waren es sogar rund 428.000 Flugbewegungen.

Der Flughafen hat vor der Pandemie über 71 Millionen Passagiere (siehe Tabelle 2). Im Jahr 2021 hat sich diese Zahl auf knapp 1,3 Millionen Passagiere reduziert. Der Passagierverkehr ist damit also fast vollständig eingebrochen. Ein wesentlicher Grund dafür waren die restriktiven Einreisebedingungen. Für einen langen Zeitraum galten drei Wochen Hotelquarantäne.

Auch für das Flugpersonal galten restriktive Einreisebedingungen, die unter anderem dazu führten, dass Fluggesellschaften die Mitarbeiter baten, sich zeitweise im Ausland stationieren zu lassen, um den Kontakt mit der lokalen Bevölkerung vermeiden zu können.

Interessant ist, dass nicht nur der Passagier, sondern auch der Frachtverkehr unter den Einreisebedingungen litt. Dies hatte einerseits mit den Einreisebedingungen zu tun, welche die Verfügbarkeit von Flugpersonal einschränkten. Andererseits wird ein Großteil der Luftfracht im Bauch von Passagierflugzeugen transportiert.

Die überaus drastische Reduktion der Flugbewegungen während der Pandemie hatte den erheblichen Verlust von Frachtkapazitäten im Bauch der Passagierflugzeuge zur Folge. Dieser konnte nur teilweise durch die Umrüstung von Passagierflugzeuge in reine Frachter ausgeglichen werden, sodass es auch zu einem (vergleichsweise jedoch kleinem) Einbruch im Jahr 2020 kam. Schon 2021 hatte sich der Frachtverkehr wieder vollständig erholt und konnte sogar deutlich im Vergleich zur Vor-Pandemie-Zeit wachsen.

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den Hongkonger Luftverkehr Jahr Flugbewegungen Passagiere Fracht (Tonnen) 2019 419.795 71.287.552 4.703.590 2020 160.666 -61.7% 8.814.224 -87.6% 4.420.312 -6.0% 2021 144.810 -9.9% 1.344.877 -84.7% 4.986.256 +12.8% Quelle: Airport Authority Hong Kong

Die Zukunft

Vor Beginn der Pandemie begann der Hongkonger Flughafen bereits mit dem Ausbau inklusive des Baues einer dritten Landebahn. Mit der dritten Landebahn sollen 620.000 Flugbewegungen jährlich möglich sein. Die jährliche Passagierkapazität erhöht sich auf 97 Millionen. Der Ausbau soll auch dem Frachtverkehr zugutekommen. So soll der grenzüberschreitende Verkehr beispielsweise durch den Ausbau der intermodalen Schnittstellen (See- und Luftverkehr) weiter gestärkt werden, um den boomenden E-Commerce zu stützen.

Das neue Drei-Bahn-System in Hongkong. © Airport Authority Hong Kong

Dabei sollen auch Logistiksparks in den anliegenden Städten Zhuhai und Dongguan helfen. Sicherheitskontrollen sollen verstärkt bereits auf dem Festland stattfinden, um die Einfuhren weiter zu vereinfachen. Es werden die Lagerkapazitäten erhöht, um vor allem mehr hochwertige und temperaturempfindliche Waren lagern zu können. Ein Markenzeichen des Hongkonger Flughafens. Weiter sollen die Express-Luftfrachtkapazitäten erhöht werden. Ziel ist es nicht nur den Warenaustausch mit Festlandchina zu stärken, sondern auch in den Bereichen Transshipment stärker zu wachsen.

Schlussfolgerungen

Das Luftverkehrswachstum in Asien wird allen gängigen Schätzungen zufolge in den kommenden 20 Jahren weltweit am weitaus stärksten wachsen. Festlandchina wird die USA als größter heimischer Luftverkehrsmarkt ablösen. Hongkong ist aufgrund der Lage und des Ausbaus der Flughafenkapazitäten in guter Position, von dieser Entwicklung zu profitieren. Dies sollte insbesondere für den Frachtverkehr gelten. Hier zeichnet sich Hongkong besonders durch effektive Ein- und Ausfuhrbedingungen und modernste Einrichtungen aus. Risiken bergen die geopolitischen Spannungen und die damit zusammenhängenden Handelsbeschränkungen.

Über den Autor

Prof. Achim I. Czerny is seit 2015 Associate Professor an der Hong Kong Polytechnic University. Dort forscht er zu Luftverkehrsthemen. Außerdem ist er Direktor eines Bachelor-Programms im Bereich Luftverkehrsmanagement und Logistik. Vorher war er an der VU University of Amsterdam und an der WHU – Otto Beisheim School of Management beschäftigt. Sein Doktortitel wurde ihm an der TU Berlin verliehen, wo er lange Jahre Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet für Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik war. Kontakt