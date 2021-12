Die Luftfahrt kennt viele Bezeichnungen für das Segment der Heimat- und Familienflüge: Ethnischer Verkehr bezeichnet dabei nur einen Teil des Aufkommens. Visiting Friends and Relatives, auch VFR abgekürzt, passt dagegen schon besser für das Marktsegment der Menschen, die Verwandte oder Freunde in der ganzen Welt besuchen beziehungsweise als Berufspendler regelmäßig zwischen Arbeit und ihrem Zuhause fliegen. Das Aufkommen war auch während Corona stabil. Ein Überblick.

Eurowings zählte nicht zu den Ersten und wird wohl auch nicht die letzte Airline sein, die nach Corona verstärkt auf Heimat- und Familienflüge setzt. "Visiting Friends and Relatives" (VFR), lautet das Zauberwort, das spätestens seit der Pandemie viele Airline-Chefs in seinen Bann schlägt. "Allein dieses Jahr haben wir 50 VFR-Strecken und bis zu 6000 Sitze täglich in diesem Segment im Angebot", sagt ein Sprecher der Lufthansa-Tochter auf Anfrage von airliners.de.

"Es wäre ein Kardinalfehler, es nicht zu machen", sagt auch Benedikt Mandel, der auf Verkehrsplanung und Modellierung spezialisierte Experte von MKmetric aus Karlsruhe. Das Segment habe sich in Krisenzeiten als relativ stabiles Standbein für Fluggesellschaften erwiesen.

Die Erfolgsstory "ethnischen Verkehrs" habe sich seit langem abgezeichnet. So fuhren etwa Polen schon lange Zeit mit Bussen nach Großbritannien, wo sie arbeiteten und diese Mobilitätswünsche wurden dann von Billigfliegern wie Ryanair durch zahlreiche Flugangebote aufgenommen. Vor allem Wizz Air wuchs dann rund um die Bedürfnisse regelmäßig nach Hause fliegender Osteuropäer.

Ab Deutschland bedienen die Airlines den VFR-Markt in Osteuropa erst seit einigen Jahren mit großen Kapazitäten. Wizz Air dient dabei vor allem Dortmund als Basis für die Flüge nach Osteuropa, dem Kerngeschäft der Airline. Inzwischen hat auch Eurowings das Thema für sich entdeckt und expandiert ebenfalls weiter in diesem Markt, der unter anderem auch durch die Germania-Lücke in Deutschland viele Potenziale bietet.

Sitzplatzangebote im WFP 21/22 Destination Eurowings Wizz Air Albanien 0 81860 Bosnien und Herzegowina 15420 125820 Bulgarien 0 150240 Kroatien 55872 0 Tschechische Republik 70014 0 Georgien 3174 0 Ungarn 118992 34200 Irak 6048 0 Libanon 12096 0 Nordmazedonien 0 140650 Polen 63222 128899 Rumänien 11952 282699 Russische Föderation (die) 9630 0 Serbien 7818 107050 Türkei 348 0 Ukraine 6300 121008 Moldawien (die Republik) 0 38160 Georgien 0 22680 Montenegro 0 18900 Lettland 0 7740 Litauen 0 7560 Sitzplatzangebot von Eurowings und Wizz Air in klassische VFR-Zielländer ab Deutschland im WFP 21/22 Quelle: CH-Aviation/OAG, Stand: 21.09.2021

In der Pandemie ein stabiler Sockel

Es sind dabei nicht nur die großen Flughäfen wie Frankfurt oder München, die im Mittelpunkt stehen, wenn es um das "Visiting Friends and Family"-Programme geht, sondern Standorte wie eben Dortmund, Karlsruhe, Hannover oder Memmingen. Hier werden spezifische Märkte bedient. Russisch- oder türkischstämmige Menschen nutzen die Airports, um in die Ursprungsländer zu ihren Familien zu fliegen.

Und es konzentriere sich nicht allein auf die Städte. "Man muss den Einzugsbereich im Blick behalten", sagt Mandel. Es war ein Feld, das viele Airlines gegenüber dem Urlaubsbereich sträflich vernachlässigt hätten. "In der Pandemie war das ein stabiler Sockel", so Verkehrsexperte Mandel. "Die Leute wollen zu ihrer Familie. So einen Besuch kann man schlecht durch eine virtuelle Präsenz ersetzen, wenn die Mutter ihren Sohn oder ihre Tochter in den Arm nehmen will", erzählt Mandel. Nun erkenne man bei den Fluggesellschaften, dass dieser Bereich größer ist als der Umfang der Geschäftsreisen. Ein lukratives Geschäft also.

Für eine Fluggesellschaft wie Eurowings kommt das wie gerufen. So fliegt die Airline ihre Kunden jetzt zum Beispiel per Direktflug nach Beirut, Tiflis, Jekaterinenburg, Krasnodar, Eriwan, Kiew. Diese beliebten Strecken erweitern das Portfolio und ergänzen bereits lang etablierte Eurowings-Verbindungen, etwa nach Griechenland, Kroatien und in die Türkei.

Reisende mit Mundschutz warten in der Abflughalle eines Flughafens. © dpa / Keith Tsuji

"Familien und Freunde zu besuchen ist gerade in Krisenzeiten besonders wertvoll", kommentiert auch Jens Bischof, CEO von Eurowings, die Relevanz der VFR-Flugverbindungen. "Menschen egal welcher Nationalität suchen regelmäßig die Nähe und den persönlichen Austausch mit ihren Angehörigen. Dies ermöglichen wir mit attraktiven Nonstop-Verbindungen in die jeweiligen Heimatländer. Dabei beobachten wir eine anhaltend stabile Nachfrage in diesem Segment, auch in den letzten Wochen und Monaten der Corona-Krise"

Auch wenn Wizz Air beim Sitzplatzangebot zwischen den klassischen VFR-Zielgebieten und Deutschland deutlich vorne liegt, sich sich Eurowings im Bereich VFR als führenden Anbieter in Deutschland und der Lufthansa-Billigflieger baut mit neuen Flugverbindungen seine Position gerade weiter aus. In Prag wird nun eine neue Basis etabliert. Mandel ist sich sicher: Weitere Standorte in Osteuropa werden folgen.

VFR ist mehr als "Gastarbeiter"-Verkehr

Dabei ist es für Fluggesellschaften gar nicht so einfach, Passagiere statistisch dem Bereich der Heimat- und Familienflüge zuzuordnen. Denn VFR ist nicht nur der "Gastarbeiter"-Verkehr. Welches deutsche Ehepaar fliegt nicht als Touristenpaar in die USA, sondern um die dort lebenden Kinder zu besuchen? Welcher Vielflieger in der Business-Class fliegt regelmäßig auf Firmenkosten nach Deutschland, um die Familie zu sehen?

Die Fluggesellschaften verfügten lange über zu wenig Wissen, was ihre Passagiere aus dem VFR-Segment anging, so Mandel. Sie zählten die Anzahl der verkauften Tickets von Airport zu Airport. Wo die Reisenden wirklich herkommen, wo sie hinwollen, also Door-to-Door, und vor allem, warum sie die Reise antreten, war völlig unbekannt.

Die Verkehrswissenschaft fragt daher ganz klassisch, warum die Leute reisen. In "Visiting Friends and Family" fließen nun die Kenntnisse zusammen und helfen der durch die Coronavirus-Pandemie schwer angeschlagenen Branche, ein bisschen Luft zu schnappen.

Beispiele für VFR-Langstreckenflüge Ethnischer Verkehr geht nicht nur nach Osteuropa. So gibt es in Deutschland einige Beispiele für Langstrecken, die es ohne das Aufkommen aus dem Segment der Heimat- und Familienflüge so nicht geben würde. So fliegt etwa die japanische ANA zu nicht-Corona-Zeiten regelmäßig zwischen Tokio und Düsseldorf. Dort ist die größte japanische Community Deutschlands zuhause. Mehr als 8.000 Japaner leben und arbeiten in der NRW-Landeshauptstadt. Auch der regelmäßige Flug der Mongolian Airlines zwischen Ulan Bator und Berlin ist der starken mongolischen Community in Berlin geschuldet. Die DDR hatte zuletzt enge Beziehungen mit der ehemaligen Mongolischen Volksrepublik.

Der Kampf um die Anteile hat längst begonnen

Der Markt sei sehr stabil, sagt Mandel. Er wachse sogar noch. Der Kampf um die Anteile hat längst begonnen. Wizz Air sieht sich gut aufgestellt in Osteuropa und wird sich da behaupten, glaubt Mandel. Eurowings befindet sich gerade auf Eroberungskurs und MKmetric unterstützt die Airline dabei mit dem Analyse- und Simulationstool X-VIA.

Passagiere warten an einem Check-in-Schalter auf ihren Flug nach Istanbul. © dpa / Evert Elzinga/ANP

Die deutschen Airlines sind dabei aber bei weitem nicht die Ersten, die dieses Geschäftsmodell für sich entdecken. In den Niederlanden oder in Frankreich hat sich das längst etabliert. Beide Länder weisen eine starke Zuwanderung auf, und die Menschen wollen jährlich zurück in ihre Herkunftsländer, die im Falle Frankreichs besonders in Nordafrika liegen.

Aber auch in Deutschland ist das Segment schon länger im Aufwärtstrend. Während sich beispielsweise die Geschäftsreisen auch schon vor Corona unterdurchschnittlich entwickelten, wuchsen vor allem die nicht touristischen Privatreisen zuletzt stark, wie eine Ausweisung des Flughafenverbands ADV für Deutschland aus dem Jahr 2018 zeigt:

Wachstum im Bereich des privaten Flugverkehrs. © ADV

Dabei ist aber nicht jede private Reise, die kein Urlaubszweck hat, gleich ein Flug im Segment der Heimat- und Familienflüge. So zählten laut ADV-"Airport Travel Survey" aus dem Jahr 2015 rund sechs Prozent der Privatreisenden an deutschen Flughäfen zum VFR-Segment.

Deutschland als Einwanderungsland

Die Attraktivität des Marktes liege auch darin, dass Deutschland ja de facto ein Einwanderungsland sei, "auch wenn das keiner hören will", so Mandel, "ist das ja eine Tatsache". Die jährliche Zuwanderung, die zur Hälfte aus europäischen Staaten kommt, spreche da eine eindeutige Sprache. Und die fehlenden Arbeitskräfte aufgrund des Pillenknicks nach den Babyboomer-Jahren, sorgt für große Lücken bei den Unternehmen hierzulande, was die Regierung durch eine kontrollierte und qualifizierte Einwanderungspolitik zu kompensieren sucht.

Die Bundesrepublik war von Beginn an Ziel von Migrationen. "Es gibt klare Muster der Verteilung", sagt Jochen Oltmer. Der Professor für Migrationsgeschichte an der Universität Osnabrück erklärt, dass der allergrößte Teil der Arbeitsmigranten der 1950er Jahre in die großen Städte gezogen sind. "Süddeutschland war für Arbeitsmigranten außerdem eher ein Ziel als Norddeutschland."

Weil es kaum Migration in die DDR gab, blieb im Osten Deutschland der Anteil von Menschen mit familiärer Einwanderungsgeschichte wesentlich geringer als im Westen. "Zwar hat es im Laufe der Zeit auch vermehrt Bewegungen in Richtung Ostdeutschland oder in ländliche Distrikte gegeben. Letztlich blieb es aber bei dem ursprünglichen Muster", sagt Migrationsexperte Oltmer.

Er erinnert daran, dass es Öger-Tours schon 1969 gegeben habe. Damals gründete Vural Öger ein Reisebüro in Hamburg, um Menschen von Deutschland nach Istanbul zu fliegen. "Dieser Verkehr zwischen Herkunfts- und Zielländern spielt von Anfang an eine Rolle", sagt Oltmer. Vom Roten Platz in Moskau habe es seit den frühen 1990er Jahren Busverbindungen in zahlreiche deutsche Städte gegeben. "Die Osterweiterung der EU hat dann noch einmal einen wesentlichen Aufschwung der Migration in die Bundesrepublik mit sich gebracht.

Airlines im Türkei-Verkehr Fluggesellschaft Anteil Turkish Airlines 37.25 Pegasus Airlines 22.94 Sunexpress 21.96 Corendon Airlines 15.53 Sonstige 2.31 Sitzplatzangebot der Fluggesellschaften zwischen Deutschland und der Türkei im WFP 2021/2022 Quelle: CH-Aviation/OAG, Stand: 21.09.2021

Wegen der EU-Freizügigkeit und der Möglichkeit, sich ungehindert zwischen Herkunfts- und Zielländern zu bewegen, haben die Hin- und Herbewegungen zugenommen, häufig finden sie nicht mehr auf der Straße statt, sondern wegen der günstigen Flugtickets auch in der Luft. Zudem hat die Bewegung von Tages- und Wochenpendlern an Bedeutung gewonnen", sagt er. "Migration ist eben nicht als die einmalige Bewegung von einem Abwanderungsort zu einem Zuwanderungsziel zu verstehen. Rückwanderungen, Weiterwanderungen spielen eine große Rolle. Migration ist Bewegung, ist Fluktuation und das bedeutet immer Verkehr", sagt Oltmer.

Starke post-sowjetische Einwanderung

Nach 1990 gab es dann eine starke post-sowjetische Einwanderung, die Menschen verteilten sich jedoch anders als die "Gastarbeiter"-Generation. "Die räumliche Prägung der Migration der Aussiedler ist eher ländlich oder kleinstädtisch", so Oltmer. "So findet sich beispielsweise von Bielefeld über Osnabrück bis in das Emsland und nach Oldenburg ein Gürtel starker Aussiedlerzuwanderung. Einzelne Gemeinden haben hier einen Bevölkerungsanteil an Aussiedlern von 25 bis 30 Prozent. Berlin wiederum ist stark geprägt durch jüdische Einwanderung aus den ehemaligen Staaten der UdSSR."

Eine junge Familie gibt ihr Gepäck an einem Schalter auf. © dpa / Roland Weihrauch

Nach Jahrzehnten recht starker Einwanderung in die Bundesrepublik ist die Bindungen der verschiedenen Einwanderergenerationen an die jeweiligen Herkunftsgesellschaften sehr unterschiedlich ausgeprägt. Zum Teil sprechen wir bereits über die dritte Generation. "In den 1960er und 70er Jahren sind viele wieder in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt. Es hat eine starke Rückwanderung und Pendelbewegung gegeben, nach Spanien, nach Italien", sagt Oltmer.

"Diese Phase endete mit dem Anwerbestopp von 1973. Wer etwa aus der Türkei kam, musste sich damals entscheiden, entweder zurückzukehren oder in der Bundesrepublik zu bleiben. Die familiären Bezüge waren in der ersten Generation stark ausgeprägt, haben in der zweiten nachgelassen und in der dritten Generation sind sie nur noch indirekt da", erklärt der Migrationsexperte. "Die Türkei oder Portugal sind hier eher noch ein Urlaubsland, weil man noch über gewisse Sprachkenntnisse verfügt."

Echte Rückwanderungen von Aussiedlern nach Russland oder in die Nachfolgestaaten der UdSSR ist dagegen eher gering. Sie liege im Promillebereich. Unterschätzt werden dürfe aber nicht die wirtschaftliche Bedeutung der weiterhin bestehenden Beziehungen zu den post-sowjetischen Herkunftsländern. Ein wichtiger Faktor seien die Sprachkenntnisse "Viele Menschen, die Verwandtschaft in Kasachstan oder Russland haben, verfügen über eine interkulturelle Kompetenz und nutzen diese auch. Wer Russisch spricht und die Verhältnisse gut kennt, kann leichter Handelsbeziehungen nach Russland nutzen. Das gilt auch, wenn sie für deutsche Unternehmen arbeiten, die in dieser Region tätig sind. Deutsche Firmen haben ein großes Interesse an solchen Arbeitnehmern", sagt der Wissenschaftler.